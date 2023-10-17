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دعم ملياري وبرامج تنموية لمستفيدي الضمان

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد على تحقيق العدل، والحرص على تحقيق مصالح شعبه ورعيته، وتحقيق راحة المواطن، وتجلى ذلك التوجه في دعم الأسر الضمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار دوليًا ومحليًا، فعلى ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، صدر أمر ملكي في يوليو 2022م، بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، وخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
دعم إضافي
تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي:
أولاً: تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444، 2022م.
ثانيًا: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
ثالثًا: تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
رابعًا: تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وشمل الدعم حينها جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، وتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال ساعات قليلة.
كفاءة الدعم
وفي أكتوبر الجاري 2023، وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من البرنامج لثلاثة أشهر وحتى دفعة ديسمبر 2023، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كما تسهم الزيادة في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين.
برامج تنموية
تتميز المملكة عبر تاريخها الطويل بتلاحم قادتها مع القضايا التي تهم المجتمع السعودي، بالمبادرات العاجلة والوقوف بجانبها بمعايير إنسانية وطنية، ودعمها بكل قوة في كل الجوانب، لتأصيل مبدأ تحسس ما يهم المواطن في أمور حياته المعيشية اليومية، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حِزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: إضافة للمعاش الأساسي- الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عمر سنتين، وسيتم البدء بإيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023.
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
قيم البذل
في أبريل 2022، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثاني على التوالي؛ بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال، فيما قدّم ولي العهد تبرعًا بمبلغ 20 مليون ريال، وذلك في إطار ما توليه القيادة من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادًا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي.
ويجسد التبرعين السخيين، عظيم اهتمام القيادة في دعم الأعمال الخيرية في شتى المجالات؛ كنهج ثابت جُبلت عليه وتنامى في أبنائها المواطنين والمواطنات.
مزايا أكثر
وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور، بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة، لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
وفي 30 نوفمبر 2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ((الضمان الاجتماعي المطور))، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر، ودعت المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.
ومكنت الوزارة المستفيد من الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04/ 12/ 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27/ 10/ 2022م، إضافة إلى أنه الإعلان عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26/ 12/ 2022.
المستفيدون من المعاش
1 - اليتامى.
2 - العاجزون عن العمل.
3 - من بلغ سن الشيخوخة.
4 - النساء اللاتي لا عائل لهن.
5 – الأسرة غير المعولة.

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