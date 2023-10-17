النفط يغلق مرتفعًا مع تقييم آفاق العرض والطلب فى ظل المخاوف الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، ووسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تخفف القيود على صادرات الخام الفنزويلي.
وبنهاية جلسة اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو 25 سنتًا إلى 89.90 دولار للبرميل.
فيما استقرت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر عند 86.66 دولار للبرميل.
وتزامن ذلك مع استقرار مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 106.24 نقطة، بعدما ارتفع إلى 106.53 نقطة في وقت سابق.
ويترقب المستثمرون التوترات الآخذة في التصاعد في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، حيث يمكن أن تعرقل إمدادات الخام إلى السوق العالمي وتؤثر على استقرار الأسعار، بحسب مراقبين.
كما يتابع المستثمرون المحادثات الدائرة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، والتي يمكن أن تفضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح برفع العقوبات عن صادرات البلد اللاتيني من النفط.
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