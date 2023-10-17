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جودة الحياة رهان الثقافة والفنون

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تتوالى الاحتفالات المبهجة على شعب المملكة، وفي هذه الأيام تحتفل المملكة بذكرى عزيزة وغالية في قلوب السعوديين، وهي ذكرى البيعة التاسعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،
وهذه المناسبة بحد ذاتها ذكرى تدخل البهجة والسعادة في قلب كل مواطن محب للوطن، هذه البهجة التي أصبح يحتاجها كل فرد يعيش على هذه الأرض المباركة، والتي تعد أحد أهم أهداف برامج جودة الحياة التي تعززها الثقافة والترفيه والفنون، والتي اهتمت بها رؤية 2030 وأحدثت نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية لدى السعوديين، بداية بافتتاح صالات السينما وإنشاء هيئات ثقافية تهتم بالأفلام والموسيقى والمسرح وتحسين خيارات الترفيه وابتكار أساليب تعزز أهداف هذا البرنامج.
انطلق برنامج جودة الحياة في العام 2018 وسط موجة متحفظة باتت اليوم من الماضي بعد أن انسجمت وألفت على هذا التغيير الذي تظهر فوائده على صحة وسلامة الفرد الفكرية والجسدية، وتظهر أيضًا على علاقة الفرد مع الآخرين وتفاعله الإيجابي بالمجتمع، كما أنها تعتبر السبب في زيادة السعادة والبهجة وانعكاسها على إنتاجنا المهني بتشكيل معادلة موزونة بين ضغوط العمل والحياة الشخصية، بعد أن اهتمت بروح الفرد كما اهتمت بجسده صحيًا من خلال توسيع نطاق الرياضة، ليصبح مقررًا دراسيًا في تعليم البنات وأسلوب حياة بافتتاح أندية وصالات تدعم اللياقة البدنية لفئة النساء، ولأن جودة الحياة تبدأ من اهتمام الإنسان بروحه الداخلية، عملت برامج الترفيه على تغذية هذا الجانب بإطلاق عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية والليالي المتخصصة بفناني المملكة الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم.
و منذ سنوات تابع الجميع تأكيد المملكة على أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، من أجل حاضر مزدهر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وكان وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وهو يرأس وفد المملكة في مؤتمر ((اليونيسكو)) العام في دورته الـ40 يشدد في كلمة له بالمؤتمر على أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تنظر إلى الثقافة في مفهومها العام، بوصفها أحد أبرز الأسس التي تدعم التوجهات للتطوير البشري، ومد جسور التفاهم بين المجتمعات، من أجل النهوض بعالم أقوى، تترابط فيه الشعوب باختلاف ثقافاتها. فقد أعلنت المملكة، منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، أن الثقافة والفنون تعدان من ركائز التحول الوطني من خلال رؤية 2030، ويتمثل هدفهما في الإسهام في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وفي هذا الاتجاه خطت خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا عبر رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.
وباعتبار الثقافة والفنون عنصرا مهما بوصفهما أحد أبرز الأسس التي تدعم التوجهات للتطوير البشري، أُطلقت خلال السنوات الماضية رؤية وتوجهات وزارة الثقافة يوم 27 مارس 2019، وهي تمثل إطار العمل الذي تنهجه وزارة الثقافة في مهمتها لتطوير القطاع الثقافي بالمملكة.
وحددت رؤية وتوجهات الوزارة ثلاثة أهداف رئيسية، هي: الثقافة كنمط حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية.
لتتماشى هذه الأهداف بدقة مع المحاور الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
و حددت وزارة الثقافة 16 قطاعا فرعيا ذات أولوية للتركيز عليها في عملها، ومن أجل تعزيز قدرتها على أن تقود وبفعالية المبادرات الرائدة في مختلف مجالات القطاع الثقافي.

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