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روسيا و الإمارات تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن اليوم

10/17/2023 11:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت روسيا والإمارات، مساء أمس الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بعد استهداف مستشفى المعمداني في غزة.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عبر تلغرام إن روسيا والإمارات تقدمتا بطلب لعقد اجتماع علني لمجلس الأمن، قبل ظهر اليوم؛ "بسبب الجريمة الإسرائيلية البشعة على مستشفى في غزة".
--(بترا)

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