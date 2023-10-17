أساطير المستديرة من الخيال إلى الواقع

(MENAFN
- Al Watan) شهدت كرة القدم السعودية، خصوصًا دوري روشن السعودي للمحترفين، قفزة نوعية خلال عام بالتعاقد مع لاعبين عالميين، كان حلما أن نشاهدهم في الملاعب السعودية، فمن كان يتخيل أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، والبرازيلي نيمار قائد منتخب السيليساو سيتنافسان يوما في مباراة رسمية بالدوري السعودي للمحترفين؟ ومن كان يتصور أن الفرنسي كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم 2022، سيواجه الجزائري رياض محرز في ديربي جدة؟، كل ذلك وغيره بات حقيقة بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للرياضة السعودية.
مواجهات منتظرة
تحولت الأحلام السعودية من الخيال إلى الواقع، إذ سيخوض رونالدو مع ناديه النصر في الأول من ديسمبر المقبل مباراة حامية أمام نيمار وناديه الهلال. وقبل هذا لعب الاتحاد بقيادة بنزيما في السادس من أكتوبر الجاري مواجهة ملتهبة أمام الأهلي بزعامة محرز.
وسيتواجه رونالدو وبنزيما، اللذين شكلا ثنائية رهيبة في ريال مدريد على مدى 9 مواسم فازا خلالها بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، سيتقابلان مع فريقيهما في الـ 14 من ديسمبر المقبل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ17.
واقع ملموس
بات حلم السعوديين واقعًا ملموسًا مع انطلاق دوري روشن السعودي في الـ11 من أغسطس الماضي وسط تطلعات المسؤولين والرياضيين في المملكة الثرية بأن تصبح بطولتها تدريجيًا ضمن أبرز الدوريات في العالم، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول قدرته بأن تتجه نحو العالمية بعد تعاقدها مع نجوم دولية.
ومع هذا التحول في الدوري السعودي، اتضحت معالم إحدى المجالات المتنوعة التي تضمنتها ((رؤية المملكة 2030))، التي سمحت إمكانية الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في تنمية الرياضة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
ويعتبر التوسع الاستثنائي في كرة القدم ضمن مشروع طويل الأمد، يتضمن استقطاب الكفاءات الضرورية لتحقيق الهدف المنشود بوضع الدوري السعودي واحدًا من أهم وأقوى 10 دوريات في العالم.
أساطير عالميين
توالت التعاقدات وتسارعت وتيرة الصفقات المبرمة مع نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، من إنجلترا إلى إسبانيا وإيطاليا، وفرنسا، وغيرها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فبعد إن تعاقد النصر في يناير الماضي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عزز العالمي صفوفه بالسنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونيخ، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد والبرتغالي أوتافيو من بورتو.
من جانبه، اصطاد الهلال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بعد 6 مواسم قضاها في باريس سان جرمان، فضلًا عن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو من إشبيلية الإسباني، والمدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي من تشيلسي الإنجليزي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من فولهام الإنجليزي، والبرتغالي روبين نيفيز من فولفرهامبتون الإنجليزي.
وكان الاتحاد تعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ثم مع مواطنه لاعب الوسط نجولو كونتي من تشلسي، والبرتغالي جوتا من سيلتيك جلاسكو، والبرازيلي فابينيو من ليفربول. أما الأهلي فتمكن من استقطاب، الجزائري رياض محرز لصفوفه قادمًا من مانشستر سيتي حيث فاز بدوري أبطال أوروبا، وتعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوار ميندي من تشلسي، والمهاجم البرازيلي فيرمينيو من ليفربول، والإيفواري فرانك كيسيه من برشلونة، والفرنس أن سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى التركي مريح دميرل من أتلانتا الإيطالي، والبرازيلي روجير إيبانيز من روما الإيطالي، والجوهرة الإسباني جابيري فيجا من سلتا فيجو الإسباني.
تعاقدات قوية
لم تقتصر التعاقدات المثيرة على الرباعي الكبير بل تعاقد الاتفاق مع الدولي الإنجليزي الشهير جوردان هندرسون قادمًا من ليفربول، بعدما تعاقد مع المدرب الإنجليزي ونجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد، والمدافع الأسكتلندي جاك هيندري، والفرنسي موسى ديمبيلي، ووقع الشباب الذي سبق له أن استقطب النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، مع البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.
40 قناة
حظي الدوري السعودي بعد التعاقدات المثيرة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، باهتمام إعلامي عالمي واسع، وبات حديث الصحف والقنوات العالمية، بل إنه بات محط أنظار عشاق كرة القدم العالمية، وأضحت أكثر من 40 قناة عالمية بمختلف الدول تنقل منافسات الدوري بعدة لغات.
- الأندية السعودية استقطبت أبرز نجوم كرة القدم العالمية
- البداية كانت بقدوم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو
- أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي تعاقدوا مع نجوم لامعة
- الاتفاق والشباب دخلا سباق التعاقدات المثيرة مع الرباعي
- المملكة تسعى لأن يكون الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم
- اهتمام إعلامي عالمي بالتعاقدات السعودية الكبرى
- أكثر من 40 قناة عالمية باتت تنقل الدوري السعودي مباشرة
- روشن جذب أنظار الجماهير العالمية بوفرة النجوم
- مواعيد مرتقبة لمواجهات قوية بين نجوم المستديرة بالدوري السعودي
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