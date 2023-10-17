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ترمب يعود لمحاكمة الاحتيال

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى محكمة في مدينة نيويورك ليكون متفرجا في محاكمة الاحتيال المدنية التي تهدد بتعطيل إمبراطوريته العقارية.
وحضر ترمب الأيام الثلاثة الأولى من المحاكمة، في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، حيث حول ظهوره إلى وقفة انتخابية من خلال تقديم شكوى حول القضية في كل فرصة أمام كاميرات التلفزيون في الردهة خارج قاعة المحكمة.
وكان من المفترض في البداية أن يتزامن ظهوره هذا الأسبوع مع شهادة مايكل كوهين، محاميه الذي تحول إلى عدو. لكن المثول المقرر لكوهين على منصة الشهود تأجل حتى الأسبوع المقبل على الأقل.
منع النشر
وأصدر القاضي الفيدرالي المشرف على قضية التخريب في انتخابات 2020 قرارًا بمنع النشر على ترمب،
وقال كوهين يوم الإثنين على قناة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إنه لا يتهرب من ترمب. وقال في رسالة نصية إنه يعاني من حالة طبية. وكتب: ((عندما أدلي بشهادتي، أنا متأكد من أن دونالد سيكون حاضرا، ويجلس مع محاميه على طاولة المدعى عليه)).
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ضد ترمب، أنه وشركته خدعوا البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال المبالغة في تقدير أصوله بشكل كبير وتضخيم صافي ثروته في الأوراق المستخدمة في عقد الصفقات وتأمين التمويل.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن أصوله كانت في الواقع مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ويصر على أن إخلاء المسؤولية عن البيانات المالية يعادل إخبار البنوك والمتلقين الآخرين بالتحقق من الأرقام بأنفسهم.
وبدأ المدعي العام التحقيق مع ترمب في عام 2019 بعد أن شهد كوهين أمام الكونجرس بأن السياسي الملياردير لديه تاريخ في تحريف قيمة الأصول للحصول على شروط قرض مواتية ومزايا ضريبية.
وبدلاً من كوهين، من المرجح أن تتداخل زيارة ترمب إلى قاعة المحكمة مع استئناف شهادة مساعد المراقب المالي في شركته، دونا كيدر. ومن المتوقع أيضًا أن يتصل محامو الولاية بجاك ويسلبيرج، نجل المدير المالي السابق لمنظمة ترمب منذ فترة طويلة ألين ويسلبيرج.

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