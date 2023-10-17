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الخارجية المصرية: إلغاء القمة الرباعية بسبب قصف المستشفى المعمداني في غزة

10/17/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، على ضوء قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.
--(بترا)

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