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تدابير غير مسبوقة.. هل تمنع تكرار حوادث الأمطار بعجلون؟

10/17/2023 11:19:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- في الوقت الذي تؤكد فيه جهات معنية بمحافظة عجلون اتخاذها إجراءات اعتبرتها بـ "غير مسبوقة" العام الحالي لضمان فاعلية قنوات تصريف مياه الأمطار خلال الهطل المطري الغزير، لتجنب ارتفاع منسوب المياه ودهمها للمنازل والمحال التجارية، تبقى تلك التدابير، وفق سكان ومتابعين، رهن الاختبار خلال الشتاء، للتأكد من نجاعتها، وقدرتها على منع حوادث الأمطار المتكررة.
ووفق ما يراه سكان بعجلون، فان المحافظة شهدت خلال السنوات السابقة العديد من الحوادث التي ارتبطت بالهطل المطري، وهو ما يدل على عدم نجاعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية.
وقالوا لـ "الغد"، "في كل موسم مطري، تشهد مناطق عدة حوادث مداهمة مياه الأمطار للممتلكات السكان، وانهيار أجزاء من الطرق، وأخرى لجدران استنادية، فضلا عن حدوث سيول منها ما يشكل خطرا على حياة السكان".
ويقول عبدالله اسماعيل من سكان مدينة عجلون، إن هذه المخاوف، تفرضها طبيعة المحافظة الطوبوغرافية وانحداراتها الشديدة، وضعف تلك البنى، لافتا إلى عدة حوادث وقعت في مواسم مطرية سابقة، حيث شهدت خلالها مناطق عديدة في المحافظة عشرات الحوادث من قبيل ارتفاع منسوب المياه على الطرق، وعدم فاعلية قنوات التصريف، وانهيار أجزاء من جوانب الطرق، وتهاوي جدران وسلاسل حجرية، ومداهمة مياه للمنازل، وتضرر مزارع على جوانب أودية المياه.
ودعا أحمد يوسف إلى بذل جهود مضاعفة من مختلف الجهات المعنية لضمان عدم حدوث مشاكل جراء السيول، مطالبا بالقيام بتحديث البنى من طرق وقنوات كافية لتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال صيانة مكثفة سنويا، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يلقون الأنقاض قرب الطرق.
وأكد أن كثيرا من مناطق المحافظة، بحاجة لإعادة إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار، لتكون أكثر فاعلية وقادرة على استيعاب كميات الأمطار والسيول التي تتسبب بإتلاف الطرق وحدوث انهيارات فيها.
ودعا محمد الغزو إلى ضرورة الاستفادة من دروس وتجارب السنوات الماضية، مؤكدا أهمية متابعة وصيانة العبارات ومجاري مياه الأمطار بشكل دائم، للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع مديرية الدفاع المدني لمراقبة أماكن تجمع مياه الأمطار وشفطها، وتجهيز "ماتورات" شفط المياه للتعامل في حال تجمع المياه ومعالجة احتمالية مداهمتها للمنازل عند التساقط الغزير للأمطار.
في مقابل ذلك، أعدت بلدية عجلون الكبرى خطة لفصل الشتاء المقبل، بهدف الاستعداد المسبق للتعامل مع السيول التي تحدث بفعل الأمطار الغزيرة وتراكم الثلوج في المناطق المرتفعة ضمن مناطق اختصاصها.
وبين رئيس البلدية حمزة الزغول أن الخطة هذا العام تمت بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، بحيث ركزت على معالجة بعض المشاكل التي كانت تؤرق البلدية خلال فصل الشتاء وتستنزف جهود الكوادر العاملة في الميدان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تقليل نسبة حوادث مداهمة المياه وتشكل السيول.
وكشف انه تم مؤخرا إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا إضافة إلى إعادة إنشاء وصيانة العديد من المقاطع في منطقتي عجلون وعنجرة، مشيرا إلى أن الخطة التي أعدت بشكل متكامل تضمنت فتح غرفة عمليات رئيسة في مركز البلدية بوسط مدينة عجلون، إضافة إلى خمس غرف فرعية في مناطقها (عنجرة، عجلون، عين جنا، الروابي، الصفا) وذلك بغية التعامل مع الحالات الطارئة وتلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين للتعامل معها وإيصالها للجهات المختصة.
وأشار الزغول إلى أنه تم حصر البؤر الساخنة التي شهدت حالات مداهمة المياه للمواطنين العام الماضي والمناطق التي تشهد انهيارات على جنبات الطرق خاصة المناطق المأهولة بالسكان والتي تعرض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن البلدية عازمة على معالجة هذه المواقع بالطرق الفنية اللازمة كرفع منسوب عدد من الشوارع لضمان جريان المياه بعيدا عن المنازل، إضافة إلى عمل بعض القنوات التي من شأنها ضمان تدفق المياه بسهولة دون الإضرار ببنية الطرق وإتلافها.
وأكد أن الكوادر وفرق الصيانة المختصة بجميع مناطق البلدية باشرت بتنظيف عبارات وقنوات تصريف المياه وجوانب الطرق بهدف ضمان جريان مياه الأمطار بها دون انغلاقها بسبب تجمع النفايات والأتربة خلال فصل الصيف.
وزاد أنه تم إجراء الصيانة اللازمة للآليات وتفقد جاهزيتها من الناحية الميكانيكية والفنية، وتأمين كميات كافية من المحروقات لتشغيلها خلال أي طارئ في حال إغلاق الطرق بهدف الحفاظ على ديمومة عملها بغية فتح الطرق أمام حركة السير وخاصة الطرق المؤدية إلى المستشفيات والمخابز والدوائر الرسمية.
ودعا الزغول المواطنين ومقاولي الإنشاءات بعدم وضع مواد البناء في الشوارع بما يعيق حركة السير وجعلها عرضة للانجراف بفعل السيول والأمطار التي تشهدها المحافظة خلال فصل الشتاء، ما يتسبب باغلاق المناهل (جريلات) تصريف مياه الأمطار، وبالتالي فيضانها وإلحاق الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم وتعريضهم للخطر.
ويؤكد رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات أن البلدية تعمل حاليا على تنفيذ قنوات ضخمة لاستيعاب السيول على طريق كفرنجة الزغدية والتي تتزامن مع أعمال إعادة إنشاء وتوسعة للطريق الذي كانت السيول تتسبب بانهيار أجزاء منه، متوقعا أن يتم الانتهاء من العمل خلال شهر.
وأكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور أن ما لديها من آليات وكوادر يعد كافيا للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال المنخفضات الجوية، خاصة فيما يتعلق بآليات فتح الطرق، وقلابات وآليات متنوعة، مؤكدة أنها تستأجر آليات القطاع الخاص عند الضرورة.

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