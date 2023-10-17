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الوطنيّ لحقوق الإنسان: مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة إطاحة بالقانون الدولي الإنساني

10/17/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان العدوان اللاإنسانيّ لسلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء أمس .

وقال في بيان له :"وإذ يستنكر المركز هذه المجزرة التي تعتبر جريمة حرب، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسانيّ والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصاً المواد (٣، ١٨، ٢٠) من اتفاقية جنيف الرابعة. ويحثّ المركز المجتمع الدوليّ بجميع مكوناته على ضرورة الوقوف صفاً واحدةً في مواجهة هذه الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الفوريّ لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وحذر المركز من تداعيات تفاقم الأوضاع في قطاع غزة ودولة فسلطين وانعكاساتها العالمية.

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