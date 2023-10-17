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الدبلوماسية في عهد سلمان .. نقلة نوعية لمواجهة التحديات الخارجية

10/17/2023 11:13:36 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلاقا من حكمة وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برزت السعودية كواحدة من أقوى الدول في السياسات الخارجية والتحالفات الإقليمية، وينبع ذلك من دقة اختيارها للتوقيت المناسب واختيار ما يصب في مصلحتها ويحسن من أدواتها وزيادة نموها إلى جانب حرصها على مصالح جاراتها والسلام العالمي، ولم تغفل أيضا عن الجزء الإنساني فهي تستمد الوفاء والإيثار من ملكها، الذي سمي المركز الإغاثي باسمه ((مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)) وأسس بهدف ورسالة سامية تقوم على البُعْد الإنساني، بعيدًا عن أي دوافع أخرى.
وقادت حكمة الملك سلمان السعودية للنجاحات المستمرة بدءًا من التقارب العربي والدولي ووصولا إلى الوساطات والإغاثات التي تقدمها المملكة بكل حرص وتقدير للمواثيق الدولية والحقوق الإنسانية بعيدًا عن التدخلات غير المرغوبة مما جعلها تفرض احترامها وهيبتها بين بقية دول العالم.
وفي هذا العام أكدت العلاقات السعودية انفتاحها على الجميع، بدءًا مع عودة العلاقات مع إيران والتوجه نحو خطوات فعلية لحل الأزمة اليمنية وإعادة اصطفاف الجامعة العربية وتعزيز العلاقات الدولية.
وأصبحت السعودية على بُعد خطوات من الانضمام لمجموعة البريكس في انعكاس لمساعيها إلى تنويع شراكاتها الخارجية.
أمن واستقرار
وتولي المملكة بقيادة مليكها الحكيم أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية المحققة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل، في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. ويتجلى ذلك في جهود المملكة مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمتها الفاعلة في السودان، ودعمها المستمر للعراق كما تدعم المملكة بقوة الجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية، والحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وتطلعات الشعب الأفغاني وضمان حقوقه بجميع أطيافه.
سوريا
واستأنفت المملكة انطلاقًا من روابط الأخوة التي تجمع شعبها مع الجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.
واتفقت كل من سوريا والسعودية على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.
السودان
تتابع السعودية باستمرار تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وتحرص على التوصل لهدنة بين الأطراف المتحاربة بشكل مستمر وتدعو دائما لحماية المدنيين.
كما تدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء.
روسيا وأوكرانيا
تتحرك الرياض باستمرار لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهي تبذل كل ما في وسعها من أجل تفعيل الجهود لتسوية النزاع، وقد استضافت في الرياض محادثات سلام تدعم فيها الوصول إلى حل بين روسيا وأوكرانيا، وتلعب دور الوسيط بين البلدين.
واستضافت مدينة جدة أيضًا في أغسطس الماضي، مؤتمرًا بشأن تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، شارك فيه ممثلو أكثر من 40 بلدًا ومنظمة دولية.
فلسطين
تتابع المملكة بحرص حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع، وترفص كل ما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وقد أكد ولي العهد أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.
كما أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
وتحرص على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الشأن، ووضع حلول عاجلة لإدخال المواد الطبية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
إيران
أعلنت السعودية وإيران بوساطة الصين، في بيان، يوم 10 مارس 2023، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهرين، حيث كانت العلاقات قد انقطعت بين البلدين في عام 2016، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن علاقة المملكة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول.
حيث تتطلع المملكة إلى أن تنعكس عودة العلاقات مع إيران إيجابيا على المنطقة والعالم.
اليمن
تستمر جهود المملكة في مبادرات السلام في اليمن، وتمديد وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وهي تسعى لإنهاء الصراع وحقن الدماء ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، تلتزم المملكة دومًا بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، وتحترم السيادة الوطنية لجميع الدول، وتؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية. وتحتفظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها.
وقد احتلت اليمن أولى الدول الأكثر في تلقي المساعدات من السعودية في شهر أكتوبر الجاري بـ831 مشروعًا بتكلفة 4.317.257.715 مليارات.
كما تم نزع 414.526 لغمًا من خلال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، فيما بلغ عدد الأطفال المجندين الذين تمت إعادة تأهيلهم 61.090 طفلا.
التطرف
وتؤكد المملكة على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة كل الجهود الدولية التي تهدف لمنع تطوير الأسلحة النووية.
وتساعد في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تدمر الإنسان والأوطان. وتؤكد المملكة على أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ.
والتزامها الدائم بالمبادئ والقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول.
العلاقات الخليجية.. جهود لتحقيق التكامل
ركز الملك سلمان على تدعيم أواصر البيت الخليجي كأولوية، فقد أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي استضافتها الرياض يوم 10 ديسمبر 2015، تبني رؤية شاملة تقدم بها الملك سلمان للتكامل الخليجي.
وفي 31 مايو 2016، قرّر قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الـ16 بالرياض، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى ((هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية))، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
وبالفعل عقدت الهيئة أول اجتماعاتها، يوم 10 نوفمبر 2016، واتفقت دول الخليج خلال الاجتماع على ((خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية)) لإحداث ((نقلة نوعية)) لمسيرة التنمية الاقتصادية في بلدانها.
وخلال الاجتماع نفسه، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن دول الخليج أمامها فرصة أن تتكتل وتصبح أكبر سادس اقتصاد في العالم.
على الصعيد الأمني، نظمت دول الخليج العربي، تمرينًا مشتركًا لأجهزتها الأمنية في البحرين، عقد للمرة الأولى بهدف التدريب على مواجهة ((المخططات الإرهابية)) حمل اسم ((أمن الخليج العربي 1)).
ومع ختام العام الثاني لتوليه الحكم، قام الملك سلمان بجولة خليجية هي الأولى له منذ توليه الحكم، استهلها بزيارة الإمارات (3 ديسمبر 2016)، ومنها غادر إلى قطر (5 ديسمبر)، ثم البحرين (6 ديسمبر)، واختتمها بزيارة للكويت (8- 10 ديسمبر)، وبحث خلالها مع قادة دول الخليج، تعزيز العلاقات في المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الدبلوماسية السعودية
اتسمت السياسة الخارجية للمملكة خلال السنوات الأخيرة بالتحركات الدبلوماسية لحل الكثير من القضايا ولعب أدوار إيجابية لإنهاء الكثير من الصراعات، فمن السودان إلى سوريا واليمن وانتهاء بروسيا- أوكرانيا، تتزايد التحركات السعودية الدبلوماسية بصفتها اللاعب الأكبر في الشرق الأوسط.
وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على التحركات التي قامت بها الرياض في السودان، وخاصة تلك المتعلقة بإجلاء الأجانب من البلاد التي تعتبر أكبر عملية إجلاء.
وتجاوزت جهود الوساطة التي تبذلها الرياض منطقة الشرق الأوسط. ففي العام الماضي، توسطت المملكة في تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا أسفر عن إطلاق سراح 10 معتقلين، بينهم اثنان من المحاربين الأمريكيين وخمسة مواطنين بريطانيين.
وأعلنت المملكة في ديسمبر الماضي أنها ساعدت أيضا بالتوسط للإفراج عن نجمة كرة السلة بريتني غرينر من الاحتجاز الروسي، مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.
الجهود الإغاثية
وقال الملك سلمان إن المركز ((سيكون مخصصًا للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركزًا دوليًا رائدًا لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة)).
على الصعيد الخارجي أيضًا، كان من أبرز الإنجازات التي تأتي في إطار الجهود الخيرة للمملكة في العالم، إنشاء مركز ((الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)) في مايو 2016.
وحتى 30 سبتمبر 2023 نفذ المركز 2587 مشروعًا بتكلفة إجمالية تخطت 6 مليارات دولار واستفادت منه 94 دولة حول العالم.

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