النفط يغلق مرتفعًا مع تقييم آفاق العرض والطلب فى ظل المخاوف الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، ووسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تخفف القيود على صادرات الخام الفنزويلي.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو 25 سنتًا إلى 89.90 دولار للبرميل.

فيما استقرت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر عند 86.66 دولار للبرميل.

وتزامن ذلك مع استقرار مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 106.24 نقطة، بعدما ارتفع إلى 106.53 نقطة في وقت سابق.

ويترقب المستثمرون التوترات الآخذة في التصاعد في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، حيث يمكن أن تعرقل إمدادات الخام إلى السوق العالمي وتؤثر على استقرار الأسعار، بحسب مراقبين.

كما يتابع المستثمرون المحادثات الدائرة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، والتي يمكن أن تفضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح برفع العقوبات عن صادرات البلد اللاتيني من النفط.

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