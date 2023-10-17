ممرضة تنقذ مقيمة بعد تعرضها لحالة إغماء في الشارع

(MENAFN
- Al Watan) تمكنت الممرضة ميعاد عبدالحميد العنزي من إنقاذ حياة مقيمة عربية تعرضت لحالة أغماء في محافظة الخرج.
وقالت الممرضة لـ"الوطن": عند خروجي لحضور لقاء صحي وأثناء قيادتي للسيارة شاهدت شيء في وسط الطريق العام وعند التوقف للتحقق تبين لي وجود سيدة وهي في حالة تشنج وإغماء، وعلى الفور قدمت لها الإسعافات الاولية واتصلت بالهلال الأحمر الذي وصل في وقت قياسي وتم مرافقتها لمستشفى الملك خالد وتقديم الرعاية الصحية لها.
وأكدت العنزي أنها فعلت ذلك استشعارا لروح المسؤولية والاستفادة من خبرتها في المجال الصحي.
من جهه اخرى، كرم المدير التنفيذي لنطاق الخرج في تجمع الرياض الصحي الأول الأخصائي فهد الممخور الممرضة ميعاد العنزي؛ تقديراً لمبادرتها الإنسانية والبطولية في إنقاذ سيدة من خطر الدهس.
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