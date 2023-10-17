Wednesday, 18 October 2023 06:54 GMT

النفط يغلق مرتفعًا مع تقييم آفاق العرض والطلب فى ظل المخاوف الجيوسياسية

10/17/2023 11:13:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين للتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، ووسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تخفف القيود على صادرات الخام الفنزويلي.

وبنهاية جلسة اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو 25 سنتًا إلى 89.90 دولار للبرميل.

فيما استقرت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر عند 86.66 دولار للبرميل.

وتزامن ذلك مع استقرار مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 106.24 نقطة، بعدما ارتفع إلى 106.53 نقطة في وقت سابق.

ويترقب المستثمرون التوترات الآخذة في التصاعد في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، حيث يمكن أن تعرقل إمدادات الخام إلى السوق العالمي وتؤثر على استقرار الأسعار، بحسب مراقبين.

كما يتابع المستثمرون المحادثات الدائرة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا، والتي يمكن أن تفضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح برفع العقوبات عن صادرات البلد اللاتيني من النفط.

أرقام

MENAFN17102023000202011048ID1107261086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث