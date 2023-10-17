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القضاء المتخصص استحداث وإصلاح

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمقاليد الحكم، والمملكة تشهد عصرًا جديدًا من الإصلاح والتطوير على مختلف الأصعدة، وعلى نحو لم يسبق له مثيل.
معدلات قياسية
ثورة من الإصلاح والتطوير المدفوع برغبة جادة ترسي لبيئة تشريعية جديدة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتجعل الطريق أكثر وضوحًا بما يحقق أهداف وغايات الرؤية، ولعل ذلك الزخم المتمثل في صدور العديد من الإصلاحات التي شهدت في عام واحد معدلات قياسية وفقًا لمجموعة البنك الدولي التي صنفت السعودية من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
كفاءة أداء
طالت الإصلاحات المنظومة القضائية والعدلية على وجه الخصوص، ونالت الاهتمام الأكبر على الصعيدين المحلي والدولي، كونها تلامس بشكل مباشر حقوق الافراد، فضلًا عن التباطؤ الذي عانت منه المؤسسات العدلية منذ عقود طويلة قبل صدور هذه التشريعات التي تجعل المشهد أكثر وضوحًا وسلاسة.
في الـ 08 فبراير 2021، كان الجميع على موعد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حينما أعلن عن ((مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، والتي ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام)). مشيرًا إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، مضيفًا ((أن ذلك كان مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية)).
استحداث وإصلاح
ذلك الإعلان لعهد جديد من التشريع، الذي غايته تطوير البيئة التشريعية، عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، سبقته عدة أوامر ملكية وقرارات وزارية، لا تقل عن أهمية عن هذه التشريعات، ففي أبريل 2020، صدر أمرًا ملكيًا بإلغاء القتل تعزيزًا لمن هم دون سن الـ 18 وقت ارتكاب الجريمة، وإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل تعزيزًا على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية، وفي مايو 2020 أبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، جميع المحاكم بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، بحيث يكتفى بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معًا، ويأتي القرار لعدة اعتبارات، ومنها التباين في أحكام الجلد التعزيري، الذي لا يتناسب أحيانًا مع حجم الجرم المدعى به، وقبل ذلك وفي يونيو 2017 صدر أمرًا ملكيًا بتعديل اسم ((هيئة التحقيق والادعاء العام)) إلى((النيابة العامة)) ويسمى رئيسها ((النائب العام))، وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، وفي نوفمبر 2018م، أعلن وزير العدل وليد محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ليكتمل بذلك عقد القضاء المتخصص، الجزائي، التجاري، العمالي، الأحوال الشخصية، قضاء التنفيذ، بحيث تختص تلك المحاكم بنظر نوع محدد من المنازعات، بحيث يوزع الاختصاص بحسب بنوع المنازعة من كونها مدنية او تجارية او عمالية، وهو ما يعني انعقاد اختصاص المحكمة نوعيًا، وهذا التحول في القضاء سيكسب القاضي مهارة متخصصة في نوع المنازعة التي ينظرها، ويؤدي الى سرعة البت في القضايا المعروضة امام النظر القضائي.
أبرز الأنظمة والقرارات العدلية والحقوقية
نظام الإثبات
نظام الأحوال الشخصية
نظام المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ـ لم يصدر بعد
نظام الأحداث
إلغاء عقوبة القتل التعزيري للاحداث
إلغاء عقوبة الجلد التعزيري
أبرز المشاريع العدلية في القضاء
اكتمال منظومة القضاء المتخصص
توثيق الجلسات بالصوت والصورة
الوكالات رقمية
لا عقوبة للشبهة، إما إدانة أو براءة
إطلاق ((المحكمة النموذجية))
قواعد للمصالحة
إلغاء الاختصاص المكاني
الموافقة على لائحة إجراءات الاستئناف
مبادرة شمل
إعادة هيكلة إدارات المحاكم

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