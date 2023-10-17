الضيافة السعودية تنتقل للمونديالات والبطولات القارية

(MENAFN
- Al Watan) لم يقتصر تطوير الرياضة السعودية، وتحديدًا خلال عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحديدًا كرة القدم، على استقطاب النجوم العالميين، ووضع الدوري السعودي ضمن أقوى دوريات العالم، بل امتد ذلك إلى السباق على استضافة المنافسات القارية والعالمية الكبرى، وجاء ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 حدثًا تاريخيًا، شهد على تطور الرياضة السعودية، إضافة إلى منح المملكة تنظيم كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في جدة، خلال ديسمبر المقبل، وسبقه الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، لتمنح المملكة حق استضافة المعترك الآسيوي الكبير، وكذلك الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وسبق كل ذلك استضافة العديد من المنافسات العالمية على صعيد كرة القدم كالسوبر الإسباني والسوبر الإيطالي، والسوبر الأفريقي مما يدل على قدرة المملكة على استضافة أكبر وأقوى المنافسات والمعتركات العالمية والقارية.
ترشح تاريخي
بات ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 أمرًا واقعًا، فبعد أن أعلن، في الـ4 من أكتوبر الجاري، نية المملكة في الترشح لاستضافة المونديال، بعث الاتحاد السعودي لكرة القدم، خطاب الترشح للاستضافة إلى لاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، في الـ9 من الشهر نفسه.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي، عن نية الترشح بتأييد أكثر من 100 اتحاد من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم المملكة لاستضافة البطولة.
وتتمتع المملكة بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها كرة القدم، ورياضة المحركات، والتنس، والفروسية، والرياضات الإلكترونية، والجولف.
مونديال الأندية
في الـ14 من فبراير الماضي، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، المملكة حق تنظيم واستضافة كأس العالم للأندية 2023، وحددت جدة مكانًا لاستضافة الحدث العالمي، وسيمثل المملكة في مونديال الأندية نادي الاتحاد بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وستقام منافسات المونديال خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية من مختلف قارات العالم.
حلم القارة
منذ 2020 أعلنت المملكة ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحها لاستضافة كأس آسيا 2027، وأطلقت حملة ترشحها لاستضافة البطولة القارية الكبرى، وفي الأول من فبراير 2023 أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها في العاصمة البحرينية المنامة عن فوز المملكة رسميًا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027 وذلك للمرة الأولى في تاريخها بعد استمرار الملف السعودي كمرشح وحيد للحدث الآسيوي الكبير حيث نالت 43 صوتًا من أصل 46.
وقام فريق ملف استضافة السعودية لبطولة 2027 بعرض أخير خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي والحديث لأسرة كرة القدم الآسيوية عن تفاصيل الملف السعودي والملاعب التي تحتضن مباريات البطولة.
واستعرض السعوديون خلال الكونغرس الآسيوي الملف السعودي لاستضافة النسخة المقررة عام 2027 متضمنًا أحدث الملاعب واستادات مطورة وتسهيلات للجماهير القادمة من خارج المملكة.
آسيوية السيدات
قدّمت المملكة في 2022 طلبًا رسميًا للاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، وسط منافسة الأردن وأستراليا وأوزبكستان، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة المستضيف للبطولة قبل نهاية 2023.
سوبر إسبانيا
نجحت المملكة في استضافة كأس السوبر الإسباني، 3 مرات قبل أن تستضيف نسخة 2023 في يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية وتعد هذه النسخة هي الرابعة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها السعودية، بعد نسخة 2020 التي أقيمت في محافظة جدة، وتوّج بلقبها -آنذاك- ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة الختامية على نظيره أتليتكو مدريد، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022، وتوّج بلقبها أيضًا ريال مدريد، بعد فوزه على أتليتك بلباو، أما النسخة الثالثة فتوج بها برشلونة على حساب ريال مدريد.
السوبر الإيطالي
ستكون ملاعب المملكة مسرحاً للكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم خلال 4 من المواسم الستة المقبلة وبمشاركة 4 أندية عوضًا عن بطلي الدوري والكأس اعتبارًا من 2024، وذلك وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي.
وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلًا على مسابقة الكأس السوبر اعتباراً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضًا عن بطلي الدوري والكأس.
وسبق للملكة أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.
تفضيل أفريقي
فضل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ((CAF))، إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بعد اتفاقه مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكان ذلك في الـ 15 من سبتمبر الماضي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وتوج اتحاد العاصمة الجزائري بطلا للسوبر الأفريقي بعد فوزه على الأهلي المصري 1 /صفر.
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