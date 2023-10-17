تنظيم سعودي لافت لأقوى البطولات العالمية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت المملكة تطورا ملحوظا في كافة الألعاب الرياضية المختلفة، ولعل رياضات سباقات الهجن والفروسية، ورياضة المحركات من أهم الرياضات التي سجلت فيها المملكة خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة سواء على صعيد تنظيم البطولات واستضافتها، أو تسجيل النتائج المميزة من قبل الرياضيين السعوديين، ويعد مهرجان كأس ولي العهد للهجن أشهر وأكبر السباقات السنوية التي تنظمها المملكة، ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف سنويًا، وكذلك كأس السعودية لسباقات الخيل الذي يعتبر أغلى وأهم سباقات الخيل في العالم، إضافة إلى نجاح المملكة في تنظيم منافسات رالي داكار المعروف والذي أصبح حدثا رياضيا كبيرا تشهده المملكة مطلع كل عام ميلادي، إضافة إلى استضافة وتنظيم منافسات سباقات Formula 1، وFormula E، وامتلاك المملكة لحلبة سباقات كبرى في Formula 1، وجائزة كبرى تسمى باسم المملكة في السباق العالمي المثير للغاية، واستضافة كأس العالم للأندية للعبة كرة اليد ((سوبر جلوب))، وبطولة العالم لرفع الأثقال، والبطولات القتالية، وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، إضافة إلى نيل حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية ((الأسياد)) 2034.
مهرجان عالمي
تعد رياضة سباقات الهجن رياضة عربية أصيلة، وبات تنظيم مهرجان عالمي لسباقات الهجن كل عام خلال شهر أغسطس أمرًا واقعًا، هو الأغلى والأعلى عالميًا، وهو مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تتجاوز قيمة جوائزه 57 مليون ريال، يتنافس خلاله عدد كبير من ملاك الهجن ومحبو رياضة الهجن.
كأس السعودية
تنظم المملكة سنويا إحدى بطولات الفروسية العالمية في المملكة، على غرار السباقات المقامة في أوروبا، وهي أكبر بطولة عالمية لسباقات الخيل والفروسية، كأس السعودية للفروسية، الذي يقام سنويًا في الرياض، وأضحى أعلى السباقات العالمية قيمة للجوائز، وبات يشد الأنظار، حيث يتابعه ملايين من عشاق الفروسية في العالم، وتشارك فيه أقوى وأفضل الجياد العالمية والعربية.
رالي داكار
نجحت المملكة في استضافة وتنظيم رالي داكار الشهير لمدة 10 سنوات متتالية، تحت مسمى رالي داكار السعودية، والذي شهد نجاحًا باهرًا خلال النسخ الأربع الماضية، وتستعد المملكة لتنظيم النسخة الخامسة في يناير المقبل.
والأهم أن المملكة نظمت راليات مهمة هي رالي حائل الذي يعتبر واحدًا من أشهر الراليات في العالم خلال الفترة الأخيرة، ورالي عسير، ورالي القصيم وغيرها من الراليات.
........................ جائزة كبرى
باتت جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1، التي تستضيفها المملكة سنويًا على حلبة كورنيش جدة واحدة من سباقات الـ Formula 1، وتقام منافساتها على حلبة فريدة في العالم تحت الإضاءة الليلية هي حلبة كورنيش جدة.
كما أن منافسات Formula E، وصلت المملكة، وبات سباق Formula E الدرعية، واحدًا من أشهر سباقات السيارات العالمية.
دورة الأسياد
أسند المجلس الأولمبي الآسيوي للمملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، في نجاح باهر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبدأت التحضيرات لاستضافة الحدث القاري التاريخي، ولتجهيز اللاعبين السعوديين، للمشاركة في البطولة بكل قوة، استحدثت دورة الألعاب السعودية التي تقام سنويًا فبعد نجاح التجربة الأولى في النسخة الأولى، ستنطلق خلال الفترة المقبلة النسخة الثانية بمشاركة أكثر من 6000 لاعب.
شتوية آسيا
يسبق استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2034، استضافة وتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، التي ستقام في تروجينا، في مدينة نيوم، وهو مشروع منتجع جبلي، من المقرر الانتهاء منه في عام 2026.
عالمية اليد
نجحت المملكة في تنظيم واستضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد ((سوبر جلوب)) لمدة أربعة أعوام منذ 2021، وكانت النسخ الماضية للبطولة محل إشادة عالمية سواء على الصعيد الفني أو التنظيم اللافت للأنظار، مما يفتح الآفاق أمام تنظيم بطولات أقوى وأكبر، ككأس آسيا للعبة، وكأس العالم للعبة مستقبلًا.
مونديال الأثقال
استضافت المملكة بطولة العالم لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وشهدت البطولة العالمية نجاحًا سعوديًا كبيرًا من ناحية التنظيم، وستستضيف المملكة دورة الألعاب العالمية القتالية خلال أكتوبر الجاري، وبطولة العالم للناشئين في المبارزة.
نزالات تاريخية
نجحت المملكة في استضافة نزالات تاريخية في الملاكمة والمصارعة الحرة، وستنظم العديد من النزلات المقبلة، منها النزال الأشرس في الألعاب القتالية المختلطة الذي ستشهده الرياض خلال الأيام المقبلة، وكانت المملكة استضافت مناسبات عدة في المصارعة الحرة، والملاكمة على ألقاب عالمية كبرى، وستستضيف خلال الأيام المقبلة نزالًا تاريخيًا في الملاكمة.
بطولات عالمية نظمتها وتنظمها المملكة بنجاح
- مهرجان كأس ولي العهد للهجن الأبرز عالميا
- كأس السعودية للخيل سباق عالمي بجوائز هي الأعلى
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034
- تنظيم رالي داكار الدولي لـ10 سنوات
- جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1
- Formula E الدرعية بات من أهم السباقات
- استضافة البطولة العالمية القتالية
- استضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين
- استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال
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