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ممرضة تنقذ مقيمة بعد تعرضها لحالة إغماء في الشارع

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت الممرضة ميعاد عبدالحميد العنزي من إنقاذ حياة مقيمة عربية تعرضت لحالة أغماء في محافظة الخرج.
وقالت الممرضة لـ"الوطن": عند خروجي لحضور لقاء صحي وأثناء قيادتي للسيارة شاهدت شيء في وسط الطريق العام وعند التوقف للتحقق تبين لي وجود سيدة وهي في حالة تشنج وإغماء، وعلى الفور قدمت لها الإسعافات الاولية واتصلت بالهلال الأحمر الذي وصل في وقت قياسي وتم مرافقتها لمستشفى الملك خالد وتقديم الرعاية الصحية لها.
وأكدت العنزي أنها فعلت ذلك استشعارا لروح المسؤولية والاستفادة من خبرتها في المجال الصحي.
من جهه اخرى، كرم المدير التنفيذي لنطاق الخرج في ⁧‫تجمع الرياض الصحي الأول‬⁩ الأخصائي فهد الممخور الممرضة ميعاد العنزي؛ تقديراً لمبادرتها الإنسانية والبطولية في إنقاذ سيدة من خطر الدهس.

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