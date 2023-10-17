عام من الحراك الاقتصادي المستمر

لا يكاد يمر شهر في المملكة دون أن يكون هناك حدث اقتصادي جديد يضاف للحراك الاقتصادي الكبير الذي بدأ في التسارع بشكل لافت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ويتسارع بوتيرة أعلى كلما حقق مزيد المستهدفات، فمن المشاريع الجديدة، للتنوع الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة، لتفعيل السياحة والتوسع في مشاريعها، للاستثمار في المناطق الطبيعية وإبرازها، تتسارع الأحداث والمشاريع ويزداد النمو والازدهار بوتيرة غير مسبوقة. فخلال سنوات قليلة من تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي عبر تنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، بدأ الاقتصاد غير النفطي للمملكة يسجل نموا سريعا فاق في السنتين الأخيرتين نمو القطاع النفطي، وسجلت خلالهما المملكة أسرع نموا في اقتصادات دول مجموعة العشرين.

وخلال أقل من عام، شهدت المملكة عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي رصدتها ((الوطن))، وبشكل شهري، منذ بداية 2023، حيث لا تتوقف عجلة المشاريع عن النمو.

يناير 2023: إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي

في يناير من العام الحالي، صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل ((المؤسسة العامة للحبوب)) إلى هيئة باسم ((الهيئة العامة للأمن الغذائي))، يقوم عملها على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية في المملكة العربية السعودية.

وقد أنشئت المؤسسة قبل تحولها الأخير بمقتضى مرسوم ملكي في 25 ربيع الأول 1392 هـ، وخطط لها، لتكوين صناعة متكاملة لتخزين الغلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، إدخال صناعات غذائية أخرى مرتبطة. وجاء تأسيس الهيئة استكمالا لهذا الدور، حيث تهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالإضافة إلى مراجعة إستراتيجية الأمن الغذائي وتطويرها، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي، بما يعزز من الأمن الغذائي، وتصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي، ووضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي، والتعافي منها، ووضع خطط الخزن الإستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحيث تكون المملكة محمية من جميع الجوانب من أزمات الغذاء التي تهدد العالم.

فبراير 2023: إطلاق أكبر ((داون تاون)) في مدينة الرياض

في فبراير من العام الحالي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع ((تطوير شركة المربع الجديد))، بهدف تطوير أكبر داون تاون في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة. ويعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية. كما يضم المشروع متحفا مبتكرا، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.

كما سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب نحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، ونحو 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية. كما سيقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، حيث يبعد عن المطار 20 دقيقة بالسيارة.

مارس 2023: تأسيس شركة طيران الرياض

في مارس من العام الحالي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسميا شركة طيران الرياض، لتكون أكبر شركة طيران من حيث الإيرادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك بهدف إنشاء صناعة طيران أكثر استدامة ماليا في البلاد.

ويتوقع أن تضيف ((طيران الرياض)) أكثر من 76 مليارا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، وتوفر أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

ويقع مركز عملياتها الرئيسية في المدينة، حيث ستقود الشركة نموذجا متطورا لمفهوم الطيران من خلال تبنى أحدث التقنيات الرقمية، والعمل بأعلى المعايير العالمية في مجال السفر والسلامة، بجانب أفضل الخبرات والكوادر من المملكة وحول العالم.

وستسهم ((طيران الرياض)) في رسم مستقبل قطاع الطيران بالمملكة، وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، وستكون الناقل الجوي الجديد ضمن أفضل شركات الطيران حول العالم بالاعتماد على الموقع الإستراتيجي الفريد للمملكة العربية السعودية، كونها محورا للتجارة وبوابة للعالم. يأتي ذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تعمل على ترسيخ مكانة المملكة في مجال النقل الجوي من خلال الإسهام في تحقيق أهداف قطاع الطيران، وذلك بنقل 330 مليون مسافر بحلول 2030.

أبريل 2023: إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة

وفي أبريل، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 4 مناطق اقتصادية خاصة في مواقع إستراتيجية: الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة، لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة. وتتمتع المناطق الاقتصادية بنظم تشريعية ولوائح خاصة للأنشطة الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم، لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.

وتشكل المناطق الاقتصادية الخاصة منصات لوجستية وصناعية متكاملة تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسيخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين.

مايو 2023: إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية

في مايو، أطلق ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، في أكبر خطوة استثمارية تشهدها الأندية الرياضية في المملكة. ويتضمن المشروع الاستثماري الجديد في مرحلته الأولى والحالية مسارين أساسيين: الأول الموافقة على دخول الشركات الكبرى وجهات تطوير تنموية في نطاق الخطة الاستثمارية بالأندية الرياضية بالمملكة، على أن تمنح ملكية تلك الأندية. أما الثاني فيتمثل في طرح مجموعة من الأندية الرياضية للتخصيص مع حلول الربع الأخير من العام الجاري.

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمشروع في خلق فرص غير مسبوقة وبيئة جذابة للاستثمار في القطاع الرياضي، بغرض تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، والعمل على تنمية وترقية مستوى الاحترافية، والحكومة الإدارية والمالية داخل الأندية الرياضية، علاوة على الارتقاء بمستوى الأندية، والعمل على تطوير بنيتها التحتية، كي تقدم أفضل الخدمات للجماهير، الأمر سينعكس بدوره إيجابيا على تحسين تجربة الجمهور.

يونيو 2023: المملكة تقدم ملف استضافتها إكسبو 2030

قدمت المملكة العربية السعودية، خلال يونيو في باريس، الملف الرسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 كأول دولة تقدم ملفها رسميا، معلنة أن الميزانية المخصصة لاستضافته 29.3 مليار ريال.

وبدأت المملكة في مارس 2022 حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض ((إكسبو الدولي 2030)))) في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة بمعرض ((إكسبو 2020 - دبي)). وتأتي هذه الحملة بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر 2021، تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض ((إكسبو الدولي 2030)) تحت شعار ((حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)).

وأكد سمو ولي العهد، في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.

يوليو 2023: إصدار ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

في يوليو من العام الحالي، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ترخيصا صناعيا، هو الأول، لشركة ((سير))، لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية.

وذكرت وزارة الصناعة أن مساحة المصنع أكثر من مليون متر مربع، ويقع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، ويوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وستسهم ((سير)) في الناتج المحلي بـ30 مليار ريال بحلول 2034، ويعمل بها أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا تطوير وتصميم السيارات.

أغسطس 2023: انضمام المملكة لمجموعة بريكس

أعلن خلال أغسطس من العام الحالى، وخلال اجتماع مجموعة بريكس، انضمام ست دول جديدة بدءا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية، وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

فقد اتفقت دول ((بريكس)) (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، في قمة المجموعة السنوية بجوهانسبورغ، على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة العضوية الكاملة.

سبتمبر 2023: إطلاق المخطط العام لقمم السودة

في سبتمبر، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمشروع تطوير السودة، وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى ((قمم السودة))، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة.

تقع السودة فوق أعلى قمة في المملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 مترا عن سطح البحر، بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وسيوفر ((قمم السودة)) خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدى العام. كما سيعتمد مخططه العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل وسَحَاب وسَبْرَة وجَرين ورجال والصخرة الحمراء، وتتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول 2033.

ويقع ((قمم السودة)) على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم2، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع، التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة ((السعودية الخضراء)).

أكتوبر 2023: إنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

صدر خلال أكتوبر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على 3 مناطق إدارية: عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، وتأتي ضمن إطار اهتمام القيادة بالحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي، للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، تحت إشراف مجلس المحميات الملكية.

وتمتد المساحة الإجمالية للمحمية على 30.152.7 كم2، تشمل ثلاث مناطق إدارية وجزءا في المياه الإقليمية للمملكة، مما يجعلها تحوي البحر والساحل والقمم والسهول والصحراء والأودية، لتكون ثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة، وضمن أكثر المحميات التي تمتاز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي، مما يضفي تميزا بيئيا فريدا وساحرا.