Wednesday, 18 October 2023 06:57 GMT

البيت الأبيض: بايدن سيطرح أسئلة صعبة على الإسرائيليين

10/17/2023 11:20:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقادة الإسرائيليين خلال زيارته.

وأضاف كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة المتوجهة إلى إسرائيل، أن بايدن يريد الاطلاع على أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وتابع أن الولايات المتحدة متفائلة حيال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء تصريح كيربي بعد أن أعرب بايدن في بيان عن "غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة وما نتج عنه من خسائر رهيبة في الأرواح".

وكان من المقرر أن يزور بايدن الأردن الأربعاء، لكنّ الزيارة "أرجئت" في أعقاب القصف الذي طال المستشفى وخلف مئات الشهداء.وكالات


MENAFN17102023000072011014ID1107261138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث