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الحصار والقصف والأنقاض مثلث موت يهدد مدنيي فلسطين

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يكافح الفلسطينيون المحاصرون لانتشال الجثث من الخرسانة والمعدن الملتوي حيث كانت الأبراج السكنية قائمة ذات يوم، مع ارتفاع مستمرفي عدد القتلى.
وأفادت وزارة الصحة في غزة أن القصف الإسرائيلي – الذي بدأ في 7 أكتوبر – قد أدى إلى مقتل أكثر من 2700 فلسطيني، كثير منهم من النساء والأطفال.
لكن السلطات الصحية قالت إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا، حيث يعتقد أن 1200 شخص، من بينهم حوالي 500 قاصر، محاصرون تحت الأنقاض في انتظار الإنقاذ.
وقال محمد أبو سلمية، المدير العام لمستشفى الشفاء، أكبر مركز طبي في غزة: ((في كثير من الأحيان يقول المسعفون إنهم يسمعون صراخ الضحايا، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك)).
وتسلط أعداد لا حصر لها من الضحايا المدفونين تحت المباني المدمرة الضوء على الصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ في غزة التي تحاول إنقاذ الأرواح، في حين أنها مقطوعة عن الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول، ونفاد الوقود، ومعرضة للغارات الجوية المتواصلة .
قصف الدفاع
وقالت وزارة الداخلية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مقر الدفاع المدني في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل سبعة مسعفين أثناء استعدادهم لمهمة إنقاذ. وفي مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في أعقاب الحادث، جلس المسعفون، وهم في حالة صدمة ، على ظهر سيارة الإسعاف الملطخة بالدماء. وصاح أحدهم بصوت مسعور: ((لقد استهدفوا مركزاً لسيارات الإسعاف)). ((لا توجد أسلحة. لا يوجد مسلحون. لا يوجد شيء، سوى المدنيين)). وقال المكتب الصحفي للحكومة في غزة، إنه منذ بداية هذه الحرب قُتل 16 مسعفا آخر أثناء عملهم.
نفاذ الاحتياط
وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على غزة، مما أدى إلى قطع وصول القطاع المزدحم إلى المياه والكهرباء والوقود.
وحذرت السلطات الصحية من أنه من دون المساعدات الإنسانية، ستنهار المستشفيات وخدمات الطوارئ التي تعمل بمولدات احتياطية قريبا جدا.
وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، الذي يقدم خدمة الطوارئ، بصوت متقطع وهو يحبس دموعه: ((الدمار شديد للغاية، هناك مئات القتلى تحت الأنقاض بينما نتحدث)).
قطع الاتصالات
ودمر القصف الإسرائيلي اثنين من الخطوط الرئيسية الثلاثة للاتصالات المتنقلة في غزة، الأسبوع الماضي، مما زاد من صعوبة التواصل، وفيما تفتقر أطقم الإنقاذ التي ترتدي ستراتها اللامعة وخوذاتها البيضاء إلى حد كبير إلى الحفارات والسلالم والآلات الثقيلة - نتيجة الحصار الذي فرضته إسرائيل.
وبينما كان رجال الإنقاذ يعملون، سمعوا أصوات القصف تتساقط على مسافة بعيدة. وسويت كتلة أخرى من المنازل بالأرض. فمزيد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتهم، على وجه السرعة.
ويقول السكان، إن الأمر غالبًا ما يستغرق ساعات طويلة من فرق الإنقاذ للوصول إلى موقع الهجوم والبحث عن الضحايا. وبحلول تلك المرحلة، تكون فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة.

قال علي أحد، ذي 37 عاما، من سكان مدينة غزة، إنه عندما سوت الغارات الجوية المبنى السكني المجاور بالأرض، لم يأت رجال الإنقاذ أبدا.
ركض هو وأصدقاؤه إلى الخارج وهم يرتدون نعالهم، وتفحصوا الأنقاض وكافحوا من أجل انتشال الرجال والنساء الملطخين بالدماء من تحت الأنقاض بالبطانيات. وعندما رأوا سيارة إسعاف تنطلق في الشارع متجهة إلى مستشفى الشفاء، طاردوها، وضربوا نوافذها لإجبارها على التوقف حتى يتمكنوا من حشر جيرانهم في الداخل.
الوضع الإنساني
عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعاً عبر تقنية ((الفيديو كونفرانس)) مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، تناول الوضع الإنساني في غزة على نحو تفصيلي.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن الجانبين اتفقا على أن الحرب الجارية على المدنيين في غزة تُخاض من دون أي قواعد، وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، وأن المسؤولية في هذه الجرائم اليومية لا تقع على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحرب، والمذابح التي تُرتكب بحق الأبرياء.
وشدد الجانبان على أن الأولوية الآن هي فتح خط إمداد إنساني إلى داخل غزة بما يضمن إدخال المساعدات من مصر، والضغط على إسرائيل بالامتناع عن استهداف معبر رفح كما فعلت في السابق أكثر من مرة.
ونوه الأمين العام للجامعة العربية بالدور البطولي الذي تقوم به ((الأونروا)) في هذه الأزمة غير المسبوقة، وشدّ على أيدي موظفيها وأطقمها في القطاع وفي كل مكان، مُعرباً لمفوضها العام عن دعمه ومساندته للعمل الشجاع الذي يقوم به.

قتل المسعفون
منذ بداية هذه الحرب قُتل 16 مسعفا آخر أثناء عملهم
من بين المسعفين الستة عشر الذين قتلوا خلال الأسبوع الماضي أربعة عاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني كان ثلاثة من القتلى في ذلك اليوم ينتظرون إجلاء المدنيين في جباليا

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