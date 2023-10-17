بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعا بنسبة 0.46% إلى 12136.49 نقطة.
وانخفض مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.16 في المائة إلى 986.98 نقطة.
بدوره سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاض بنسبة 0,12%، مستقرا بذلك عند 910,91 نقطة.
من جهته، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا بنسبة 0.28% إلى 900.15 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” و“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تراجعا بنسبة و0.13% إلى 11215.97 نقطة، و0.1% إلى 10235.19 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 265,27 مليون درهم، سجلت معظمها في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 623.22 مليار درهم.
أ. ش. أ
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