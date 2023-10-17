محمد العريان يكتب: سوق السندات الأمريكية تفقد مرتكزاتها الاستراتيجية

MENAFN - Al-Borsa News) يشير الاضطراب غير المعتاد الذى شهدته سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى قضية أعمق من مجرد القراءة الأخيرة للتضخم ونوايا بنك الاحتياطى الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة.

فسوق السندات الأمريكية تفقد مكانتها الاستراتيجية، سواء فى الاقتصاد، أو السياسات، أو الجوانب الفنية.

ثمة تفسيرات متاحة بسهولة على المدى القصير لتقلب العائدات.. الأمر الذى حظى باهتمام كبير فى الولايات المتحدة وخارجها.

فى وقت مبكر من الأسبوع، أثرت التصريحات الحذرة التى أدلى بها العديد من مسؤولى بنك الاحتياطى الفيدرالي، على معنويات السوق من خلال الإشارة إلى إمكانية عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وعززت المخاوف الجيوسياسية ذلك الاتجاه، إذ ارتفعت السندات بشكل حاد مع انخفاض العائدات.

فى منتصف الأسبوع، تحول التركيز إلى بيانات التضخم، بما فى ذلك بعض التدابير التى جاءت أكثر سخونة من المتوقع على مستوى المنتجين والمستهلكين.

عادت المخاوف الجيوسياسية إلى الظهور يوم الجمعة مع مخاوف السوق من تصعيد الصراع المأساوى فى الشرق الأوسط. وفى يوم الخميس وحده، تأرجح عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 0.2% بين أعلى مستوى وأدنى مستوى خلال اليوم.

وذلك ليس مكمن الفرس، إذ إن همى الأساسى هو أن القطاع الأكثر نفوذاً فى الأسواق المالية على مستوى العالم بدأ يفقد مرتكزاته الاستراتيجية الأطول أمداً، كما أصبح معرضاً لخطر فقدان مرتكزاته الاستراتيجية قصيرة الأمد أيضاً.

وتأرجحت جموع التوقعات لأكبر اقتصاد فى العالم بين الهبوط الناعم والهبوط الحاد، مع الإشارة بين الحين والآخر إلى الانهيار.

تقلبت التوقعات بشأن قرارات بنك الاحتياطى الفيدرالى أيضًا، من التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة على المدى القريب إلى الحفاظ على أسعار أعلى لفترة أطول.

كما أن سياسة“الاحتياطى الفيدرالي” يكتنفها مزيد من عدم اليقين، مع وجود تساؤلات حول مستوى التوازن الذى ينبغى أن تكون عليه أسعار الفائدة، والآثار المتأخرة للدورة العنيفة لرفع أسعار الفائدة، وتأثير خفض الميزانية العمومية للفيدرالى، وغياب إطار فعال للسياسة النقدية.

ويحدث كل هذا فى سياق يتسم بالعجز المالى الكبير الذى لا يُظهِر أى علامات تشير إلى تحسن ملحوظ، لأسباب تشمل الخلل الوظيفى فى الكونجرس ومشاريع القوانين الكبيرة المرتبطة بالوعود الماضية، والتحولات الجارية فى الاستجابة للتحديات الحاسمة مثل تغير المناخ.

وبالتالى، فإن ميزان المخاطر يشير إلى ضغوط مالية أكبر مما كان متوقعا فى الأصل.

وتمتد حالة عدم اليقين هذه أيضًا إلى ديناميكيات العرض والطلب على المدى الطويل. ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، ثمة شك حقيقي حول من سيتمكن بسهولة من استيعاب المعروض الإضافى من الديون الحكومية المرتبطة بالعجز المرتفع؟

فالبنك الاحتياطى الفيدرالى، الذى كان المشترى الأكثر جدارة بالثقة لأكثر من عقد من الزمان مع مطبعة لا حدود لها على ما يبدو، وحساسية قليلة للأسعار، يبيع الآن السندات، عاكساً برامج التيسير الكمى منذ الأزمة المالية من خلال التشديد الكمى.

ويبدو أن المشترين الأجانب أصبحوا أكثر ترددا، لعدة أسباب بينها الاضطرابات الجيوسياسية. وقسم كبير من قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين الضخمة، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين، يحتفظ بالفعل بكميات كبيرة من السندات التى تتكبد خسائر كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاوف بشأن استقرار ودائع البنوك الإقليمية قائمة، مما قد يدفعها إلى بيع السندات إذا انخفضت الودائع.

ولحسن الحظ مازال السوق لديه عوامل استقرار على المدى القصير، والتى عملت على تخفيف التقلبات اليومية الأكثر تطرفاً، إذ إن الزيادات المفاجئة فى العائدات تجذب المشترين الذين يبحثون عن قدر أكبر من اليقين لتأمين دخل أعلى على المدى الطويل.

فى حين أن الانخفاضات المفاجئة فى العائدات تترجم إلى ارتفاع الأسعار، ما يسمح لبعض المستثمرين المنكشفين بشكل مفرط لمخاطر السندات للتخفف من حيازتهم.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا ينبغى اعتبار مرونة السوق أمرا مفروغا منه، فبغض النظر عن الطريقة التى تنظر بها إلى الأمر، فإن السوق المعيارى الأكثر أهمية فى العالم، يمر برحلة غير متوقعة مع وجهة غير مؤكدة.

وأتذكر أنه أثناء التحول الذى قمت به قبل 25 عامًا تقريبًا من القطاع العام إلى القطاع الخاص عندما حذرني أحد تجار السندات من أنه ستكون هناك لحظات ستطغى فيها العوامل الفنية على الأساسيات، ما يؤدى إلى تقلبات الأسعار التى يمكن أن تؤدى إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية، والاقتصاد الأوسع.

ودون بذل جهود أكثر تضافرا لإعادة إرساء المرتكزات الرئيسية، يبدو أن هذا التحذير يحتاج إلى أن يؤخذ على محمل الجد فى القطاع الأكثر نظامية بالأسواق المتقدمة.

بقلم: محمد العريان

كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة ((أليانز))

المصدر: فاينانشيال تايمز