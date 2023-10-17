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بايدن يصدر بيانا عن مأساة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

10/17/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في بيان، إنه "غاضب ويشعر بالحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط".

وذكر بايدن: "لقد تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأصدرت توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص بي بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط”.


وأضاف: "الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، ونحن نشعر بالحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

وصدر البيان بينما كان بايدن على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى الشرق الأوسط. وكالات

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