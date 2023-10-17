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إيران بعد مجزرة المعمداني في غزة: انتهى الوقت

10/17/2023 11:20:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه بعد الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى "المعمداني"، قد حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف.

وكتب عبد اللهيان على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد الجريمة الفظيعة التي ارتكبها النظام الصهيوني في قصف ومذبحة أكثر من ألف امرأة وطفل بريء في المستشفى المعمدانی، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من "داعش" وآلة القتل التابعة له".

واختتم تغريدته بجملة "انتهى الوقت" باللغة الإنجليزية. وكالات


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