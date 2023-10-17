عباس يقطع زيارته للأردن ويعود إلى رام الله

عباس يقطع زيارته للأردن ويعود إلى رام الله
التاريخ
10/17/2023 11:20:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته الى الاردن والعودة إلى رام الله على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر
الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال
الاسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الشهداء
من أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين الأبرياء .
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