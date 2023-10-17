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أساطير المستديرة من الخيال إلى الواقع

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت كرة القدم السعودية، خصوصًا دوري روشن السعودي للمحترفين، قفزة نوعية خلال عام بالتعاقد مع لاعبين عالميين، كان حلما أن نشاهدهم في الملاعب السعودية، فمن كان يتخيل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي نيمار قائد منتخب السيليساو سيتنافسان يوما في مباراة رسمية بالدوري السعودي للمحترفين؟ ومن كان يتصور أن الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم 2022، سيواجه الجزائري رياض محرز في ديربي جدة؟، كل ذلك وغيره بات حقيقة بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للرياضة السعودية.
مواجهات منتظرة
تحولت الأحلام السعودية من الخيال إلى الواقع، إذ سيخوض رونالدو مع ناديه النصر في الأول من ديسمبر المقبل مباراة حامية أمام نيمار وناديه الهلال. وقبل هذا لعب الاتحاد بقيادة بنزيما في السادس من أكتوبر الجاري مواجهة ملتهبة أمام الأهلي بزعامة محرز.
وسيتواجه رونالدو وبنزيما، اللذين شكلا ثنائية رهيبة في ريال مدريد على مدى 9 مواسم فازا خلالها بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، سيتقابلان مع فريقيهما في الـ 14 من ديسمبر المقبل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ17.
واقع ملموس
بات حلم السعوديين واقعًا ملموسًا مع انطلاق دوري روشن السعودي في الـ11 من أغسطس الماضي وسط تطلعات المسؤولين والرياضيين في المملكة الثرية بأن تصبح بطولتها تدريجيًا ضمن أبرز الدوريات في العالم، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول قدرته بأن تتجه نحو العالمية بعد تعاقدها مع نجوم دولية.
ومع هذا التحول في الدوري السعودي، اتضحت معالم إحدى المجالات المتنوعة التي تضمنتها ((رؤية المملكة 2030))، التي سمحت إمكانية الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنمية الرياضة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
ويعتبر التوسع الاستثنائي في كرة القدم ضمن مشروع طويل الأمد، يتضمن استقطاب الكفاءات الضرورية لتحقيق الهدف المنشود بوضع الدوري السعودي واحدًا من أهم وأقوى 10 دوريات في العالم.
أساطير عالميين
توالت التعاقدات وتسارعت وتيرة الصفقات المبرمة مع نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، من إنجلترا إلى إسبانيا وإيطاليا، وفرنسا، وغيرها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فبعد إن تعاقد النصر في يناير الماضي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عزز العالمي صفوفه بالسنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونيخ، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد والبرتغالي أوتافيو من بورتو.
من جانبه، اصطاد الهلال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعد 6 مواسم قضاها في باريس سان جرمان، فضلًا عن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني، والمدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي، والبرتغالي روبين نيفيز من فولفرهامبتون الإنجليزي.
وكان الاتحاد تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ثم مع مواطنه لاعب الوسط نجولو كونتي من تشلسي، والبرتغالي جوتا من سيلتيك جلاسكو، والبرازيلي فابينيو من ليفربول. أما الأهلي فتمكن من استقطاب، الجزائري رياض محرز لصفوفه قادمًا من مانشستر سيتي حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، وتعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوار ميندي من تشلسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينيو من ليفربول، والإيفواري فرانك كيسيه من برشلونة، والفرنس أن سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى التركي مريح دميرل من أتلانتا الإيطالي، والبرازيلي روجير إيبانيز من روما الإيطالي، والجوهرة الإسباني جابيري فيجا من سلتا فيجو الإسباني.
تعاقدات قوية
لم تقتصر التعاقدات المثيرة على الرباعي الكبير بل تعاقد الاتفاق مع الدولي الإنجليزي الشهير جوردان هندرسون قادمًا من ليفربول، بعدما تعاقد مع المدرب الإنجليزي ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، والمدافع الأسكتلندي جاك هيندري، والفرنسي موسى ديمبيلي، ووقع الشباب الذي سبق له أن استقطب النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، مع البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.
40 قناة
حظي الدوري السعودي بعد التعاقدات المثيرة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، باهتمام إعلامي عالمي واسع، وبات حديث الصحف والقنوات العالمية، بل إنه بات محط أنظار عشاق كرة القدم العالمية، وأضحت أكثر من 40 قناة عالمية بمختلف الدول تنقل منافسات الدوري بعدة لغات.
- الأندية السعودية استقطبت أبرز نجوم كرة القدم العالمية
- البداية كانت بقدوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو
- أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي تعاقدوا مع نجوم لامعة
- الاتفاق والشباب دخلا سباق التعاقدات المثيرة مع الرباعي
- المملكة تسعى لأن يكون الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم
- اهتمام إعلامي عالمي بالتعاقدات السعودية الكبرى
- أكثر من 40 قناة عالمية باتت تنقل الدوري السعودي مباشرة
- روشن جذب أنظار الجماهير العالمية بوفرة النجوم
- مواعيد مرتقبة لمواجهات قوية بين نجوم المستديرة بالدوري السعودي

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