الشركات البريطانية تقلص تحوطها تجاه الجنيه الإسترلينى

MENAFN - Al-Borsa News) قلصت الشركات في المملكة المتحدة حجم عمليات التحوط من مخاطر العملات الأجنبية مع انخفاض تعرض أرباحها لتقلبات الجنيه الإسترليني الحادة.

تراجعت نسبة الشركات البريطانية التي تقوم بالتحوط إلى 70%، من 89% في العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة إدارة العملات“ميل تك إف أكس” يوم الثلاثاء.

قال التقرير، إن الشركات التي تقوم عادةً بالتحوط قلصت أنشطتها في هذا المجال، بينما يفكر عدد أقل من الشركات في البدء في التحوط.

يظهر التقرير انخفاض التقلبات في قيمة الجنيه الإسترليني هذا العام، حيث بقي السعر في نطاق يتراوح بين 1.20 و1.30 دولار، وهذا يمثل تحولاً عن الانخفاض الذي شهدته العملة العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1.0350 دولار، والفوضى التي شهدتها الأسواق في أعقاب تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، والذي أدى إلى تقلبات في قيمة الجنيه الإسترليني مماثلة لتلك التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة عادةً.

قال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة“ميل تك إف أكس” التابعة لشركة إدارة العملات“ميلينيوم جلوبال إنفستمنت”، والتي تبلغ قيمة أصولها 18 مليار دولار:“يحتمل أن يكون الانخفاض في التقلبات على أساس سنوي هو السبب وراء انخفاض نشاط التحوط، لكن التحوط لم يختف تماماً”.

تراجع عدد الشركات المتحوطة



أما الشركات التي لاتزال تلجأ للتحوط بوجه تقلبات الجنيه الإسترليني، فانخفضت نسبة تحوطها إلى (40-49%) مقارنةً بنحو (50-59%) في 2022.

استطلعت شركة“ميل تك إف أكس” آراء الشركات التي تبلغ قيمة رأسمالها السوقي ما بين 50 مليون جنيه إسترليني ومليار جنيه إسترليني.

وجد الاستطلاع أن 67% من الشركات التي لا تقوم بالتحوط تفكر في القيام بذلك، مقارنة بـ89% في العام الماضي، وهذا يتماشى مع الرهانات السوقية على انخفاض التقلبات الضمنية في العام المقبل.

على النقيض من ذلك، كان الجنيه الإسترليني هو العملة الأكثر تقلباً في مجموعة العشر خلال الأعوام 2016 و2017 و2019، حيث أدى الانفصال الفوضوي للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم عدم اليقين.

يعد هذا التغير جزءاً من تحرك أوسع لتراجع تقلبات العملات العام الجاري.

في 2022، أدى غزو روسيا لأوكرانيا، مع زيادة البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، إلى خلق بيئة سوقية متقلبة.

في المملكة المتحدة، أدت الخطط المالية غير المدروسة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس إلى انهيار الجنيه الإسترليني قبل أكثر من عام، ليعود وينتعش بسرعة.

أرباح منخفضة للشركات البريطانية



مع ذلك، لاتزال الشركات البريطانية تشهد انخفاضاً في الربحية من المستويات الحالية لتقلبات الجنيه الإسترليني. ويعد الصراع بين إسرائيل وحماس بمثابة التذكير الأحدث بأن التجارة قد تصبح فجأة أكثر تقلباً.

وأشار نحو 70% ممن شملهم الاستطلاع إلى تأثير التقلبات على أرباحهم النهائية، فيما يبحث 75% منهم عن تكنولوجيا ومنصات جديدة لتوفير المال وأتمتة عمليات صرف العملات الأجنبية.

قال هوتمان:“نحن في بيئة تكون فيها أسعار الفائدة وتكاليف تمويل الشركات أعلى، وتتطلع الشركات إلى خفض تكاليف صرف العملات الأجنبية بغض النظر عما إذا كانت تقوم بالتحوط أكثر أو أقل”.