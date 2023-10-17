بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 0.46% إلى 12136.49 نقطة.

وانخفض مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.16 في المائة إلى 986.98 نقطة.

بدوره سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاض بنسبة 0,12%، مستقرا بذلك عند 910,91 نقطة.

من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.28% إلى 900.15 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” و“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تراجعا بنسبة و0.13% إلى 11215.97 نقطة، و0.1% إلى 10235.19 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 265,27 مليون درهم، سجلت معظمها في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 623.22 مليار درهم.

أ. ش. أ