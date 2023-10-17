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بن غفير: لإطلاق سراح الرهائن من غزة يجب إدخال مئات الأطنان من المتفجرات

10/17/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل قطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن هو "مئات الأطنان من المتفجرات" من سلاح الجو الإسرائيلي.

وكتب بن غفير في قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام: "طالما أن حماس لا تطلق سراح الرهائن الذين في أيديها، فإن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو، وليس أوقية واحدة من المساعدات الإنسانية".

جاءت تدوينة بن غفير بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، استشهاد المئات في قصف على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة.
وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

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