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9 سنوات وسلمان الخير يقودنا نحو النماء

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) عام تلو عام تحتفل المملكة في هذا اليوم بذكرى عزيزة على نفوس جميع أبنائها، هي ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، فتغمر الفرحة قلوب جميع السعوديين بهذه الذكرى المباركة التي تمثل استمرارًا لإرث كبير من القيادة الحكيمة، ولحظة فارقة في تاريخ المملكة ودورها على المستويين الإقليمي والعالمي.
هذه المناسبة ترمز لمجموعة من الإنجازات الضخمة والنوعية، حيث شهدت المملكة نجاحات غير مسبوقة، وتبوأت مكانة رفيعة بين الأمم، نتيجة للرؤية الثاقبة التي يتحلى بها قائد مسيرتنا المظفرة، والحكمة الكبيرة التي يتمتع بها، والخبرات النوعية التي اكتسبها خلال العقود الماضية.
على الصعيد السياسي تحظى المملكة باحترام العالم وتقديره، وتتمتع بمصداقية ومكانة كبيرة بسبب سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وإسهاماتها الخيرة في دعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة التي تتعرض للكوارث والأزمات، أما فيما يتعلق بالاقتصاد فإن النجاحات التي تحققت على هدي رؤية المملكة 2030 أكبر من أن تُعد وتحصى، فهي مشاريع ضخمة وغير مسبوقة دفعت معظم الشركات العالمية الكبرى للتسابق على المشاركة في تنفيذها، إضافة إلى أن الخطط الرائدة التي وضعت لتطوير المدخلات الاقتصادية وزيادة موارد الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بدأت نتائجها تظهر للعيان، وبدأت بلادنا تجني ثمار هذا التفكير النوعي المتقدم، إضافة إلى بقية الأهداف الإستراتيجية مثل توطين التقنية، وتشجيع الصناعة وتطوير القطاع السياحي.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن التغيير الإيجابي الذي شهدته المملكة في هذا العهد الزاهر تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- يمثل أحد أكبر المكاسب التي تحققت، مثل تمكين المرأة والسماح لها بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز أجواء الانفتاح، بما يسمح لبلادنا بمسايرة العالم، ومما يبعث على الفرح أن كل تلك الخطوات تتوافق مع تعاليم الشرع الحنيف وفي إطاره.
ومن أبرز ما توليه القيادة الرشيدة من عناية تطوير كفاءة ومقدرات الشباب السعودي والاهتمام بترقية مهاراتهم لتمكينهم من استلام راية البذل والإنجاز، وذلك عبر التوسع في برامج الابتعاث الأكاديمي لأعرق الجامعات العالمية، وتوفير البرامج التدريبية المتقدمة، وقد أسفرت تلك الجهود حتى الآن عن نتائج باهرة تمثلت في تقليل نسبة البطالة بين الشباب، بعد استحداث مئات الآلاف من الفرص الوظيفية، ومما يميز هذه البرامج أنها لا تهدف فقط لإيجاد وظائف للشباب أو إحلالهم محل العمال الوافدة، بل تركز في الأساس على تعزيز المعرفة وتوطين التقنية، وإيجاد أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل وجديرة بأن تحجز مكانها بما تمتلكه من مؤهلات ومهارات.
كما تشن المملكة حربًا واسعة النطاق على أوكار الفساد المالي والإداري، وتتعقب أولئك الذين كانوا ينهبون خيرات البلاد ويحولونها لمصلحتهم الخاصة ويحرمون المستحقين منها، بعد أن ارتضوا لأنفسهم خيانة الأمانة والكسب الحرام، فقد أعلن الملك سلمان حربًا شاملة على كل فاسد ((كائنًا من كان))، وتوعدهم بسيف القصاص، ومما يكسب هذه الحملة أهمية كبيرة وقوف ولي العهد ورائها بصورة شخصية، لذلك لا تزال الحملات تتواصل بنفس الزخم الذي بدأت به، وأفلحت في استرداد مئات المليارات من الريالات التي تمت إعادة ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني فأكسبته قوة وحيوية.
أما على الصعيد القانوني فقد استكملت المملكة أكبر نهضة تشريعية في تاريخها، وقامت بتعديل كثير من الأنظمة الموجودة، واستحداث قوانين جديدة، وترقية الكادر البشري، والتوقيع على العديد من العهود والمواثيق الدولية، وهو ما قاد بدوره إلى تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، ورفع درجة تصنيفها المالي بما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تحرص بشدة على العمل في أجواء تحكمها نصوص قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.
هذا التفكير المتطور يشير بوضوح إلى الحكمة الكبيرة التي تتمتع به قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- فهذه البلاد أكرمها الله -سبحانه وتعالى- بثروات هائلة، إلا أن أكبر تلك النعم هو نعمة القيادة الحكيمة التي سخرت كل تلك الثروات لإسعاد شعبها وتطوير واقعه، وضمان مستقبل مشرق لأجياله الجديدة، فالكثير من دول العالم تمتلك قدرات كبيرة، لكنها تفتقر إلى من يوجّهها بصورة سليمة، فكانت النتيجة أن شعوبها تعاني الفقر، وغرقت في دوامة من الاضطرابات التي أضاعت مقدراتها وأفقدتها قيمتها.
السر في كل تلك الإنجازات هو أن القيادة السعودية تتقن فن التجاوب مع تطلعات شعبها، وتدرك احتياجاته وتسعى بشتى السبل لترجمة طموحاته وتحقيقها على أرض الواقع، وهو ما تحرص على تذكير المسؤولين به على الدوام، وتوجههم بفتح أبواب مكاتبهم أمام المواطنين والاستماع إليهم والعمل على تحقيق طلباتهم بقدر الإمكان، وهو ما قاد إلى هذا التلاحم الفريد بين الشعب السعودي الذي عرف بالوفاء وقيادته الرشيدة التي وجهت كل مقدرات الدولة وإمكاناتها لخدمته.
هنيئًا للشعب السعودي بهذه القيادة الرشيدة التي تبذل كل ما بوسعها لأجل ضمان تطوره ونمائه ومستقبل أجياله، والتهنئة أرفعها لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، وللشعب النبيل، سائلا الله أن يعيدها أعوامًا مديدة وبلاد الحرمين الشريفين تواصل رحلتها المباركة نحو النهضة والازدهار.

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