((كجوك)) لـ((البورصة)): طرح سندات الباندا جذب عددًا كبيرًا من المؤسسات الصينية الكبرى للاكتتاب

(MENAFN
- Al-Borsa News) بنكا ((الصين)) و((إتش إس بى سى)) مستشاران ماليان للإصدار
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن إصدار سندات الباندا ذات آجل الثلاث سنوات الذى طرحته الحكومة يوم الإثنين جذب عدد كبير من المؤسسات الصينية الكبرى، خاصة وأن الاكتتاب اقتصر على المؤسسات الصينية فقط.
وأصدرت وزارة المالية سندات دولية ((باندا)) مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار بعائد 3.5% لأجل 3 سنوات.
وأضاف كجك لـ((البورصة))، إن الإصدار يعد بمثابة سعر مرجعى للإصدارات المرتقبة فى الأسواق الصينية، موضحًا أنه الإصدار يعد الأول طرح لسندات الباندا فى السوق الصينى من قبل دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه يعتبر الإصدار الأكبر الذى تقوم به دولة فى سوق الباندا الصيني.
وتابع، أن وجود ضمانة صادرة بشكل مشترك من قبل البنك الأسيوى للبنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية ساعدت فى الحصول على عائد جيد قدره 3.51% سنويًا.
وتابع، أن بنكى ((الصين)) و((إتش إس بى سى)) قاما بدور المستشارين الماليين للإصدار، فيما قام كلاً من“أدسيرو راجى سليمان وشركاؤه”، إلى جانب المكتب الدولى ديكيرت بدور المستشار القانونى للإصدار، ونظرًا لمتطلبات السوق الصينى تم تعيين المحامى المحلى الصينى“فانجدا”.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية أمس الإثنين، إن الإصدار هو الأول لسندات الباندا فى أفريقيا، وسيتم توجيهه لتمويل التنمية المستدامة بما يشمل الزراعة الصديقة للبيئة، والنقل النظيف، وإدارة استدامة المياه ومعالجة مخلفاتها، ومشروعات البنية التحتية، والبنية الرقمية، والطاقة المتجددة.
وقال بنك أوف تشاينا، فى بيان على موقعه الإلكترونى، إن الضمانة تشمل الأصل والفوائد، ويتماشى ذلك مع تصريحات سابقة لوزير المالية لـ”البورصة”، الذى كشف حينها أن حجم ضمانة البنك الآسيوى ستزيد على 200 مليون دولار، بخلاف 345 مليون دولار الضمانة التى أصدره البنك الأفريقى للتنمية.
ووفق حسابات“البورصة”، فإن قيمة الفوائد تبلغ نحو 52.5 مليون دولار ما يعنى أن الضمانة فى حدود 552.5 مليون دولار، أى أن تغطية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى حدود 207.5 مليون دولار.
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