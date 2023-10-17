في ذكرى البيعة اعتزاز وفخر وولاء

(MENAFN
- Al Watan) في بيعة خادم الحرمين الشريفين، نعتز بقيادة آمنت بقوة وطن، وبُقدرة شعب على بناء حاضر مشرف بمنجزاته، متمكن من صناعة مستقبل باهر بابتكاراته وإبداعاته الواعدة، شعب استطاع إحداث قفزات جوهرية، وتحولات جذرية في مسيرتنا التنموية، قدرات أضافت قيمة نوعية لصالح الوطن والمواطنين، بما عزز من مكانتنا الدولية وثقلنا الإستراتيجي في الميزان الدولي.
الاحتفاء بذكرى البيعة؛ هو احتفاء بالأمن والأمان والاستقرار، هو تقدير لمنجزات وعطاءات شملت جميع مفاصل الوطن ومكتسباته في فترة زمنية غير مسبوقة، هو تهنئة للوطن والمواطنين بقيادة تعمل لرفعة الوطن، وتسعى لتحقيق تطلعاته، تنوعت المشاريع وتعددت البرامج التنموية وتواصلت الجهود؛ لنحصد مزيدًا من الريادة والتمكين لوطن يزداد تألقًا ومكانة ترقى عامًا بعد عام، بما يقدمه من منجزات مشرقة، وما يفرضه من حضور مشرف على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
يمتلك خادم الحرمين الشريفين سجلاً وطنيًا حافلاً من العطاءات والخبرات الرفيعة، عُرف باستيعابه للمستجدات وتمرسه في أعمال الدولة، تعلم المشاركة في اتخاذ القرارات في مجلس والده مؤسس الدولة السعودية الحديثة، حنكته السياسية؛ أكسبته الخبرة والقدرة على تولي المهام الجِسام على مستوى الدولة، بعد مسيرة إدارية ناجحة لإمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسين عامًا، عُرف الملك سلمان -حفظه الله- بانضباطه وبُعد النظر في تحليله للأمور وفي معالجتها؛ فاستحق العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية والأوسمة الرفيعة الوطنية والدولية، تُجسد شخصية الملك سلمان، الشخصية الاجتماعية المؤثرة على كل المستويات، بقدرته على استيعاب هموم الإنسان والمجتمع ضمن مسؤوليات وطنية ودولية، ارتبط اسمه بأعمال الدعم الإغاثي والحملات الخيرية على جميع المستويات الوطنية والدولية، تصدر قائمة القيادات الداعمة لقضايا العالـم الإسلامي والعربي، تجلى في مساندته لجميع قضايا حقوق الإنسان وللقضايا الدولية التي تتمتع بصفة شرعية عادلة.
منجزات السعودية منذ البيعة تختزل مسيرة وطن حافلة بالعطاءات، وتجسد جهودًا وطنية ودولية حثيثة نحو التميز والريادة المستحقة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أثبتت قيادة المملكة لمجموعة العشرين في العام 2020؛ قوة القاعدة الاقتصادية والحنكة السياسية والتميز الإداري، الذي ترتكز عليه المملكة، ما تعيشه المملكة من قفزة تنموية تجسد مستوى عاليًا من الجهود والاستثمار المستدام في قطاعات الدولة ومواردها.
ليس للإنسانية قيمة مادية أو ثمن معياري يمكن به تقدير وزنها وقيمتها المعنوية الفعلية، كانت الإنسانية هي الشعلة التي أوقدت الدافعية لعقد قمة العشرين الاستثنائية، وكان استشعار المسؤولية الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين هو الدافع الأساسي لعقد القمة الأولى ((الاستثنائية)) لمجموعة العشرين في مارس 2020، فكانت القمَّة الإنسانية المنصَّة التي انطلقت منها السياسات لإنقاذ الدول الضعيفة ودعمها ومُساندتها صحيًا واقتصاديًا وماديًا، بما يقدر بـ21 مليار دولار.
مملكة الإنسانية مثلت نموذجًا دوليًا في تسخير الاقتصاد لخدمة الإنسان، حتى استحوذت الشعوب الأقل نموًا على جُلِّ السياسات الداعمة للإنسان والبيئة نحو تحقيق مستقبل أفضل، إيمانًا بأن الإنسان هو الهدف والوسيلة والغاية من التنمية وهو المقصد في استدامة الرخاء والأمن والاستقرار العالمي.
استطاعت المملكة أن تفوز بالمركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين لعدة سنوات مضت، كما قفزت 40 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، كنتيجة للاستثمارات الموجهة في البنية الرقمية، كأحد الاستثمارات في تنمية الاقتصاد الوطني كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي؛ بمضاعفة حجم استثماراته، لتنويع القاعدة الاقتصادية ومتطلبات دعم الإنتاج المحلي.
تأسست الرؤية النابضة بالإنجاز، منذ انطلاقتها في 25 أبريل من العام 2016؛ بممكنات تترجم ما أرساه خادم الحرمين الشريفين من رؤى وتطلع، بمقولته الشهيرة، إن ((هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك))، وعليه استهدفت الرؤية ترجمة ذلك النموذج المستهدف إلى واقع نلمسه ونعيشه، خلال سنوات الرؤية تم تحقيق إنجازات استثنائية لمعالجة تحديات هيكلية؛ وقد تركزت في مرحلتها الأولى على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة للقطاعات المختلفة، وتمكين المبادرات الواعدة؛ التي شكلت فارقًا تنمويًا ملحوظًا؛ في مستوى الخدمات ونوعية جودة الحياة وحجم الإصلاحات، بل وفي تعزيز الهوية السعودية وتزايد حضورها ومشاركتها عالميًا.
المنجزات العميقة والجوهرية لا تنتظر من التاريخ أن يسجلها ليوثق أحداثها وليثبّت تفاصيلها لتصل إلى الأجيال القادمة ليستفيدوا منها، وإنما تتكلم عنها شواهدها القائمة، ويحكي حاضرها عن مكتسباتها، ويتداول العالم أخبارها، ويتابع تغييراتها ويترقب مستجداتها؛ لامتداد تأثيرها الشامل ولعميق فعاليتها المتنوعة وإيجابياتها المستدامة، عطاءات ومنجزات أثْرت المحتوى الوطني بتحولات إستراتيجية حققت قفزات تنموية محمودة، شملت جميع مقدراتنا بمخرجات أضافت مزيدًا من الزخم لمكانتنا الإقليمية ولقيمتنا الدولية في كافة المستويات، تمكنا بها من رسم صورة محدثة للسعودية الجديدة بردائها العصري وإرثها التاريخي، وقاعدتها التراثية الثرية وثروتها البشرية المتنوعة.
في لقاء أبوي مسؤول وبشفافية عالية أوضح خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- لمجلس الشورى في أعمال السنة الثالثة من العام الماضي دور المملكة المسؤول نحو تحقيق الاستقرار العالمي، وبما يتعلق به من اقتصاديات وسياسات، ودور المملكة الرئيس في احتواء ما يتصل باستقرار الوضع الإقليمي في ضوء قضاياه الأمنية العالقة وتحدياته التنموية، إذ تؤمن المملكة بأن استباب الأمن والسلام العالميين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وإنما من خلال التعاون بين الدول المؤثرة لتحقيق الأمن والتنمية الدولية، وأن استقرار منطقة الشرق الأوسط جزء من الاستقرار العالمي، وعليه فإن المملكة تكثف جهودها ومساعيها نحو إنهاء الأزمات الإقليمية المحدقة بالمنطقة، وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب والدول، سواء على النطاق الإقليمي أو على المستوى الدولي.
هذا الحجم من المنجزات، الذي حصدته السعودية اليوم على مستوى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، قد رسخ مكانتها وقدراتها، وعزز من وزنها الإستراتيجي المتميز، لتفاجِئ العالم كنموذج تنموي رائد وقيادة حكيمة قادرة على تحمل مسؤوليتها الدولية والإقليمية، ومتمكنة من المشاركة في دعم مسيرة التنمية العالمية ونشر السلام والأمن العالميين. المملكة تكثف جهودها ومساعيها لإنهاء الأزمات الإقليمية.. وتسهم في إعادة الأمن والاستقرار لجميع الشعوب سواء على النطاق الإقليمي أو على المستوى الدولي.
MENAFN17102023000089011017ID1107261107