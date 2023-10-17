((كجوك)) لـ((البورصة)): طرح سندات الباندا جذب عددًا كبيرًا من المؤسسات الصينية الكبرى للاكتتاب

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن إصدار سندات الباندا ذات آجل الثلاث سنوات الذى طرحته الحكومة يوم الإثنين جذب عدد كبير من المؤسسات الصينية الكبرى، خاصة وأن الاكتتاب اقتصر على المؤسسات الصينية فقط.

وأصدرت وزارة المالية سندات دولية ((باندا)) مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صينى، بما يعادل 500 مليون دولار بعائد 3.5% لأجل 3 سنوات.

وأضاف كجك لـ((البورصة))، إن الإصدار يعد بمثابة سعر مرجعى للإصدارات المرتقبة فى الأسواق الصينية، موضحًا أنه الإصدار يعد الأول طرح لسندات الباندا فى السوق الصينى من قبل دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه يعتبر الإصدار الأكبر الذى تقوم به دولة فى سوق الباندا الصيني.

وتابع، أن وجود ضمانة صادرة بشكل مشترك من قبل البنك الأسيوى للبنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية ساعدت فى الحصول على عائد جيد قدره 3.51%؜ سنويًا.

وتابع، أن بنكى ((الصين)) و((إتش إس بى سى)) قاما بدور المستشارين الماليين للإصدار، فيما قام كلاً من“أدسيرو راجى سليمان وشركاؤه”، إلى جانب المكتب الدولى ديكيرت بدور المستشار القانونى للإصدار، ونظرًا لمتطلبات السوق الصينى تم تعيين المحامى المحلى الصينى“فانجدا”.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية أمس الإثنين، إن الإصدار هو الأول لسندات الباندا فى أفريقيا، وسيتم توجيهه لتمويل التنمية المستدامة بما يشمل الزراعة الصديقة للبيئة، والنقل النظيف، وإدارة استدامة المياه ومعالجة مخلفاتها، ومشروعات البنية التحتية، والبنية الرقمية، والطاقة المتجددة.

وقال بنك أوف تشاينا، فى بيان على موقعه الإلكترونى، إن الضمانة تشمل الأصل والفوائد، ويتماشى ذلك مع تصريحات سابقة لوزير المالية لـ”البورصة”، الذى كشف حينها أن حجم ضمانة البنك الآسيوى ستزيد على 200 مليون دولار، بخلاف 345 مليون دولار الضمانة التى أصدره البنك الأفريقى للتنمية.

ووفق حسابات“البورصة”، فإن قيمة الفوائد تبلغ نحو 52.5 مليون دولار ما يعنى أن الضمانة فى حدود 552.5 مليون دولار، أى أن تغطية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى حدود 207.5 مليون دولار.