747.7 مليون ريال إعانات المزارعين

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- Al Watan) بلغت قيمة برنامج الإعانات الزراعية والتنمية الريفية المستدامة لمنتجي العسل والبن والفواكه والورد من الأسر الريفية المنتجة 747.789.966 ريالا تم صرفها خلال عام لنحو 42.434.
في حين تصدرت الإعانات الممنوحة لمزارعي المانجو قيمة الإعانات الممنوحة للمزارعين خلال العام الماضي وبقيمة 2.293.014 ريالا، وبلغ إجمالي قيمة إعانة الحبوب الممنوحة 199.232 ريالا، وإجمالي إعانة الحبوب 801.117 ريالا، بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. الإعانات حسب المناطق
بلغت قيمة إعانات التمور لمنطقة الرياض 49.952 ريالا، وبلغت قيمة إعانات المانجو 88.865 ريالا، بلغ قيمة إعانات الحبوب 860 ريالا، وفي مكة المكرمة بلغت قيمة إعانات التمور 1772 ريالا، وبلغت إعانات المانجو 55.845 ريالا، وبلغت إعانات الحبوب 107.340 ريالا، أما في المدينة المنورة فبلغت قيمة إعانات التمور 2824 ريالا، وبلغت إعانات المانجو 25 ألف ريال، وفي القصيم بلغت قيمة إعانات التمور 31737 ريالا، والمنطقة الشرقية بلغت إعانة التمور 103.746 ريالا، وإعانة المانجو 578 ألف ريال، ولم تسجل أي إعانة للحبوب، أما في عسير فقد بلغت إعانة التمور 5025 ريالا، وبلغت إعانة المانجو 109.902 ريال، وبلغت إعانة الحبوب 289.676 ريالا، وفي تبوك بلغت إعانة الحبوب 2628 ريالا، وإعانة المانجو 225.460 ريالا، وإعانة الحبوب لم تسجل أي إعانة، وفي حائل بلغت إعانة الحبوب 1457 ريالا، وبلغت إعانة المانجو 19.002 ريال، ولم تسجل أي إعانة للحبوب، وفي الحدود الشمالية لم تسجل أي إعانة، أما في جازان فلم تسجل أي إعانة للحبوب وبلغت إعانة المانجو 547.901 ريال، وبلغت إعانة الحبوب 121.801 ريال، وفي نجران بلغت إعانة الحبوب 61 ألف ريال، وإعانة المانجو 403.222 ريالا، ولم تسجل أي إعانة للحبوب، وفي الجوف سجلت إعانة الحبوب 7 آلاف ولم تسجل أي إعانة للمانجو أو الحبوب.
asf:
المستفيدون من الإعانات:
قطاع إنتاج العسل
عدد المستفيدين= 3230
القيمة= 36.234.296 ريالا
قطاع إنتاج البن
عدد المستفيدين= 1062
القيمة = 11.866.059 ريالا
قطاع إنتاج الفاكهة
عدد المستفيدين= 1826
القيمة= 24.016.984 ريالا
قطاع إنتاج المحاصيل
عدد المستفيدين= 764
القيمة= 6.318.444 ريالا
قطاع إنتاج الورد
عدد المستفيدين= 132
القيمة= 1.013.092 ريالا
قطاع الأسر الريفية المنتجة
عدد المستفيدين= 35.420
القيمة= 668.341.091 ريالا
MENAFN17102023000089011017ID1107261108
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