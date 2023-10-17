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بلدية ماحص تجد حلا لـالكلاب الضالة.. وتصطدم بآلية تنفيذه

10/17/2023 11:19:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء- قبل أقل من شهرين، سادت حالة من الصدمة والخوف في أوساط سكان منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، بعد انتشار صور طفلين من المنطقة، وهما ملطخان بدماء على وجهيهما وأنحاء أخرى من جسديهما، جراء إصابات تعرضا لها إثر هجوم كلاب ضالة عليهما في حادثتين تفصل بينهما ساعات قليلة.
الحادثتان، بالإضافة إلى حوادث أخرى مشابهة كانت قد وقعت سابقا، دفعت إلى تصاعد مطالبات سكان المنطقة بإيجاد حل لتزايد انتشار الكلاب الضالة في المنطقة وبالتالي ازدياد خطرها.
في المقابل، كثفت البلدية جهودها من أجل التوصل لحلول تنهي هذه الظاهرة، وانتهت بتخصيص قطعة أرض وطرح عطاء لعمل سياج وحصر مساحة معينة وتخصيصها للكلاب لمنع انتشارها المخيف بين الأحياء السكنية.
إلا أن البلدية سرعان ما اصطدمت بآلية تنفيذ هذا الحل، بعد أن وجدت نفسها غير قادرة ولا تمتلك أي خبرة أو حتى خطط للتعامل مع الكلاب الضالة وأقلها كيفية الإمساك بها ووضعها داخل المكان الذي تم تخصيصه لها.
بالنظر إلى الحالة العامة بين سكان المنطقة، فإن استمرار انتشار الكلاب يعد أمرا خطيراً ولا يمكن السكوت عنه أكثر، سيما وأن عامل الوقت مهم جدا في قضية انتشار الكلاب التي تشهد تكاثراً مستمراً وبالتالي الوصول إلى أعداد كبيرة سيصعب السيطرة عليها لاحقا.
المواطن أحمد الصمادي، يقول إن تلك الحادثتين سبقهما العديد من الحوادث المشابهة، إلا أن انتشار صور الطفلين وهما بحالة صادمة، أثار ردود فعل واسعة في المنطقة، وأصبح الطفلان حينها حديث الجميع.
وأكد الصمادي، أنه وبكل الأحوال، يجب مواجهة الظاهرة بالطرق العلمية والعملية اللازمة، بما يضمن إنهاءها أو الحد منها ومن خطرها على الأقل، مضيفا، أنه بات لافتا انتشار الكلاب الضالة على شكل قطعان، خصوصا في ساعات الليل، وساعات الصباح الباكر، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على طلبة المدارس الذين يتوجهون إلى مدارسهم سيرا على الأقدام.
وبحسب المواطن خالد حمدان، فإن هناك من يضطر للجوء إلى قتل الكلاب الضالة سواء بإطلاق النار عليها أو بطرق أخرى، في ظل عدم توفر أي حلول أخرى، معتبرا أن ذلك السلوك مخالف للقانون، ما يستدعي من وجهة نظره الإسراع في إيجاد حل أسوة بأمانة عمان وبعض البلديات الأخرى التي تقوم بجمع الكلاب في مكان مخصص وعقرها لضمان عدم تناسلها.
وأضاف حمدان، أن ظاهرة الكلاب الضالة ليست جديدة، لكن ازدياد انتشارها على نحو لافت يضاعف حجم القلق والخوف منها، مشيرا إلى أن التعامل بالطرق السليمة معها من شأنه أن يخفف إلى حد كبير من انتشار تلك الكلاب، وبالتالي قد يصبح أثرها محدودا.
حول ذلك، يقول عضو مجلس بلدية ماحص، وسيم الشبلي لـ"الغد"، إن المجلس البلدي رئيسا وأعضاءً، لم يتجاهلوا في أي وقت مضى، ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وكانت دائما محور اهتمام وبحث، سعيا للوصول إلى حلول جذرية.
وأضاف، أن الظاهرة أصبحت بالفعل مقلقة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بالنسبة للأطفال كونهم أكثر عرضة للخطر من غيرهم لعدم قدرتهم على مواجهة الكلاب والتعامل معها لحماية أنفسهم.
وبحسب الشبلي، فإن جهود البلدية في هذا الاتجاه تشهد تقدما ملموسا بعد تخصيص قطعة أرض لجمع الكلاب الضالة في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية أو التجارية، معتبرا أن الظاهرة بعد مضي البلدية في خطة جمع الكلاب، ستتلاشى إلى حد كبير.
وبشأن تفاصيل التطورات في هذا الملف، قال رئيس بلدية ماحص فيصل المفلح، إن البلدية تمكنت من تأمين قطعة أرض مساحتها من 5 إلى 6 دونمات وتقع في مكان خال بعيدا عن التجمعات السكنية في منطقة تعرف بـ"رملة ماحص"، مشيرا إلى أن قطعة الأرض مملوكة لوزارة الزراعة، وسيتم فيها تخيص دونم لجمع الكلاب الضالة.
وأكد المفلح أن البلدية قامت بطرح عطاء لوضع "شبك حماية" حول الأرض بكلفة 4 آلاف دينار، وهو في مراحله الأخيرة، فيما قامت البلدية كذلك من خلال الاستعانة بـ15 قلابا محملا بالتراب، بتجهيز قطعة الأرض بعد أن كانت بحاجة إلى "تسهيل" كونها منحدرة.
وفيما لفت إلى أن البلدية كانت قد خصصت 10 آلاف دينار لهذا الملف، أشار المفلح إلى بعض التحديات التي تواجه البلدية، من حيث الحاجة إلى دعم من أمانة عمان الكبرى في تجربتها مع مواجهة انتشار الكلاب الضالة، وكذلك الحاجة إلى المساعدة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان ومختلف الجهات ذات الصلة.
كما لفت إلى أن كوادر البلدية لم يسبق لها أن عملت أو تدربت على التعامل مع الكلاب الضالة بالطرق العلمية والعملية اللازمة، مشيرا إلى أن الاستعانة بخبراء أو أشخاص مدربين ومؤهلين، من شأنه أن يدفع إلى حد كبير باتجاه نجاح البلدية في جهودها بمواجهة الكلاب الضالة.
وأكد المفلح أن البلدية تواصل جهودها ومساعيها بالتنسيق مع محافظ البلقاء ومتصرف لواء ماحص والفحيص، والعديد من الجهات المعنية، سعيا للوصول إلى حلول تضمن المضي في مواجهة الظاهرة دون معيقات وصعوبات.

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