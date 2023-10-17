Wednesday, 18 October 2023 06:55 GMT

الضيافة السعودية تنتقل للمونديالات والبطولات القارية

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يقتصر تطوير الرياضة السعودية، وتحديدًا خلال عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحديدًا كرة القدم، على استقطاب النجوم العالميين، ووضع الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم، بل امتد ذلك إلى السباق على استضافة المنافسات القارية والعالمية الكبرى، وجاء ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 حدثًا تاريخيًا، شهد على تطور الرياضة السعودية، إضافة إلى منح المملكة تنظيم كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في جدة، خلال ديسمبر المقبل، وسبقه الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، لتمنح المملكة حق استضافة المعترك الآسيوي الكبير، وكذلك الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وسبق كل ذلك استضافة العديد من المنافسات العالمية على صعيد كرة القدم كالسوبر الإسباني والسوبر الإيطالي، والسوبر الأفريقي مما يدل على قدرة المملكة على استضافة أكبر وأقوى المنافسات والمعتركات العالمية والقارية.
ترشح تاريخي
بات ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 أمرًا واقعًا، فبعد أن أعلن، في الـ4 من أكتوبر الجاري، نية المملكة في الترشح لاستضافة المونديال، بعث الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطاب الترشح للاستضافة إلى لاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، في الـ9 من الشهر نفسه.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي، عن نية الترشح بتأييد أكثر من 100 اتحاد من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.
وتتمتع المملكة بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، والجولف.
مونديال الأندية
في الـ14 من فبراير الماضي، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، المملكة حق تنظيم واستضافة كأس العالم للأندية 2023، وحددت جدة مكانًا لاستضافة الحدث العالمي، وسيمثل المملكة في مونديال الأندية نادي الاتحاد بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وستقام منافسات المونديال خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.
حلم القارة
منذ 2020 أعلنت المملكة ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحها لاستضافة كأس آسيا 2027، وأطلقت حملة ترشحها لاستضافة البطولة القارية الكبرى، وفي الأول من فبراير 2023 أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها في العاصمة البحرينية المنامة عن فوز المملكة رسميًا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027 وذلك للمرة الأولى في تاريخها بعد استمرار الملف السعودي كمرشح وحيد للحدث الآسيوي الكبير حيث نالت 43 صوتًا من أصل 46.
وقام فريق ملف استضافة السعودية لبطولة 2027 بعرض أخير خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي والحديث لأسرة كرة القدم الآسيوية عن تفاصيل الملف السعودي والملاعب التي تحتضن مباريات البطولة.
واستعرض السعوديون خلال الكونغرس الآسيوي الملف السعودي لاستضافة النسخة المقررة عام 2027 متضمنًا أحدث الملاعب واستادات مطورة وتسهيلات للجماهير القادمة من خارج المملكة.
آسيوية السيدات
قدّمت المملكة في 2022 طلبًا رسميًا للاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وسط منافسة الأردن وأستراليا وأوزبكستان، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة المستضيف للبطولة قبل نهاية 2023.
سوبر إسبانيا
نجحت المملكة في استضافة كأس السوبر الإسباني، 3 مرات قبل أن تستضيف نسخة 2023 في يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية وتعد هذه النسخة هي الرابعة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية، بعد نسخة 2020 التي أقيمت في محافظة جدة، وتوّج بلقبها -آنذاك- ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره أتليتكو مدريد، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022، وتوّج بلقبها أيضًا ريال مدريد، بعد فوزه على أتليتك بلباو، أما النسخة الثالثة فتوج بها برشلونة على حساب ريال مدريد.
السوبر الإيطالي
ستكون ملاعب المملكة مسرحاً للكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم خلال 4 من المواسم الستة المقبلة وبمشاركة 4 أندية عوضًا عن بطلي الدوري والكأس اعتبارًا من 2024، وذلك وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي.
وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلًا على مسابقة الكأس السوبر اعتباراً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضًا عن بطلي الدوري والكأس.
وسبق للملكة أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.
تفضيل أفريقي
فضل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ((CAF))، إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بعد اتفاقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان ذلك في الـ 15 من سبتمبر الماضي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا للسوبر الأفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري 1 /صفر.
- 4 أكتوبر المملكة أبدت رغبتها في استضافة المونديال
- 9 أكتوبر الاتحاد السعودي يبعث بخطاب الترشح إلى FIFA
- 14 فبراير 2023 الـFIFA يعلن منح المملكة حق استضافت كأس العالم للأندية
- ديسمبر المقبل تشهد المملكة استضافة مونديال الأندية في جدة
- 2023 الاتحاد الآسيوي يمنح المملكة حق استضافة كأس آسيا 2027
- 2022 المملكة تطلب استضافة كأس آسيا للسيدات 2026
- المملكة تستضيف السوبر الإسباني للمرة الرابعة
- إيطاليا تفضل الملاعب السعودية لاقامة السوبر الإيطالي
- الاتحاد الأفريقي يقيم السوبر الأفريقي في الطائف للمرة الأولى

MENAFN17102023000089011017ID1107261100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث