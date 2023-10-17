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الهلاليون أكثر حصولا على الجزائيات والفتحاويون بارعون

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر ضربات الجزاء في كرة القدم من أهم عوامل تسجيل الأهداف بنسبة كبيرة، إذ تصل نسبة تسجيل ركلة الجزاء وترجمتها إلى هدف إلى 99 %، فيما يبقى 1 % معلقا ببراعة حارس المرمى الذي يتصدى للركلة، أو رعونة اللاعب المسدد للضربة، الذي ينفذها سواء بين الخشبات الثلاث بسهولة أو خارجها، وخلال الجولات الـ9 الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، تحصلت أندية الدوري على 43 ركلة جزاء احتسبها الحكام خلال 81 مباراة بمعدل 0.53 ضربة في المواجهة الواحدة، سجل منها 32 ركلة بنسبة نجاح وصلت 74.4 %، وأهدر منها 11 ركلة، لتكون نسبة فشل المهاجمين في ترجمة الركلات إلى أهداف وبراعة حراس المرمى 25.6 %.
وكان الهلال أكثر الأندية حصولا على ضربات الجزاء بواقع 6 ضربات سجل منها لاعبوه 4 ضربات بنسبة نجاح وصلت إلى 66.6 %، وتصدى حراس المرمى المنافسون لضربتين بنسبة 33.4 %، فيما كان لاعبو الفتح الأفضل في تنفيذ الجزائيات بتسجيل جميع الضربات الـ4 التي احتسبت لهم بنسبة 100 %، وهو ما تسوى معهم في النسبة لاعبو الوحدة وضمك وأبها والأخدود والاتحاد والأهلي والطائي والرائد، مع اختلاف الضربات المحتسبة، إذ حصل فرسان مكة على 3 ضربات، واحتسب لكل من الثلاثي الجنوبي ركلتان نفذتا بنجاح، بينما تحصل كل من قطبي جدة وفارس الشمال، ورائد التحدي على ركلة واحدة، في المقابل لم يحصل الاتفاق على أي ركلة جزاء خلال مبارياته التسع، وظل الرياض والتعاون من أهدرا المحتسب لها من جزائيات، التي كانت ركلة واحدة لكل فريق بنسبة فشل 100 %.
ويعتبر قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين نجاحا في تسديد ضربات الجزاء، إذ سجل جميع الضربات التي تقدم لها من الجزائيات المحتسبة للعالمي، التي بلغت 4 ضربات نفذ منها الدون 3 ضربات ترجمت إلى أهداف بنسبة 100 %.

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