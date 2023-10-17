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الأعيان يدين العدوان الاجرامي الذي استهدف مستشفى المعمداني بغزة

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




دان مجلس الأعيان العدوان الاجرامي الاسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزه مساء الثلاثاء وذهب ضحيته استشهاد واصابة المئات .

وناشد مجلس الاعيان المجتمع الدولي بالتدخل ووقف الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، ووقف سياسات اسرائيل التي تستهدف قتل الابرياء والاطفال والنساء والمرضى وتجويع الشعب الفلسطيني .

وحمل مجلس الاعيان في بيانه الذي اصدره مساء اليوم اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير والذي سيدفع المنطقة الى المزيد من العنف الذي لن سلم منه احد .

‏واكد مجلس الاعيان ان هذا العمل الاجرامي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معربا عن أحر التعازي لأسر الشهداء ، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

‏وطالب المجلس بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورا ،ودعا منظمات حقوق الانسان في العالم الى ممارسة ضغوط على حكوماتها لمنعها من تقديم الدعم العسكري والاسلحة الى اسرائيل والتي تستخدمها في قتل اطفال فلسطين والابرياء العزل .

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