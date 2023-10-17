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هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

10/17/2023 11:20:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






من المبكر الحديث عن تراجع احتمالات الحرب البرية التي تهدد حكومة الكيان الصهيوني بتنفيذها ضد قطاع غزة، تحت عنوان الانتقام من حركة حماس، وتصفيتها بشكل كامل. الدليل على ذلك استمرار الاحتلال في دق طبول الحرب، وتأكيد الناطقين باسم الكيان وأركان حكومته المتطرفة أن الاجتياح هو الخيار الوحيد الذي يعبر عن المشروع الذي أعلنه نتنياهو والمتمثل بـ" تغيير وجه الشرق الأوسط". وتأكيداته بتجهيز كل متطلباته، بما في ذلك حشد 300 ألف من جنود الاحتياط، وتأمين احتياجات تلك الحرب من الذخائر واستكمال خطط الحصار الكامل لقطاع غزة، إضافة إلى إطلاق أسوأ عملية تدمير للمواقع المدنية والسكنية والخدمية في القطاع وعلى مدار الساعة وعملية التهجير القسري داخل القطاع.
وفي سياق مواز، الحصول على تأييد العديد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أرسلت ثلاثة آلاف جندي متخصصين في مجالات الاستخبارات وتحرير الأسرى. وأطلقت يدها في كل ما تفعله بما في ذلك" شرعنة" كل ما تقوم به من جرائم حرب، ومن انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية.
وإضافة إلى تزويد الولايات المتحدة الجيش الإسرائيلي بالذخائر والمعدات التي يطلبها، تم تحريك حاملات طائرات لتستقر قبالة قطاع غزة. وفي روايات غير مؤكدة وضعت بعض الطائرات والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجهوزية للمشاركة في الحرب لصالح الدولة العنصرية. وتوافد المبعوثون الأميركيون إلى المنطقة مؤكدين انحيازهم العنصري الكامل لإسرائيل، ودعمهم المطلق لها ليس في تصفية حركة حماس فقط، وإنما في حربها المجنونة ضد كل ما هو غير يهودي.
ومع استمرار الحديث عن الحرب البرية وضراوتها، كشفت الممارسات الإسرائيلية عن أهداف غير معلنة، تمثلت بإطلاق عملية تهجير هدفها إخلاء مناطق شمال غزة بمحاولة إقناع الغزيين بالارتحال إلى" مناطق آمنة" في جنوب القطاع. وبالتوازي الضغط على الجانب المصري لفتح معبر رفح وتشجيع الهجرة إلى مناطق سيناء وتوطينهم" مؤقتا". مع استمرار الهدم الممنهج للمباني والمساكن والمدارس والمستشفيات في القطاع.
خيار الاجتياح كان وما يزال الخيار الرئيس المعلن لدى حكومة التطرف، وسط تحليلات لا تستبعد ان يكون ذلك الطرح بمثابة ورقة تخفي وراءها قضية الأسرى التي تتصدر المشهد سواء للرغبة في استردادهم أو الحفاظ على حياتهم وابعادهم عن خطر الحرب البرية.
فقد قفزت هذه القضية إلى الواجهة بإعلان الحركة عن اعتبار المحتجزين لديها من جنسيات أخرى غير الإسرائيلية كضيوف، وعدم ممانعتها في إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف. ومن خلال مشاريع وساطة يجري الحديث عنها بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن خلافات داخل حكومة الحرب وفي بعض الأوساط العسكرية التي تدفع بأن تلك الحرب ستكون مغامرة كبرى غير محسوبة النتائج. واتهام نتنياهو وبعض أركان التطرف بإعطاء الأولوية لرد الاعتبار لحكومته وحمايتها من السقوط، مهما كلف ذلك من خسائر. واتهام أركان التطرف في حكومته بالتسبب في كل ما حدث.
ومثل ذلك ما شهدته دول العالم من تحركات أدانت ممارسات دولة الاحتلال وعلى رأسها قطع الماء والكهرباء ومنع وصول الغذاء والدواء، وتهديد المستشفيات بالإخلاء، مع مواصلة القصف الوحشي وإغلاق معبري رفح مع الجانب المصري، وكرم أبو سالم مع الأراضي المحتلة، وبلوغ الأوضاع في القطاع حالة مأساوية واعتبار ذلك جريمة حرب.
ومن ذلك التحول اللافت في مواقف الدول العربية التي بدأت التطبيع مع إسرائيل أو شارفت على إطلاقه، والضغوطات التي مورست على كل من يمتلك وسيلة للتأثير في المشهد ومنها إطلاق العديد من المبادرات للتهدئة، والتركيز على الجانب الإنساني الذي كان مغفلا في كل ما خطط له الجانب الإسرائيلي.
هذا عن البعد الخارجي، اما الداخلي فبينما تؤكد حركة حماس أنها أعدت العدة كاملة لمواجهة العدو في اجتياحه المفترض، يرى محللون عسكريون أن الحرب البرية ستكون مغامرة غير محسوبة، ذلك أن حركة حماس قد تمتلك مدنا تحت الأرض في القطاع، وأنفاقا لم تفلح استخبارات إسرائيل، ومن قبلها الاستخبارات الأميركية والغربية في الوصول إلى معلومات عنها، كما تمتلك بنية تحتية وقوة عسكرية نجحت من خلالها في إرباك أكبر جيش في المنطقة من خلال عمليتها التي نفذتها قبل أسبوعين في غلاف غزة والمواجهات التي ما زالت تديرها والتأكيدات الصادرة عن الحركة حول قدرتها على مواجهة أي هجوم على القطاع. يساعدها في ذلك تحليلات تؤكد أن الطائرات والقصف الجوي والمدفعي والصاروخي لن يحسم معركة ولا يساوي المواجهة على الأرض، وأن من يكون متمركزا في موقعه أقوى بكثير من القادم من الخارج مهما اختلفت فروقات التسليح.
ومن العناصر المؤثرة بشكل كبير، التقارير التي لا تستبعد فتح جبهات جديدة، وبخاصة جبهة الشمال على الحدود اللبنانية، فالعديد من التحليلات لا تستبعد تدخل حزب الله في الحرب في لحظة معينة. ولعل فيما أكده وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان من أن حزب الله يتابع الموقف ولديه الجاهزية والقرار للتعامل مع كل مرحلة بما تستحق.
كل ذلك قد لا يكون قد أثر بشكل قاطع على قرار الحرب البرية، لكنه أضعف الحديث عن تلك الحرب. ودفع بالتيار العسكري والمعارضة السياسية في تل أبيب للدعوة إلى التريث، فكانت الاستجابة الحكومية تصريحات أطلقها نتنياهو بأن الحرب ستكون طويلة الأمد. وأحاديث متعددة المصادر عن فتح الحدود لساعات من أجل مغادرة الأجانب وإدخال مساعدات إنسانية.

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