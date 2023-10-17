الحكومة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء غزة

الحكومة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء غزة
التاريخ
10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء، عن قرار حكومي بإعلان الحداد ثلاثة أيَّام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء قطاع غزة.
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