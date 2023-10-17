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ولي العهد: إسرائيل مسؤولة عن مجزرة المعمداني ويجب محاسبتها

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مجزرة المستشفى المعمداني في غزة.
وعلق سموه من خلال قصة عبر“انستقرام”، مساء الثلاثاء،“أين الدفاع عن النفس في استهداف الأطفال والمدنيين والطواقم الطبية؟ هذه جريمة حرب! رعب لا يوصف”.
وأضاف سموه“لم يعد بإمكان العالم الغربي أن يدعي الأخلاق إذا استمر في اتباع هذه المعايير المزدوجة”.

وتابع سموه“إسرائيل مسؤولة عن هذه المجزرة ويجب محاسبتها. الصمت غير مقبول.. وعلى العالم أجمع أن يتكلم”.


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