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حرب دينية.. وموجة كراهية جديدة!

10/17/2023 11:20:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






نجحت الميديا الكاذبة في تحريك موجة كراهية كبيرة تجاه الإسلام، والفلسطينيين على وجه خاص، في الشارع الغربي، من خلال اختراع العديد من القصص غير الحقيقية، وتزوير الوقائع على الأرض، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي لفبركة فيديوهات تحرض على العرب.
في أحدث تجليات تلك الموجة، وجّه رجل أميركي في ولاية إلينوي كراهيته وعنصريته تجاه طفل فلسطيني لم يتجاوز الستة أعوام، فأرداه قتيلا بست وعشرين طعنة، كما طعن والدته وسبب جروحا لها، وكان يردد عبارات معادية للمسلمين خلال تنفيذ جريمته.
ورغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر على الإعلام ليدين الجريمة، إلا أن ذلك لا يعفيه من تحمل المسؤولية عما جرى، وما قد يجري في بلده وفي أوروبا، فقد أخذ اليمين الأميركي الصهيوني على عاتقه تحويل العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، إلى حرب دينية يستدعي من خلالها تاريخا كاملا من الكراهية والجرائم.
تعبير "الحرب الدينية" صرح به السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، على قناة "فوكس نيوز"، فأثار ضجة كبيرة حين قال "نحن في حرب دينية"، ولم يتردد في دعوة إسرائيل إلى "تسوية الأرض" بغزة وأهلها لـ"الدفاع عن نفسها".
"الحرب المقدسة" التي يعلنها اليمين الصهيوني الغربي اليوم ليتباكى خلالها على الاحتلال، لم تكن يوما بعيدة عن تصريحات الأميركيين المتطرفين. جورج بوش الابن أعلنها حربا دينية على "الإرهاب" بعد أحداث 11 سبتمبر، حين وصفها بأنها "حملة صليبية" تلك التي يشنها على أفغانستان وعلى تنظيم القاعدة. ورغم الاختلاف الثقافي في التعاطي مع المصطلح وإطلاقاته بين اللغة العربية والإنجليزية، إلا أنه يستدعي للذاكرة العربية والإسلامية تاريخا كاملا وطويلا من العنف والإرهاب الذي جاء من أوروبا المسيحية بواسطة حملات منظمة نشرت الموت والوحشية وسعار الاحتلال.
ولكن، كيف نفهم الإسلاموفوبيا: أو المشاعر المعادية للمسلمين في الغرب، وكيف يتم تغذيتها بواسطة الساسة اليمينيين؟
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأميركية من قبل تنظيم القاعدة، شنت واشنطن حربين، الأولى لاحقت فيها التنظيم المتطرف في أفغانستان، والثانية على العراق، واتهمته بأن له صلة بالتنظيم، كما تهمته بامتلاك أسلحة دمار شامل. الحربان ترافقا بتجييش كبير لوسائل الإعلام التي اختلقت العديد من الأخبار والقصص الكاذبة، إضافة إلى التضييق على المسلمين في الولايات بشكل خاص، والتي استعادت إرث المكارثية التي "اهتمت" بالقضاء على الشيوعية في أميركا خلال منتصف القرن الماضي. وسط هذه الفوضى، والخوف الذي يعيشه الأميركي الذي اختبر تفجير البرجين وموت الآلاف، وبفساد الإعلام وتحيزه وسيطرة اليمين المتطرف عليه، انتشرت البرامج التي تناولت العديد من القضايا الثقافية الإسلامية، ولكن بتأويلات وتفسيرات خارجة عن مقاصدها الحقيقية.
هذا الأمر قاد، بالضرورة، إلى تكون رؤية جمعية من الغرب، خصوصا في الولايات المتحدة، تجاه الجاليات المسلمة، وبدرجات متفاوتة، تدرجت من التحفظ إلى الحذر وعدم الترحيب وعدم الاحترام والكراهية، وصولا إلى اعتداءات تم تنفيذها ضد مسلمين شهدتها معظم المجتمعات الغربية.
الاعتداءات شكلت تعبيرا آنيا عن رفض القبول، ولكن كانت ثمة آثار راسبة في الفكر الجمعي الغربي تجاه الإسلام والمسلمين، كشفه معهد "غالوب" في استطلاع أجراه بعد عقد على "حرب بوش المقدسة"، والإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها تجاه المجتمعات المسلمة، والبروباغندا التي رافقت كل ذلك، فوجد المعهد أن 52 % من الأميركيين و48 % من الكنديين يقولون إن الغرب لا يحترم المجتمعات الإسلامية.
اليوم، يبدو أن التجييش تجاه الفلسطينيين يأخذ أولوية قصوى لدى وسائل الإعلام الغربية، فتجتهد لتشيطن نضاله المقدس لنيل حريته من احتلال هو الأقسى والأكثر ظلما في العصر الحديث. الجميع خاضع اليوم لرؤية السياسة العنصرية التي ينطلق منها الاحتلال ومؤيدوه من اليمين الغربي المتطرف، ولا أحد يريد أن ينظر بعين التعاطف للضحية التي امتدت معاناتها لزهاء قرن كامل. وهكذا، فإن الإعلام الغربي المنحاز والمزور، والساسة المتصهينون، لا يتورعون عن تسمية حملة التطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد سكان غزة، بـ"الحرب الدينية".

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