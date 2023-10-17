بن غفير: لإطلاق سراح الرهائن من غزة يجب إدخال مئات الأطنان من المتفجرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء،
إن الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن هو
"مئات الأطنان من المتفجرات" من سلاح الجو الإسرائيلي.
وكتب بن غفير في قناته الرسمية عبر تطبيق
تلغرام: "طالما أن حماس لا تطلق سراح الرهائن الذين في أيديها، فإن الشيء
الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح
الجو، وليس أوقية واحدة من المساعدات الإنسانية".
جاءت تدوينة بن غفير بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، استشهاد المئات في قصف على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة.
وأضافت أنه لا
يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.
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