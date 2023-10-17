الوطنيّ لحقوق الإنسان: مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة إطاحة بالقانون الدولي الإنساني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان العدوان اللاإنسانيّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء أمس .
وقال في بيان له :"وإذ يستنكر المركز هذه المجزرة التي تعتبر جريمة حرب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً المواد (٣، ١٨، ٢٠) من اتفاقية جنيف الرابعة. ويحثّ المركز المجتمع الدوليّ بجميع مكوناته على ضرورة الوقوف صفاً واحدةً في مواجهة هذه الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الفوريّ لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وحذر المركز من تداعيات تفاقم الأوضاع في قطاع غزة ودولة فسلطين وانعكاساتها العالمية.
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