Wednesday, 18 October 2023 06:58 GMT

مذبحة مستشفى المعمداني.. النازيون يمضون في التطهير العرقي

10/17/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - واصل النازيون الصهاينة حملة التطهير العرقي التي يشنونها على قطاع غزة منذ زهاء اسبوعين، بعد ان نفذوا مذبحة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية بأن مئات الأشخاص سقطوا بين شهيد وجريح.
وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.
الى ذلك، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام.
في سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة في مختلف أحياء القدس مع قوات الاحتلال، استنكارا لمجازر الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها قصف المستشفى "المعمداني".
واندلعت مواجهات في حي وادي الجوز، أصيب خلالها عشرات المتظاهرين بحالات اختناق، وفي بلدة سلوان اندلعت مواجهات عنيفة تركزت في حي عين اللوزة وسط البلدة، أصيب خلالها عشرات المحتجين بحالات اختناق.
كذلك، اندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا، بعد أن قمعت قواته مسيرة شعبية غاضبة انطلقت من المخيم باتجاه الحاجز، رفضا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.
وفي نابلس، تظاهر أبناء المدينة تنديدا بتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة.
وفي رام الله، تظاهر الآلاف عند دوار المنارة، ورددوا الشعارات المنددة بالمجزرة، مطالبين بوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة.
وفي طوباس، انطلقت تظاهرة شعبية جابت شوارع المدينة، ردد خلالها المشاركون عبارات منددة بمجازر الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع.
وفي طولكرم، نظمت تظاهرة حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال على أهل غزة.
ورفع المشاركون في التظاهرة، الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع المدينة مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة، مستنكرين مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري من مجازر بحق شعبنا الفلسطيني.
وفي قلقيلية، خرج أبناء المدينة في تظاهرة شعبية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي كان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني.
وفي الخليل، خرجت تظاهرة منددة بمجزرة المستشفى المعمداني، مطالبين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما خرجت تظاهرة مماثلة في مخيم العروب شمال المدينة، تنديدا بالعدوان المتواصل.
ردود الفعل
أدانت دول ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في غزة،
وندّدت الملكة العربية السعودية امس بـ"الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها إسرائيل بقصف المستشفى في غزة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إنّ المملكة "تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من المدنيين"، مشيرة إلى أنها "ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".
وأدانت دولة قطر بقوة الغارة الجوية على المستشفى في غزة، ووصفته بالمجزرة الوحشية والجريمة الشنعية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية القصف للمستشفى المعمداني، واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
وفي لبنان قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بغزة بفعل "الإجرام الإسرائيلي" والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق، فإلى متى؟"
كما أدانت سلطنة عمان استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني بغزة واعتبرته "جريمة من جرائم الحرب والإبادة".
ودان الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط قصف المستشفى، داعيا "الغرب الى وقف هذه المأساة فورا".
وكتب أبو الغيط على منصة اكس (تويتر سابقا) "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف العنف "غير المسبوق في غزة" بعد الضربة القاتلة على المستشفى.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "هجوم إسرائيل الخسيس على مستشفى في غزة جريمة حرب همجية".
كما أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.
وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.
وحمل الأمين العام، الاحتلال تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الكندي أن الأخبار الواردة عن قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني كارثية، قائلا إنه "أمر فظيع وغير مقبول".
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي، ويظهر الوضع المأساوي على الأرض لمن يعيشون هناك.
ودعت روسيا والإمارات، مساء امس، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عبر تلغرام "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن قبل ظهر اليوم، بسبب الضربة على مستشفى في غزة".
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال "جريمة بشعة في حق الإنسانية".-(وكالات)

MENAFN17102023000072011014ID1107261148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث