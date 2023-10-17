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النازية تعود.. والعالم يفشل في امتحان الضمير

10/17/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- مجازر بالجملة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بعدما تخلى المجتمع الدولي عن سكانه المنكوبين بحرب إبادة جماعية تستمر الحكومة المتطرفة بشنها بدون حسيب أو رقيب، ومنح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من جرائمه بحقهم، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي، أمس، بتبني قرار روسي "لوقف إطلاق نار إنساني" نظير الدعم الأميركي المفتوح لجرائم الاحتلال على غزة.
وعلى وقع إعلان وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، عن اتفاق أميركي مع الاحتلال على خطة لإرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة، ألغى الاردن قمة رباعية كانت ستستضيفها عمان اليوم بحضور الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لبحث تطورات العدوان على قطاع غزة. وعلل سبب الإلغاء كون واشنطن غير قادرة على اتخاذ قرار بإنهاء الحرب.
من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، "بنيامين نتنياهو"، بأن الحرب على غزة ستستغرق وقتا طويلا، حتى "الحسم المطلق"، وأن احتلال القطاع بالكامل يدخل ضمن مخطط الاحتلال، بعدما بات وضع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام للمحتل عن متحدث باسم جيش الاحتلال.
في حين قال الناطق باسم "كتائب القسام" أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في الغارات وأن آخر من قتل من أسرى الاحتلال هو الفنان غاي أوليفز.
وأوضح أن "حماس" تعتبر المحتجزين من جنسيات أخرى ضيوفا لديها"، مشيرا إلى أنه كان الصعب تحديد هوياتهم خلال المعركة.
وأكد أن القسام ستطلق سراح الأجانب "عندما تسمح الظروف بذلك"، داعيا دول العالم إلى منع مواطنيها من القتال في جيش الاحتلال، مؤكدا أنه سيتم التعامل معهم كـ"عدو مباشر".
وقال الناطق باسم كتائب القسام "نؤكد لأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة في كل بيت"، مبينا أن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".
وقال أبو عبيدة "العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب.. وعمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان". وشدد على أن "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على الشعب الفلسطيني لا يرهبنا ونحن جاهزون له، موجها رسالة للاحتلال: "دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".
إلى ذلك، ندد الفلسطينيون بالموقف الغربي الداعم لجرائم الاحتلال في غزة، إزاء فشل مجلس الأمن الدولي، أمس، بتبني قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، بعدما حصل على تأييد 5 أصوات ومعارضة 4، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته"، معربا عن قلقه إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن الاحتلال قتل أسرا بأكملها في غزة، كما قتل أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال هذا العدوان.
وأضاف أن النظام الصحي في غزة انهار تماما جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع، مؤكدا أنه لا يجوز قتل المدنيين أبدا، ولا بد من التمسك بالقانون الدولي، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.
كما استنكرت حركة "حماس"، رفض بعض الدول، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، لوقف نار إنساني، وفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة.
وحملت الحركة، في تصريح لها أمس، "الدول التي رفضت مشروع القرار مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.
وأعربت "حماس" عن بالغ استهجانها واستنكارها لمواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف "إطلاق نار إنساني" لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة".
وأكدت أن تلك المواقف "تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
ميدانيا؛ يواصل الاحتلال ولليوم الحادي عشر على التوالي شن الغارات الكثيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في سلسلة مجازر أودت بحياة عائلات كاملة وتدمير أحياء عدة نتيجة تدمير الأبنية فوق رؤوس سكانها.
ويستمر قصف الاحتلال المتواصل باستهداف الأطفال والنساء والمشافي والمساجد وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتدمير البنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها، مما رفع عدد الشهداء لقرابة 3 آلاف، ومثلهم مفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 10 آلاف إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان أمس، أنه "تم تدمير ما يزيد عن 2185 مبنى بشكل كلي، و8840 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 89 ألف وحده سكنية بشكل جزئي، كما تم نزوح وتهجير ما يقارب 680 الف فلسطيني داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم".

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