ولي العهد: إسرائيل مسؤولة عن مجزرة المعمداني ويجب محاسبتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مجزرة المستشفى المعمداني في غزة.
وعلق سموه من خلال قصة عبر“انستقرام”، مساء الثلاثاء،“أين الدفاع عن النفس في استهداف الأطفال والمدنيين والطواقم الطبية؟ هذه جريمة حرب! رعب لا يوصف”.
وأضاف سموه“لم يعد بإمكان العالم الغربي أن يدعي الأخلاق إذا استمر في اتباع هذه المعايير المزدوجة”.
وتابع سموه“إسرائيل مسؤولة عن هذه المجزرة ويجب محاسبتها. الصمت غير مقبول.. وعلى العالم أجمع أن يتكلم”.
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