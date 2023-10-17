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العلاقات السعودية/ الفلسطينية والارتباط التاريخي

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تظل علاقة المملكة بالقضية الفلسطينية علاقة قديمة وعريقة وتاريخية تصل إلى حد الارتباط المصيري.
فالقضية الفلسطينية تعتبر قضية المملكة الكبرى وهذا الوعي الإيماني بالقضية الفلسطينية متجذر في التراث السعودي.
فقد أشارت مصادر كثيرة واتفقت على الاهتمام الحقيقي والمخلص الذي كان يوليه الملك عبدالعزيز للقضية الفلسطينية واعتباره إياها القضية المحورية.
يقول وليم باول مؤلف كتاب (المملكة العربية السعودية وأسرتها الحاكمة): إن الهدف الرئيس من اجتماع الملك عبدالعزيز بالرئيس الأمريكي روزفلت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كان هو العمل على تلافي الوضع المتردي في فلسطين الذي كان ينذر بأن اليهود سوف يحولون هجرتهم الفردية إلى استيطان جماعي واحتلال دائم.
ويضيف باول: إن الملك عبدالعزيز قد أقنع روزفلت بأن يلتزم له شخصيًا بألا يتخذ قرارًا بشأن فلسطين إلا بعد التشاور معه شخصيًا.
وكان رأي الملك عبدالعزيز الواضح والصريح والذي شرحه للرئيس روزفلت هو أننا كعرب نشعر بالأسف لما ألم باليهود من اضطهاد في أوربا غير أننا نشعر بأنه من غير العدل أن يصحح هذا الوضع على حساب عرب فلسطين وأن العرب ليسوا ملزمين بالتعويض عن أخطاء النازية وجرائمها وأنه إذا كان لابد من دولة يهودية فلتقم هذه الدولة في الأراضي الألمانية.
ويقول هاري هوبكنز: لا ريب أن روزفلت كان يجهل تمامًا حقيقة الملك عبدالعزيز كملك مهيب وعربي شجاع لقد طلب إليه روزفلت أن يوافق على مجيء مهاجرين من اليهود إلى فلسطين فرفض الملك عبدالعزيز رفضًا قاطعًا قائلًا له: أنني بصفتي الدينية والسياسية سوف أكون في طليعة المحاربين إلى جانب إخواني في فلسطين.
فإذا مانظرنا الى العلاقات السعودية - الأمريكية كأحد المحددات الرئيسية للخريطة الجيوبوليتكية في منطقة الشرق الأوسط والتي تعود إلى الثلث الأول من القرن العشرين نجد أنها ترتكز على محورين أساسيين هما:
ـ القضية الفلسطينية
ـ والموقف الاقتصادي العالمي لاسيما قضايا الطاقة.
فحول هاتين القضيتين بدأت العلاقات السعودية - الأمريكية تتشكل وكانتا أهم رواسم ملامح هذه العلاقات وما تزالان ـ قضية فلسطين والطاقة ـ هما أهم ما يؤثر في صياغة واقع هذه العلاقات عامًا فعام وطورًا فطور وهي علاقات تتسم بالتفاعل على ضوء معطيات موضوعية تحدد سياسة كل من الدولتين والتي على ضوء مصلحتها العليا تترتب جميع مظاهر سلوكها السياسي ومن هنا طرأت جميع الظروف السياسية التي حدث فيها أن دخل العنصران معًا في تشكيل العلاقة السعودية - الأمريكية ليس على استقلال كل منهما عن الآخر ولكن على جعل أحدهما أداة ضغط لتحقيق رؤية الدولة للعنصر الآخر كما حدث بصورة واضحة في أثناء وبعد حرب أكتوبر عام 1973م بين العرب وإسرائيل عندما استخدمت المملكة ثقلها النفطي في انحيازها الواضح والطبيعي الذي يمليه عليها شعوره الديني والقومي إلى جانب القضية العربية قضية الشعب الفلسطيني في تحرك يقول كثير من المؤرخين بأنه كان أساسيًا.
وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن محور الطاقة كان هو السائد في فترة بداية نشوء العلاقات السعودية - الأمريكية ولكن تلك العلاقات الدبلوماسية كانت موجهة نحو غرض محدد وهو مصير فلسطين حيث أن تلك الفترة كانت تشهد الغزوة الصهيونية التي استهدفت فلسطين حيث بدأت جماعات اليهود بالهجرة المنظمة إلى فلسطين.
وفي ذلك الوقت الذي كان الكثيرون غافلين فيه عن حجم وأبعاد هذه الغزوة كان أحد الزعماء يفكر بطريقة أخرى ويرى في تلك التحركات المريبة بداية لحركة استيطانية كبيرة تنذر باضطرابات واسعة تهدد المنطقة بأكملها.. كان هذا الزعيم هو الملك عبدالعزيز.
وعندما أدرك الملك عبدالعزيز الخطر الشديد الذي يتربص بفلسطين كتب رسالة إلى فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة وكان ذلك في 10 مارس 1945م يبلغه بخطورة الموقف وفداحة التحول الخطير الذي أقحموه على التاريخ العربي.
ومن المدهش حقا أن تكون أفكار هذه الوثيقة ما تطالعنا به أحداث اليوم وكأنها ـ الوثيقة ـ كانت تتنبأ بكل مفاجآت الحاضر الأليم.
فالحس السياسي الذي كان وراء العلاقات السعودية - الأمريكية من الجانب السعودي كان يستشعر ـ إلى جانب المصلحة الوطنية ـ القضية الفلسطينية التي تنظر إلى الوطن في إطار الوطن العربي الكبير وتؤمن تمامًا بأن الخطر الذي يتهدد إحدى بقاع هذا الوطن الكبير إنما هو بادرة ونذير بخطر أكبر يمكن ان يمتد إلى بقية الوطن العربي وهذه رؤية بعيدة ومستوعبة في وقت لم يكن فيه الخطر الصهيوني قد تبدت جميع جوانبه بعد.
وموقف آخر للمملكة مع القضية الفلسطينية فعندما عرضت بعض الدول الكبرى على المملكة الانضمام إلى عصبة الأمم بتخصيص مقعد لها مع الأعضاء المؤسسين؛ إلا أن موقف المملكة من هذا العرض كان هو الرفض، لأن ميثاق عصبة الأمم ينص صراحة على استمرار الانتداب على الأراضي العربية.
ورغمًا عن كون المملكة -وقتئذ- دولة مستقلة ذات سيادة فإنها رفضت الانضمام إلى منظمة يقتضي الانضمام إليها التوقيع على ميثاق ينص على فرض الوصاية على أشقاء عرب.
وعندما انهارت العصبة بعد الحرب العالمية وقامت منظمة الأمم المتحدة لم تترد المملكة في الانضمام إلى المنظمة عضوًا مؤسسًا من الموقعين الأصليين على الميثاق.
واليوم عندما نقف على واقع العلاقات السعودية - الفلسطينية ندرك حجم النقلة النوعية التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تحولت فيه العلاقة مع القضية الفلسطينية إلى تفاعل خلاق.
فقد كان - حفظه الله - ينظر الى القضية الفلسطينية من منظار روحي ووطني ونفسي وعاطفي وإنساني فقد وضع -حفظه الله- أنظاره -منذ وقت مبكر- على القضية الفلسطينية وارتبط بها ارتباط نشأة والتزام باعتباره أكبر نصير للقضية الفلسطينية.
وقد عرف الأمير محمد بن سلمان بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية ودفاعه الرصين عنها والذي ينطلق فيه - حفظه الله - من ثقة بالنفس وثقة بعدالة وعقلانية القضية الفلسطينية ومن وعي بالحقائق على أرض الواقع بقضية تقوم على الحق والعدل والمنطق وقد أعلن – حفظه الله – بوضوح بانه مع القضية الفلسطينية.
فالانحياز للقضية الفلسطينية واجب عملي وأخلاقي وشرعي، فالقضية الثابت الحقيقي في الضمير والاستراتيجية السعودية.
لا أعتقد أن أي إنسان يحتاج إلى تفكير قليل أو كثير لكي يصل إلى حقيقة أن فلسطين عربية إسلامية فكل ما تزعمه وتدعيه إسرائيل حول فلسطين لا يقوم على حقائق ثابتة وأمور يقينية وإنما على مزاعم وأهواء وأوهام تنقضها الحقائق وتتداعى أمام الواقع والتاريخ.
فالقضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص قضية عادلة وعقلانية تستند على حجج قوية قاطعة إلا أننا كعرب لا ننطلق من ثقة بالنفس بعدالة وعقلانية قضيتنا ومن قدرة على الاستخدام الأمثل للحقائق والتعرف على نهج تفكير خصمنا وكشف زيف أفكاره وإبراز تناقضاته فخطورة أسرائيل على العالم العربي أبعد بكثير مما نتصور فالتوافق بين عالم إسرائيل والعالم العربي أمرًا مستحيلًا.
فالنظام الذي يتأسس على أطروحة تفوق عرقي وفصل عنصري وتقسيم الناس على أساس حقوقهم لهو نظام ظالم مهما حاول أن يتذرع بالعلل والحيل المرحلية في تبرير ظلمه الذي يناقض فطرة البشر في قضية واضحة وبسيطة ومحاولة طمس معالمها الواضحة.
واليوم أصبح الغرب يضع نفسه المرجع الوحيد في تقرير الخطأ والصواب اتجاه قضية فلسطين رغم ازدرائه للقرارات التي صدرت حول هذه القضية.
وهذا يضعنا أمام حقيقة مدهشة وهي أن ضمير وثقافة الغرب لا تقوم على أساس الأخلاق والقانون والقيم والإنسانية وإنما على المصلحة والقوة والأهواء السياسية وهذا يفضي بنا إلى فحص الأمانة السياسية التي لم يتحل بها الغرب.
وقد لا يبعث سجل الغرب على الأمل أو على الأقل قد يكون تاريخ العلاقة مع الغرب غير مشجع على الإسراف في الأمل أو الإفراط في الثقة.
فالأزمة التي يعيشها الغرب اليوم تتمثل في وجود فجوة ما بين الالتزام بالميثاق والمبادئ العادلة وبين السلوك الملتوي الذي يقوم على المصلحة والقوة، ولذلك فإن المجتمع العربي ومعه المجتمع الإسلامي يبدون شعورًا بالتشاؤم وخيبة الأمل نحو تصرف الغرب حيال قضايانا.
صور كثيرة تعطينا انطباعًا واضحًا للغرب أبرزها قضية فلسطين.
فليست المشكلة أن الغرب فقد مصداقيته في قضايانا، فهو أصلًا لم يصنع لنفسه هذه المصداقية ابتداءً، لذلك فقد صار عاديًا أن يستخدم السياسيون الغربيون مهاراتهم في المناورة في القضايا ذات الطابع الإنساني والأخلاقي.
وبالرغم من استناد السياسيين الغربيين على القيم الأخلاقية وإلى القانون الدولي في تبرير سلوكهم في العلاقات الدولية المعاصرة فإن الواقع كما هو معروف وكما تقرره العلاقات الدولية المعاصرة يقوم على المصلحة والقوة ولا يقوم على الأخلاق والقانون.
[وإذ يبدو اليوم بديهيًا في الغرب انفصال الأخلاق عن السياسة ليس نتيجة تناقض أصلي بين الأخلاق والسياسة بقدر ما هو ترتيبات أصلتها النزعة المادية التي حكمت الغرب في كل علاقاته.
ذلك أن البنية المادية التي تتحكم في رؤية السياسات والمصالح جعلت الغرب ينظر للسياسة بعيدًا عن الأخلاق ما يعني ضمنًا أن هوية الصراع الذي تأسست عليه الحضارة المادية الغربية هي التي تتحكم في رؤية الدول، وهذا يدلل على أن الثقافة الغربية لا تنجح دائمًا في اختبار الالتزام بالمبادئ والقيم].
علينا أن نحسن التعامل مع قضية فلسطين كقضية وطن معنوي ومادي وديني وأخلاقي وإنساني وحقوق ومقدسات وشعب.
فهل نرى أفقًا لهذا التعامل في إطار الأخلاق الإنسانية لا في إطار المصالح وموازين القوي؟

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