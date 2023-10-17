الشركات الأمريكية الكبرى تواجه تسوية ديون بقيمة تريليون دولار

تعيش الشركات الأمريكية الكبرى في عالم من الديون، فرغم أن الاقتراض الرخيص دعم نمو أرباح الشركات لعقود، إلا أن الشركات الكبرى كانت معزولة بشكل كبير عن آثار تشديد السياسة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يرجع ذلك إلى أن العديد منها اقترضت بكثرة بأسعار فائدة منخفضة وثابتة خلال فترة تفشي كوفيد، ويجب تسوية فاتورة الديون في النهاية عبر إعادة تمويل الديون بسعر فائدة أعلى بكثير، لكن يبدو أن جدار الديون المستحقة قابلاً للتوسع حالياً.

لكن لا تفلت كل الشركات من تأثير إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ففي الواقع ثمة ديون بأسعار فائدة متغيرة تقدر بتريليونات الدولارات، مع دفعات فائدة تتكيف مع السوق، والتي أصبحت فجأة أكثر تكلفة بكثير.

تتكون كومة الديون هذه من قروض مرتفعة المخاطر واقتراض من أسواق الديون الخاصة.

ونادرًا ما تتحوط الشركات ضد مخاطر أسعار الفائدة، وهذا يعني أنها تجد نفسها الآن تدفع أكثر مما ينبغي، فقد قفز عائد الاستحقاق لأحد مؤشرات القروض مرتفعة المخاطر إلى قرابة 10%.

وفي الوقت نفسه، ووسط استمرارية مرونة النمو الاقتصادي لأمريكا، يُحذر صُناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أنه سيتعين إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهذا سيدفع مزيدا من المقترضين إلى نقطة الانهيار.

تطرح سوق نمت بشكل كبير الآن سؤالين مؤلمين، وهما إلى أي مدى ستسوء الأمور؟ ومن سيخسر بالضبط؟

منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، اقترضت الشركات بسرعة وبلا قيود، إذ يقدر مصرف“يو.بي.إس” القروض الأمريكية المستحقة بحوالي 1.4 تريليون دولار، والأصول التي يديرها مقرضي الائتمان من القطاع الخاص بأكثر من 1.5 تريليون دولار.

يعتبر نوعا الديون متشابهين أكثر من كونهما مختلفين، فقد نما كلاهما لخدمة طفرة شراء الأسهم الخاصة في العقد الماضي، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

زاد عدد المقترضين الذين يواجهون الصعوبات، فمنذ عام 2010، كان متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي في سوق القروض ذات الرافعة المالية أقل من 2%.

وتشير وكالة التصنيف الائتماني“فيتش” إلى أن نسب التعثر ارتفعت إلى 3% في الـ12 شهرًا حتى يوليو، مقارنة بـ1% في العام السابق، معتقدة أنها قد ترتفع إلى 4.5% في 2024.

وأوضحت المجلة أن عمليات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس على هذا النطاق لا تشكل إلا تطهيرًا ربيعيًا بدلاً من الضيق العميق الذي شعر به خلال الأزمة المالية، عندما تجاوزت نسبة التعثر في سداد القروض 10%.

لكن إذا واصلت أسعار الفائدة الارتفاع لفترة أطول، كما يتوقع محافظو البنوك المركزية، فإن عدد الشركات المتعثرة سيزداد.

ورغم أن جميع الشركات ذات أرصدة الديون ذات أسعار فائدة متغيرة غير مستقرة، فإن تلك المثقلة بالديون في عمليات شراء الأسهم الخاصة بتقييمات مرتفعة خلال طفرة الصفقات الأخيرة هي الأكثر عرضة للمخاطر.

تباطؤ نمو الأرباح يعيني أن المقترضين يجدون صعوبة أكبر في تحمل ديونهم ذات أسعار الفائدة المتغيرة.

يُحلل بنك“جيه بي مورجان تشيس” 285 من مقترضي قروض الرافعة المالية في نهاية يونيو، قبل الرفع الأخير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة.

وشهدت الشركات التي كان اقتراضها يتكون فقط من القروض ذات الرفع المالي ارتفاعًا في نفقات الفائدة السنوية بنسبة 51% على أساس سنوي، وتتباين حظوظها بشكل حاد عن تلك التي استغلت بدلاً من أسواق السندات ذات العائد المرتفع للحصول على أموال ذات سعر فائدة ثابت.

وتشير الدراسة إلى ارتفاع نفقات الفائدة لهذه الشركات بنسبة تقل عن 3%، وقد بدأت نسب التغطية، التي تقارن أرباح الشركة بتكاليف الفائدة، في الانحدار نحو اتجاه مشؤوم.

وفي سوق الديون الخاصة، حيث تميل معدلات التخلف عن السداد إلى الارتفاع، يواجه المقترضون مشاكل مماثلة.

أفاد بنك أوف أمريكا أن تكاليف الفائدة تستهلك الآن نصف أرباح الشركات التي تحتفظ بقروضها أكبر شركات تطوير الأعمال بالقروض، وهو نوع من أدوات الاستثمار.

ولن يؤدي الارتفاع الكبير في مستويات الضائقة إلى زيادة صعوبة العثور على مؤسسات راغبة في ضخ الأموال في صناديق الديون الخاصة فقط، حيث ينجذب المستثمرون عادة إلى الوعد بالعائدات السلسة، بل إنه سيمتد أيضًا إلى سوق القروض ذات الرافعة المالية.

ولن تؤدي مشاكل أسواق الديون ذات أسعار الفائدة المتغيرة على الأرجح إلى أزمة مالية، ولكن الغموض والحجم المتزايد للأسواق الخاصة بشكل خاص يعني أن الهيئات التنظيمية قررت إلقاء نظرة فاحصة.

ففي أغسطس، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قواعد تهدف إلى زيادة الشفافية، بما في ذلك المطالبة ببيانات مالية ربع سنوية.

وفي الشهر التالي، حذرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي هيئة تنظيمية عالمية، من مخاطر الاستدانة وغموض أسواق الديون الخاصة، لكن عدد قليل من المستثمرين يعتقدون أنهم بحاجة إلى المساعدة في التنبؤ بالأزمة المقبلة.