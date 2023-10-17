دعم ملياري وبرامج تنموية لمستفيدي الضمان

(MENAFN
- Al Watan) حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد على تحقيق العدل، والحرص على تحقيق مصالح شعبه ورعيته، وتحقيق راحة المواطن، وتجلى ذلك التوجه في دعم الأسر الضمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار دوليًا ومحليًا، فعلى ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، صدر أمر ملكي في يوليو 2022م، بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، وخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
دعم إضافي
تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي:
أولاً: تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444، 2022م.
ثانيًا: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
ثالثًا: تخصيص مبلغ (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.
رابعًا: تخصيص مبلغ (408 ملايين) ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وشمل الدعم حينها جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، وتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال ساعات قليلة.
كفاءة الدعم
وفي أكتوبر الجاري 2023، وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من البرنامج لثلاثة أشهر وحتى دفعة ديسمبر 2023، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كما تسهم الزيادة في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين.
برامج تنموية
تتميز المملكة عبر تاريخها الطويل بتلاحم قادتها مع القضايا التي تهم المجتمع السعودي، بالمبادرات العاجلة والوقوف بجانبها بمعايير إنسانية وطنية، ودعمها بكل قوة في كل الجوانب، لتأصيل مبدأ تحسس ما يهم المواطن في أمور حياته المعيشية اليومية، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حِزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: إضافة للمعاش الأساسي- الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عمر سنتين، وسيتم البدء بإيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك اعتبارًا من دفعة شهر نوفمبر 2023.
ويسعى نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا، والأكثر استحقاقًا، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.
قيم البذل
في أبريل 2022، دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحملة الوطنية للعمل الخيري التي تُقام للعام الثاني على التوالي؛ بتبرعين سخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال، فيما قدّم ولي العهد تبرعًا بمبلغ 20 مليون ريال، وذلك في إطار ما توليه القيادة من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتدادًا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي.
ويجسد التبرعين السخيين، عظيم اهتمام القيادة في دعم الأعمال الخيرية في شتى المجالات؛ كنهج ثابت جُبلت عليه وتنامى في أبنائها المواطنين والمواطنات.
مزايا أكثر
وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور، بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب، وتقديم فرص العمل المناسبة، لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
وفي 30 نوفمبر 2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء انتقال مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين في النظام السابق إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ((الضمان الاجتماعي المطور))، مع استمرار حصولهم على المعاش بمزايا أكثر، ودعت المستفيدين كافة إلى الدخول للمنصة واستكمال بياناتهم من خلال إجراءات ميسَّرة لضمان تسجيل جميع أفراد الأسرة التي تسكن في مسكن واحد، وتقديم إقرار الإفصاح اللازم للدخل والممتلكات لضمان استمرار صرف المعاش دون توقف.
ومكنت الوزارة المستفيد من الدخول إلى المنصة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد، وإكمال البيانات اللازمة قبل بدء دورة الأهلية الثالثة عشرة بتاريخ 04/ 12/ 2022، إذ تم الإعلان عن نتيجة الأهلية للدفعة الأولى بتاريخ: 27/ 10/ 2022م، إضافة إلى أنه الإعلان عن الدفعة الأخيرة للمنتقلين من النظام القديم بتاريخ 26/ 12/ 2022.
المستفيدون من المعاش
1 - اليتامى.
2 - العاجزون عن العمل.
3 - من بلغ سن الشيخوخة.
4 - النساء اللاتي لا عائل لهن.
5 – الأسرة غير المعولة.
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