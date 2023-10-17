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مسيرة حاشدة في البقعة تضامنا مع غزة

10/17/2023 11:19:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور







شهد مخيم البقعة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة عبر المشاركون فيها عن غضبهم تجاه تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيما في أعقاب القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني في القطاع.

وردد المشاركون في المسيرة، هتافات تندد بالموقف العربي والدولي، وعدم القدرة على وقف العداون الإسرائيلي، والعجز في الوقت ذاته عن القدرة في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتخلل المسيرة، حرق إطارات مطاطية بمحيط دوار البقعة، وسط تواجد أمني كثيف، فيما تم إغلاق بعض الطرق أمام حركة المركبات إلى حين انتهاء المسيرة.


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