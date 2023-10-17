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عباس يقطع زيارته للأردن ويعود إلى رام الله

10/17/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع زيارته الى الاردن والعودة إلى رام الله على الفور، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الاسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين الأبرياء .

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