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مظلة ملكية لريادة تنموية وحضارية

10/17/2023 11:13:37 PM
(MENAFN- Al Watan) حظي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ توليه مقاليد الحكم، بحزمة من الأوامر الملكية والتحولات طوال التسع سنوات الماضية جعلت من المملكة مكانة عالمية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تصب جميعها في مصلحة الوطن ورفاهية المواطن الذي يعد محور التطور طوال هذه المرحلة وسط عدد من القرارت المستمرة وذلك ضمن رعايته المستمرة بالمواطنين والمواطنات.
مسيرة التنموية
منذ تولي الملك سلمان الحكم أخذ على عاتقه مهمة إكمال المسيرة التنموية بخطى واثقة ومتسارعة نحو مزيد من النماء والازدهار، عبر رؤية المملكة 2030 لتشهد المملكة خطوات تطويرية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية، واضعًا مصلحة شعبه، وتقديم الرعاية وسبل الرفاهية له في صدارة أولوياته، مستعينًا بشريعة الإسلام السمحة، التي تحفظ لهذه البلاد أصالتها ومكانتها، وتستحث همم أبنائها نحو مجالات أرحب من الريادة التنموية والحضارية في وقت يشهد فيه العالم أزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية.
زيادة فعالية
واصل برنامج حساب المواطن الوفاء بمسؤولياته الاجتماعية الوطنية منذ بدايته وأخيرًا صدر أمر ملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لحساب معاش مستحقي الضمان الاجتماعي، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق المهام التي أنشئ من أجلها، سعى برنامج حساب المواطن إلى تطوير وتعديل ضوابطه بما يتوافق مع أهدافه الإستراتيجية من خلال زيادة فعالية الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقًا. وتضيف الضوابط المحدثة محددات لزيادة فعالية المساعدات وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتعديل الحد الأقصى للمساعدات التي يقدمها البرنامج بحيث لا تتجاوز مساعدات الأسر المكونة من ستة أشخاص.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول المساعدات إلى جميع المستحقين لحماية الأسر وتحسين سبل عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم. هذه هي العوامل التي وضعتها الدولة في مقدمة أولوياتها. الاهتمام والرعاية والأهداف من خلال منحهم وسائل العمل وتعزيز استقلالهم المالي وتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
دمج وإنشاء
نظراً لأهمية التعليم ووضع منهجية متواصلة يتم العمل بها منذ البداية وحتى التخرج من الجامعة تم دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تحت مظلة وزارة التعليم إضافة إلى دمج عدد من الوزارات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استحداث وزارة الثقافة وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع إنشاء ((رئاسة أمن الدولة)) لتعني بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، كما وجه خادم الحرمين بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا وهيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأيضًا إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير.
وجهة حقيقية
اهتم الملك سلمان بالرياضة والشباب الذين يمثلون 70% من الشعب السعودي، وأصبحت السعودية وجهة حقيقية لنجوم كرة القدم في العالم الذين أصبحوا يمثلون الأندية السعودية في دوري روشن لكرة القدم إضافة إلى تقدم السعودية بطلب الترشح لاستضافة مونديال 2034م، ولعل فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022م هي النتيجة الأبرز في تاريخ مشاركات المملكة إضافة إلى النتائج الفردية التي حقق من خلالها الأبطال الذهب والفضة على مستوى العالم وآسيا من خلال بطولات الأولمبياد.
مرحلة تاريخية
فيما يتعلق بالمرأة، فقد شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين، المزيد من التمكين والمشاركة بدءًا من السماح لها بقيادة السيارة للمرة الأولى في تاريخ المملكة ودخول الاستادات الرياضية فضلًا عن تمكينها من الحصول على الخدمات بدون موافقة ولي الأمر إضافة إلى تنظيم سفرها للخارج بدون قيود، كما أصبح بوسع المطلقة وأبنائها الحصول على مساندة مباشرة من صندوق النفقة، أيضًا دخلت المرأة في عهد الملك سلمان مرحلة تاريخية في حياتها السياسية بالسماح لها بعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية والمشاركة في عملية صنع القرار، كما حرص الملك سلمان على تأهيل المرأة في المجال العسكري، والسماح لهم بمزاولة كرة القدم عبر الأندية الرياضية والتي بدأت في الموسم الرياضي الماضي عبر عدد من الأندية التي أسهمت بشكل كبير في تمكينهم ودعمهم.
أعمال ميدانية
منذ بداية الحكم السعوي والحرمان الشريفان يحظيان باهتمام خاص من قبل ملوك السعودية وفي عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز شهد الحرم المكي والحرم النبوي العديد من القرارات والتطورات والأعمال الميدانية والإدارية التي يأتي مقدمتها إنشاء جهاز مستقل باسم ((رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)) وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى ((الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)) ترتبطان بالملك تنظيميًا استنادًا إلى اختصاص المجلس بإحداث وترتيب المصلحة العامة، ويأتي هذه القرار استمرارًا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للإجهزة ذات الصلة بهما هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا وإكسابها مزيد من التخصص واتخاذها أنماطًا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن، إضافة إلى التوسعة التاريخية لصحن المطاف وزيادة المسعى وتوسعة المسجد النبوي ومسجد قباء، بالإضافة إلى مشروع دار الهجرة ومشروع سقيا زمزم والعناية الكريمة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، علاوة على النجاح الكبير الذي اختتم به موسم حج عام 1444، فضلًا عن إنشاء مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف في المدينة المنورة، وأيضًا تدشين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة وقطار الحرمين السريع الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكل ذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.
مشاريع متنوعة:
شهد عهد الملك سلمان إطلاق الكثير من المشاريع التي ستنقل المملكة لمصاف الدول الكبرى ومن أبرز تلك المشاريع نيوم وذا لاين وأيضًا مشروع البحر الأحمر وهو مشروع سياحي عالمي يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أملج الحوراء والوجه، ومشروع أمالا العالمي على ساحل البحر الأحمر، وأيضًا مشروع ((بوابة الدرعية)) الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظرًا لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق، ومشروع العلا.
الثقافة والأدب والترفيه
وجه بإنشاء وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن الإعلام كذلك شهد عهد الملك سلمان إنجازًا مهمًا تمثل في افتتاح دور للسينما وخلق تجربة سينمائية متكاملة بما يتضمن تقديم محتوى مثير وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية، تحقق أهدافًا ثقافية وترفيهية واقتصادية، كذلك دشن خادم الملك سلمان، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران، أيضًا تم إطلاق جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي، وهي إحدى أهم الجوائز على مستوى العالم العربي، فضلًا عن إنشاء الهيئة العامة للأدب والنشر والترجمة والعديد من الهيئات التابعة لوزارة الثقافة. وكذلك إنشاء الهيئة العامة للترفيه ومهمتها تنويع وإثراء التجربة الترفيهية، إضافة إلى تأسيس متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، فضلًا عن إطلاق مبادرة ((مواسم السعودية في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي)).
الحج والعمرة
- إنشاء رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
- تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى ((الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)).
- التوسعة التاريخية لصحن المطاف وزيادة المسعى وتوسعة المسجد النبوي ومسجد قباء.
- مشروعا دار الهجرة وسقيا زمزم
- العناية بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة
- نجاح كبير لموسم حج 1444
- إنشاء مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف
- تدشين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة
- تطوير مطار الملك عبدالعزيز في جدة
- قطار الحرمين السريع الرابط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
- زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030

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