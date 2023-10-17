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747.7 مليون ريال إعانات المزارعين

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة برنامج الإعانات الزراعية والتنمية الريفية المستدامة لمنتجي العسل والبن والفواكه والورد من الأسر الريفية المنتجة 747.789.966 ريالا تم صرفها خلال عام لنحو 42.434.
في حين تصدرت الإعانات الممنوحة لمزارعي المانجو قيمة الإعانات الممنوحة للمزارعين خلال العام الماضي وبقيمة 2.293.014 ريالا، وبلغ إجمالي قيمة إعانة الحبوب الممنوحة 199.232 ريالا، وإجمالي إعانة الحبوب 801.117 ريالا، بحسب تقرير حديث صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الإعانات حسب المناطق
بلغت قيمة إعانات التمور لمنطقة الرياض 49.952 ريالا، وبلغت قيمة إعانات المانجو 88.865 ريالا، بلغ قيمة إعانات الحبوب 860 ريالا، وفي مكة المكرمة بلغت قيمة إعانات التمور 1772 ريالا، وبلغت إعانات المانجو 55.845 ريالا، وبلغت إعانات الحبوب 107.340 ريالا، أما في المدينة المنورة فبلغت قيمة إعانات التمور 2824 ريالا، وبلغت إعانات المانجو 25 ألف ريال، وفي القصيم بلغت قيمة إعانات التمور 31737 ريالا، والمنطقة الشرقية بلغت إعانة التمور 103.746 ريالا، وإعانة المانجو 578 ألف ريال، ولم تسجل أي إعانة للحبوب، أما في عسير فقد بلغت إعانة التمور 5025 ريالا، وبلغت إعانة المانجو 109.902 ريال، وبلغت إعانة الحبوب 289.676 ريالا، وفي تبوك بلغت إعانة الحبوب 2628 ريالا، وإعانة المانجو 225.460 ريالا، وإعانة الحبوب لم تسجل أي إعانة، وفي حائل بلغت إعانة الحبوب 1457 ريالا، وبلغت إعانة المانجو 19.002 ريال، ولم تسجل أي إعانة للحبوب، وفي الحدود الشمالية لم تسجل أي إعانة، أما في جازان فلم تسجل أي إعانة للحبوب وبلغت إعانة المانجو 547.901 ريال، وبلغت إعانة الحبوب 121.801 ريال، وفي نجران بلغت إعانة الحبوب 61 ألف ريال، وإعانة المانجو 403.222 ريالا، ولم تسجل أي إعانة للحبوب، وفي الجوف سجلت إعانة الحبوب 7 آلاف ولم تسجل أي إعانة للمانجو أو الحبوب.
asf:
المستفيدون من الإعانات:
قطاع إنتاج العسل
عدد المستفيدين= 3230
القيمة= 36.234.296 ريالا
قطاع إنتاج البن
عدد المستفيدين= 1062
القيمة = 11.866.059 ريالا
قطاع إنتاج الفاكهة
عدد المستفيدين= 1826
القيمة= 24.016.984 ريالا
قطاع إنتاج المحاصيل
عدد المستفيدين= 764
القيمة= 6.318.444 ريالا
قطاع إنتاج الورد
عدد المستفيدين= 132
القيمة= 1.013.092 ريالا
قطاع الأسر الريفية المنتجة
عدد المستفيدين= 35.420
القيمة= 668.341.091 ريالا

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