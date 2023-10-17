Wednesday, 18 October 2023 06:53 GMT

تراجع مبيعات الجوالات الذكية العالمية في الربع الثالث وسامسونغ تحافظ على قيادة السوق

10/17/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت مبيعات الجوالات الذكية على مستوى العالم تراجعها للربع السنوي التاسع على التوالي، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين.

ووفقا لتقرير شركة تتبع بيانات السوق «كاونتربوينت»، تراجعت مبيعات الجوالات الذكية العالمية 8% في الربع الثالث على أساس سنوي، لكن لاتزال «سامسونغ» تهيمن على السوق على الرغم من تراجع حصتها السوقية، واستحوذت على خُمس المبيعات تقريبا.

وتراجعت حصة «آبل» أيضا 9% على أساس سنوي لتصل إلى 16% وتحتل الشركة المرتبة الثانية على مستوى العالم على الرغم من التوفر المحدود لسلسلة أحدث جوالاتها «آيفون 15»، تلتها بعد ذلك «شاومي» و«أوبو» و«فيفو».

بينما ارتفعت الحصة السوقية للصينية «هواوي» - التي لم تظهر ضمن أكبر خمس شركات على مستوى العالم - بدعم من إطلاق سلسلة جوالات «مايت 60» في الصين.

وتوقع التقرير تراجع المبيعات خلال العام الحالي بأكمله لتسجل أدنى مستوياتها هذا العقد، مع تحول أنماط استبدال الأجهزة وخاصة في الأسواق المتقدمة.

MENAFN17102023000130011022ID1107261050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث