Wednesday, 18 October 2023 06:55 GMT

تنظيم سعودي لافت لأقوى البطولات العالمية

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت المملكة تطورا ملحوظا في كافة الألعاب الرياضية المختلفة، ولعل رياضات سباقات الهجن والفروسية، ورياضة المحركات من أهم الرياضات التي سجلت فيها المملكة خلال السنوات الماضية نجاحات كبيرة سواء على صعيد تنظيم البطولات واستضافتها، أو تسجيل النتائج المميزة من قبل الرياضيين السعوديين، ويعد مهرجان كأس ولي العهد للهجن أشهر وأكبر السباقات السنوية التي تنظمها المملكة، ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف سنويًا، وكذلك كأس السعودية لسباقات الخيل الذي يعتبر أغلى وأهم سباقات الخيل في العالم، إضافة إلى نجاح المملكة في تنظيم منافسات رالي داكار المعروف والذي أصبح حدثا رياضيا كبيرا تشهده المملكة مطلع كل عام ميلادي، إضافة إلى استضافة وتنظيم منافسات سباقات Formula 1، وFormula E، وامتلاك المملكة لحلبة سباقات كبرى في Formula 1، وجائزة كبرى تسمى باسم المملكة في السباق العالمي المثير للغاية، واستضافة كأس العالم للأندية للعبة كرة اليد ((سوبر جلوب))، وبطولة العالم لرفع الأثقال، والبطولات القتالية، وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، إضافة إلى نيل حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية ((الأسياد)) 2034.
مهرجان عالمي
تعد رياضة سباقات الهجن رياضة عربية أصيلة، وبات تنظيم مهرجان عالمي لسباقات الهجن كل عام خلال شهر أغسطس أمرًا واقعًا، هو الأغلى والأعلى عالميًا، وهو مهرجان ولي العهد للهجن، الذي تتجاوز قيمة جوائزه 57 مليون ريال، يتنافس خلاله عدد كبير من ملاك الهجن ومحبو رياضة الهجن.
كأس السعودية
تنظم المملكة سنويا إحدى بطولات الفروسية العالمية في المملكة، على غرار السباقات المقامة في أوروبا، وهي أكبر بطولة عالمية لسباقات الخيل والفروسية، كأس السعودية للفروسية، الذي يقام سنويًا في الرياض، وأضحى أعلى السباقات العالمية قيمة للجوائز، وبات يشد الأنظار، حيث يتابعه ملايين من عشاق الفروسية في العالم، وتشارك فيه أقوى وأفضل الجياد العالمية والعربية.
رالي داكار
نجحت المملكة في استضافة وتنظيم رالي داكار الشهير لمدة 10 سنوات متتالية، تحت مسمى رالي داكار السعودية، والذي شهد نجاحًا باهرًا خلال النسخ الأربع الماضية، وتستعد المملكة لتنظيم النسخة الخامسة في يناير المقبل.
والأهم أن المملكة نظمت راليات مهمة هي رالي حائل الذي يعتبر واحدًا من أشهر الراليات في العالم خلال الفترة الأخيرة، ورالي عسير، ورالي القصيم وغيرها من الراليات.
........................ جائزة كبرى
باتت جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1، التي تستضيفها المملكة سنويًا على حلبة كورنيش جدة واحدة من سباقات الـ Formula 1، وتقام منافساتها على حلبة فريدة في العالم تحت الإضاءة الليلية هي حلبة كورنيش جدة.
كما أن منافسات Formula E، وصلت المملكة، وبات سباق Formula E الدرعية، واحدًا من أشهر سباقات السيارات العالمية.
دورة الأسياد
أسند المجلس الأولمبي الآسيوي للمملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، في نجاح باهر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبدأت التحضيرات لاستضافة الحدث القاري التاريخي، ولتجهيز اللاعبين السعوديين، للمشاركة في البطولة بكل قوة، استحدثت دورة الألعاب السعودية التي تقام سنويًا فبعد نجاح التجربة الأولى في النسخة الأولى، ستنطلق خلال الفترة المقبلة النسخة الثانية بمشاركة أكثر من 6000 لاعب.
شتوية آسيا
يسبق استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية 2034، استضافة وتنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، التي ستقام في تروجينا، في مدينة نيوم، وهو مشروع منتجع جبلي، من المقرر الانتهاء منه في عام 2026.
عالمية اليد
نجحت المملكة في تنظيم واستضافة بطولة ‬العالم للأندية لكرة اليد ((سوبر جلوب)) لمدة أربعة أعوام منذ 2021، وكانت النسخ الماضية للبطولة محل إشادة عالمية سواء على الصعيد الفني أو التنظيم اللافت للأنظار، مما يفتح الآفاق أمام تنظيم بطولات أقوى وأكبر، ككأس آسيا للعبة، وكأس العالم للعبة مستقبلًا.
مونديال الأثقال
استضافت المملكة بطولة العالم لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وشهدت البطولة العالمية نجاحًا سعوديًا كبيرًا من ناحية التنظيم، وستستضيف المملكة دورة الألعاب العالمية القتالية خلال أكتوبر الجاري، وبطولة العالم للناشئين في المبارزة.
نزالات تاريخية
نجحت المملكة في استضافة نزالات تاريخية في الملاكمة والمصارعة الحرة، وستنظم العديد من النزلات المقبلة، منها النزال الأشرس في الألعاب القتالية المختلطة الذي ستشهده الرياض خلال الأيام المقبلة، وكانت المملكة استضافت مناسبات عدة في المصارعة الحرة، والملاكمة على ألقاب عالمية كبرى، وستستضيف خلال الأيام المقبلة نزالًا تاريخيًا في الملاكمة.
بطولات عالمية نظمتها وتنظمها المملكة بنجاح
- مهرجان كأس ولي العهد للهجن الأبرز عالميا
- كأس السعودية للخيل سباق عالمي بجوائز هي الأعلى
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
- استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034
- تنظيم رالي داكار الدولي لـ10 سنوات
- جائزة السعودية الكبرى لـFormula 1
- Formula E الدرعية بات من أهم السباقات
- استضافة البطولة العالمية القتالية
- استضافة بطولة العالم للمبارزة للناشئين
- استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال

MENAFN17102023000089011017ID1107261098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث