عام من الحراك الاقتصادي المستمر
التاريخ
10/17/2023 11:13:35 PM
| لا يكاد يمر شهر في المملكة دون أن يكون هناك حدث اقتصادي جديد يضاف للحراك الاقتصادي الكبير الذي بدأ في التسارع بشكل لافت منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ويتسارع بوتيرة أعلى كلما حقق مزيد المستهدفات، فمن المشاريع الجديدة، للتنوع الاقتصادي، لتحقيق التنمية المستدامة، لتفعيل السياحة والتوسع في مشاريعها، للاستثمار في المناطق الطبيعية وإبرازها، تتسارع الأحداث والمشاريع ويزداد النمو والازدهار بوتيرة غير مسبوقة. فخلال سنوات قليلة من تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي عبر تنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، بدأ الاقتصاد غير النفطي للمملكة يسجل نموا سريعا فاق في السنتين الأخيرتين نمو القطاع النفطي، وسجلت خلالهما المملكة أسرع نموا في اقتصادات دول مجموعة العشرين.
وخلال أقل من عام، شهدت المملكة عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي رصدتها ((الوطن))، وبشكل شهري، منذ بداية 2023، حيث لا تتوقف عجلة المشاريع عن النمو.
يناير 2023: إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي
في يناير من العام الحالي، صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل ((المؤسسة العامة للحبوب)) إلى هيئة باسم ((الهيئة العامة للأمن الغذائي))، يقوم عملها على تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير احتياجات المواطنين بأهم السلع الغذائية في المملكة العربية السعودية.
وقد أنشئت المؤسسة قبل تحولها الأخير بمقتضى مرسوم ملكي في 25 ربيع الأول 1392 هـ، وخطط لها، لتكوين صناعة متكاملة لتخزين الغلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، إدخال صناعات غذائية أخرى مرتبطة. وجاء تأسيس الهيئة استكمالا لهذا الدور، حيث تهدف إلى تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومراقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه، بالإضافة إلى مراجعة إستراتيجية الأمن الغذائي وتطويرها، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي، بما يعزز من الأمن الغذائي، وتصميم نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي، ووضع خطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي، والتعافي منها، ووضع خطط الخزن الإستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحيث تكون المملكة محمية من جميع الجوانب من أزمات الغذاء التي تهدد العالم.
فبراير 2023: إطلاق أكبر ((داون تاون)) في مدينة الرياض
في فبراير من العام الحالي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع ((تطوير شركة المربع الجديد))، بهدف تطوير أكبر داون تاون في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة. ويعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية. كما يضم المشروع متحفا مبتكرا، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
كما سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب نحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، ونحو 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية. كما سيقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، حيث يبعد عن المطار 20 دقيقة بالسيارة.
مارس 2023: تأسيس شركة طيران الرياض
في مارس من العام الحالي، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسميا شركة طيران الرياض، لتكون أكبر شركة طيران من حيث الإيرادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك بهدف إنشاء صناعة طيران أكثر استدامة ماليا في البلاد.
ويتوقع أن تضيف ((طيران الرياض)) أكثر من 76 مليارا إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، وتوفر أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
ويقع مركز عملياتها الرئيسية في المدينة، حيث ستقود الشركة نموذجا متطورا لمفهوم الطيران من خلال تبنى أحدث التقنيات الرقمية، والعمل بأعلى المعايير العالمية في مجال السفر والسلامة، بجانب أفضل الخبرات والكوادر من المملكة وحول العالم.
وستسهم ((طيران الرياض)) في رسم مستقبل قطاع الطيران بالمملكة، وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، وستكون الناقل الجوي الجديد ضمن أفضل شركات الطيران حول العالم بالاعتماد على الموقع الإستراتيجي الفريد للمملكة العربية السعودية، كونها محورا للتجارة وبوابة للعالم. يأتي ذلك تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تعمل على ترسيخ مكانة المملكة في مجال النقل الجوي من خلال الإسهام في تحقيق أهداف قطاع الطيران، وذلك بنقل 330 مليون مسافر بحلول 2030.
أبريل 2023: إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة
وفي أبريل، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 4 مناطق اقتصادية خاصة في مواقع إستراتيجية: الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة، بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة، لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة. وتتمتع المناطق الاقتصادية بنظم تشريعية ولوائح خاصة للأنشطة الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم، لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.
وتشكل المناطق الاقتصادية الخاصة منصات لوجستية وصناعية متكاملة تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسيخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين.
مايو 2023: إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية
في مايو، أطلق ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، في أكبر خطوة استثمارية تشهدها الأندية الرياضية في المملكة. ويتضمن المشروع الاستثماري الجديد في مرحلته الأولى والحالية مسارين أساسيين: الأول الموافقة على دخول الشركات الكبرى وجهات تطوير تنموية في نطاق الخطة الاستثمارية بالأندية الرياضية بالمملكة، على أن تمنح ملكية تلك الأندية. أما الثاني فيتمثل في طرح مجموعة من الأندية الرياضية للتخصيص مع حلول الربع الأخير من العام الجاري.
وتتمثل الأهداف الإستراتيجية للمشروع في خلق فرص غير مسبوقة وبيئة جذابة للاستثمار في القطاع الرياضي، بغرض تحقيق اقتصاد رياضي مستدام، والعمل على تنمية وترقية مستوى الاحترافية، والحكومة الإدارية والمالية داخل الأندية الرياضية، علاوة على الارتقاء بمستوى الأندية، والعمل على تطوير بنيتها التحتية، كي تقدم أفضل الخدمات للجماهير، الأمر سينعكس بدوره إيجابيا على تحسين تجربة الجمهور.
يونيو 2023: المملكة تقدم ملف استضافتها إكسبو 2030
قدمت المملكة العربية السعودية، خلال يونيو في باريس، الملف الرسمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 كأول دولة تقدم ملفها رسميا، معلنة أن الميزانية المخصصة لاستضافته 29.3 مليار ريال.
وبدأت المملكة في مارس 2022 حملتها الترويجية التي تهدف إلى استضافة معرض ((إكسبو الدولي 2030)))) في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة بمعرض ((إكسبو 2020 - دبي)). وتأتي هذه الحملة بعد إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر 2021، تقدم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض ((إكسبو الدولي 2030)) تحت شعار ((حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)).
وأكد سمو ولي العهد، في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.
يوليو 2023: إصدار ترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية
في يوليو من العام الحالي، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ترخيصا صناعيا، هو الأول، لشركة ((سير))، لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية.
وذكرت وزارة الصناعة أن مساحة المصنع أكثر من مليون متر مربع، ويقع في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 562 مليون ريال، ويوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وستسهم ((سير)) في الناتج المحلي بـ30 مليار ريال بحلول 2034، ويعمل بها أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا تطوير وتصميم السيارات.
أغسطس 2023: انضمام المملكة لمجموعة بريكس
أعلن خلال أغسطس من العام الحالى، وخلال اجتماع مجموعة بريكس، انضمام ست دول جديدة بدءا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية، وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
فقد اتفقت دول ((بريكس)) (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، في قمة المجموعة السنوية بجوهانسبورغ، على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة العضوية الكاملة.
سبتمبر 2023: إطلاق المخطط العام لقمم السودة
في سبتمبر، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمشروع تطوير السودة، وأجزاء من رجال ألمع تحت مسمى ((قمم السودة))، الذي يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة.
تقع السودة فوق أعلى قمة في المملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 مترا عن سطح البحر، بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.
وسيوفر ((قمم السودة)) خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدى العام. كما سيعتمد مخططه العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل وسَحَاب وسَبْرَة وجَرين ورجال والصخرة الحمراء، وتتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول 2033.
ويقع ((قمم السودة)) على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم2، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع، التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة ((السعودية الخضراء)).
أكتوبر 2023: إنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
صدر خلال أكتوبر أمر سامٍ كريم بإنشاء محمية ملكية باسم الإمام فيصل بن تركي الملكية، تمتد على 3 مناطق إدارية: عسير وجازان ومكة المكرمة، وصولًا إلى داخل المياه الإقليمية للمملكة في البحر الأحمر، لتكون ثامن المحميات الملكية السعودية، وتأتي ضمن إطار اهتمام القيادة بالحفاظ على التنوع البيئي والأحيائي، للوصول إلى استدامة النظم البيئية، وتحسين إنتاجية النباتات، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، تحت إشراف مجلس المحميات الملكية.
وتمتد المساحة الإجمالية للمحمية على 30.152.7 كم2، تشمل ثلاث مناطق إدارية وجزءا في المياه الإقليمية للمملكة، مما يجعلها تحوي البحر والساحل والقمم والسهول والصحراء والأودية، لتكون ثالث أكبر المحميات التي تحتضنها المملكة، وضمن أكثر المحميات التي تمتاز بتنوعها الطبوغرافي والجيوغرافي، مما يضفي تميزا بيئيا فريدا وساحرا.
MENAFN17102023000089011017ID1107261092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.