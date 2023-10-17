مسيرة حاشدة في البقعة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد سمور
شهد مخيم البقعة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة عبر المشاركون فيها عن غضبهم تجاه تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيما في أعقاب القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني في القطاع.
وردد المشاركون في المسيرة، هتافات تندد بالموقف العربي والدولي، وعدم القدرة على وقف العداون الإسرائيلي، والعجز في الوقت ذاته عن القدرة في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتخلل المسيرة، حرق إطارات مطاطية بمحيط دوار البقعة، وسط تواجد أمني كثيف، فيما تم إغلاق بعض الطرق أمام حركة المركبات إلى حين انتهاء المسيرة.
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