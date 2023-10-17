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همم تدعو لوقف فوري للعدوان الهمجي وفتح ممرات آمنة في غزة

10/17/2023 11:21:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان– دعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" إلى وقف فوري للعدوان الصهيوني، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في فندق لاندمارك في عمّان، تحت عنوان "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"، والذي شارك فيه مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، والباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبه زيادين، ومؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور.
ودعت منسقة الهيئة هديل عبدالعزيز، إلى رفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين في غزة، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لأخذ التدابير والإجراءات لفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الإسرائيلية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن للمحكمة ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية عضوية فلسطين في المحكمة.
وشددت عبدالعزيز على ضرورة أن تقوم الحكومة الأردنية باتخاذ كل المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني، والتحرك الفعال دوليا لوقف العدوان فورا، والعمل دون إبطاء على وقف كل أشكال التطبيع السياسي، والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت إن "همم" وهي تحالف يضم 11 منظمة مدنية، تثمن تحرك جلالة الملك عبد الله الثاني المستمر والداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفتت إلى أن الهيئة تؤمن بحق الشعوب بمقاومة المحتل، وحق تقرير المصير، وهي من مبادئ حقوق الإنسان، وترفض المعايير المزدوجة التي تمارسها الدول الغربية، وتتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفلسطين بانتقائية وشكل مجتزأ.
وعلى مدار 9 أيام قصفت إسرائيل الأحياء السكنية، واستهدفت المنشآت الصحية والخدمية، وفرضت طوقا من الحصار حرم أكثر من مليوني إنسان يعيشون في قطاع غزة من احتياجاتهم الأساسية؛ كالماء، والطعام، والدواء، والكهرباء.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم ضد الإنسانية أودت بحياة نحو 2750 شهيدا وشهيدةً، والعدد يزداد في كل لحظة، من بينهم 1000 طفل وطفلة، والعدوان لم تسلم منهم الطواقم الطبية وامتد ليستهدف الصحفيين والصحفيات، حيث استشهد 11 صحفيا وصحفية في محاولة متعمدة لقتل شهود الحقيقة بغية إخفاء جرائمه.
واستهجنت "همم" موقف الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وتتجاهل كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تحكم وتنص على آليات لحماية المدنيين في زمن الحرب، والأكثر بشاعة أن تقدم الدعم السياسي، والعسكري، والأمني للاحتلال مما يُعد ضوءاً أخضر للاستمرار في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.
وقالت إن الاحتلال يستهدف وبشكل معلن تنفيذ تهجير قسري للسكان في غزة، ولا يلتفت لكل الاعتراضات الأممية، والدولية، ولا يلتزم أو يحترم المادة (49) من اتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري والجماعي.
وترى "همم" بحسب عبدالعزيز، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتوافر فيه أركان جريمة الإبادة الجماعية، فهو يقطع الإمدادات الأساسية، ويستهدف المدنيين، ويقوم بتهجير قسري، وكل ذلك مثبت بتصريحات لقادة سلطة الاحتلال، وهو ما ينطبق بشكل حاسم على ما نصّت عليه المادة (6) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعرّفت المادة، الإبادة الجماعية بأنها "أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا، مثل قتل الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا".
إلى ذلك، قال الدويك في اتصال مرئي من غزة، إنه إذا لم يتم فتح الممرات الآمنة خلال الساعات الـ24 المقبلة بحد أقصى "فنحن أمام كارثة إنسانية مؤكدة".
وبين الدويك أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يصدر عنه حتى الآن أي موقف أو تصريح بوقف العدوان.
ووصف الموقف الدولي بأنه ضعيف، وأن أي حديث عن الحالة الإنسانية في غزة دون الحديث عن وقف الحرب هو نفاق.
بدوره، قال الشوا إن الواقع الإنساني صعب جدا في القطاع في ظل منع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الإغاثية.
وأضاف أن الوضع مأساوي في ظل أعداد الجرحى، مبينا أن إسرائيل تتعمد قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الطبية والدفاع المدني.
وأكد أن هنالك مهمة مستحيلة لتوفير المياه للشرب والنظافة، مبينا أن الوضع كارثي جدا، وأن الخطر يزيد في كل لحظة في ظل المزيد من القصف.
بدوره، قال منصور إن مؤسسات المجتمع المدني غير محايدة وترفض الموقف الغربي المؤيد للاحتلال.
وأكد أن مقاومة المحتل حق مشروع لا مساومة فيه، مبينا أن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني في خندق المدافعين عن أوطانهم وحقوقهم.
من جانبها، قالت زيادين: "استنكرنا (هيومن رايتس ووتش) الغارات الجوية الإسرائيلية العشوائية واستخدام الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان وقتل المدنيين وجلهم من الأطفال".
وأضافت: "إسرائيل فرضت حصاراً شاملاً على قطاع غزة منذ 16 عاما.. القمع المنهجي للفلسطينيين يرقى إلى مستوى الجرائم العنصرية، وهذا السياق ضروري لفهم ما يجري". ولفتت زيادين إلى أن قطع الإمدادات عن قطاع غزة هو عقاب جماعي ويعتبر جريمة حرب.

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