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عباس يعلن الحداد العام لثلاثة أيام حدادا على شهداء المعمداني

10/17/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني. - وفا

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