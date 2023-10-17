الحكومة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة

الحكومة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة
التاريخ
10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكَّس الأعلام فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة لمدة ثلاثة أيام.
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