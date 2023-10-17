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ضعف رقابة وقلة وعي.. مناطق تتحول لمكاره صحية بالأغوار

10/17/2023 11:19:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






الشونة الجنوبية - في ظل غياب الرقابة وضعف الوعي، تحولت العديد من المناطق في الأغوار الوسطى الى مكب للنفايات في تهديد واضح للنظام البيئي والصحي.
الأودية ومداخل البلدات وأطراف التجمعات السكانية والمقابر باتت الأماكن الأقرب والأسهل لدى غالبية السكان للتخلص من النفايات الصلبة خاصة تلك التي لا يمكن وضعها في الحاويات كمخلفات البناء والحيوانات النافقة.
الطرح العشوائي للنفايات بات يشكل ظاهرة مقلقة للسكان والجهات المعنية كالبلديات والبيئة على حد سواء، لما لها من آثار سلبية على النظام البيئي والصحي، وتسببها بتشويه المظهر العام وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، ناهيك عن أثرها على التربة والمياه الجوفية.
يقول أحمد النواجي من سكان منطقة الروضة، "معاناة مستمرة يعيشها أهالي المنطقة نتيجة إلقاء النفايات على مدخل البلدة الشرقي الذي تحول إلى مكرهة صحية"، مضيفا أن "سكان يقومون بإلقاء مخلفات البناء والنفايات البلاستيكية ويعمدون إلى إحراقها بشكل مستمر ما يؤدي إلى تلوث الأجواء والتشويه للمظهر العام".
ويتابع: "كون المنطقة بعيدة عن الأنظار تتكرر عمليات إلقاء النفايات العشوائي بشكل متواصل"، لافتا إلى أن "الأشد ضررا تعمد مربي ماشية إلقاء مواشيهم النافقة في الوادي المحاذي للشارع الرئيس ما يتسبب بانتشار الروائح الكريهة التي تجذب الحيوانات الضارية وتتسبب بانتشار الحشرات الضارة".
ويبين عودة الجعارات من منطقة سويمة أن ظاهرة القاء النفايات تعدت الحدود ولم تعد تصرفات فردية بل أضحت وسيلة لتخلص بعض المقاولين ومتعهدي البناء وشركات خدمات معنية بنقل النفايات من الفنادق والشاليهات من النفايات والطمم، قائلا "الأدهى والأمر أن يقوم أصحاب صهاريج النضح بتفريع المياه العادمة في الأودية الأمر الذي قد يشكل كارثة بيئية".
ويضيف أن "عدم وجود أي قيود أو ضوابط أسهم في استباحة العديد من المناطق في اللواء وتحويلها إلى ما يشبه مكبات نفايات، دون أي مراعاة للمخاطر البيئة والصحية التي قد تشكلها على الإنسان والحيوان والأرض"، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة هذه الظاهرة ووضع حد للمتسببين في انتشارها للحفاظ على المنطقة التي تعتبر قبلة للسياحة العالمية.
ويرى زياد الجبارات أن تنامي هذه الظاهرة التي تجاوزت الأودية ومجاري السيول إلى أطراف المقابر وجوانب الطرق الرئيسة والفرعية يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة وانتهاكا خطيرا للبيئة، مطالبا الجهات المعنية بوضع حد لها واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة بحق المخالفين.
ويلفت إلى أن عملية إحراق النفايات يلحق أضرارا خطيرة بصحة المواطنين، لا سيما ممن يعانون من الأمراض الصدرية كالحساسية والأزمة والربو الحاد، مشيرا إلى أن القاء النفايات وخصوصا بقايا الطعام او الحيوانات النافقة تسبب بانتشار كبير للكلاب الضالة في المنطقة.
من جانبه، يقر رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد علي العدوان بوجود ظاهرة القاء مخلفات البناء والحيوانات النافقة على مداخل بعض مناطق البلدية رغم وجود شواخص تحذر من طرح الأنقاض في الأماكن غير المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية، مؤكدا أن البلدية تقوم بشكل متواصل بتنظيف هذه الأماكن، إلا أنها سرعان ما تعود إلى سابق عهدها في ظل صعوبة ضبط الفاعلين الذين يستترون بظلام الليل أو خلال ساعات المساء لإلقاء نفاياتهم.
ويشير العدوان إلى أن المشكلة تتعلق بسلوك الأفراد ويجب العمل بالتشارك مع الجهات المعنية على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يخص التخلص من النفايات الصلبة، لافتا إلى أن عملية ضبط منتهكي البيئة ليس بالأمر السهل كون المنطقة الجغرافية كبيرة ويوجد فيها الكثير من الأودية ولا يوجد كوادر كافية لمراقبتها على مدار الساعة.
بدوره يرى مدير بيئة الأغوار الوسطى المهندس محمد الصقور أن مشكلة طرح الأنقاض والنفايات مشكلة تعاني منها جميع مناطق وادي الأردن ولها آثار سلبية خطيرة على الإنسان والبيئة، موضحا أن أغلب هذه النفايات تنتج عنها روائح كريهة بعد تخمرها وتصبح بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات خاصة الذباب والبعوض.
ويشير إلى أن المشكلة تكمن في قلة الوعي المجتمعي لأن وعي المواطن بحجم الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة سيحد منها بشكل كبير، لافتا إلى أن المديرية تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الشرطة البيئية لضبط المخالفين، إضافة إلى عقد المحاضرات التوعوية بالتعاون مع المدارس والجمعيات والأندية لزيادة الوعي المجتمعي والحد من انتشار هذه الظاهرة.

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