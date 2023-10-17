تراجع مبيعات الجوالات الذكية العالمية في الربع الثالث وسامسونغ تحافظ على قيادة السوق

MENAFN - Al-Anbaa) واصلت مبيعات الجوالات الذكية على مستوى العالم تراجعها للربع السنوي التاسع على التوالي، وهو ما يرجع بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين.

ووفقا لتقرير شركة تتبع بيانات السوق «كاونتربوينت»، تراجعت مبيعات الجوالات الذكية العالمية 8% في الربع الثالث على أساس سنوي، لكن لاتزال «سامسونغ» تهيمن على السوق على الرغم من تراجع حصتها السوقية، واستحوذت على خُمس المبيعات تقريبا.

وتراجعت حصة «آبل» أيضا 9% على أساس سنوي لتصل إلى 16% وتحتل الشركة المرتبة الثانية على مستوى العالم على الرغم من التوفر المحدود لسلسلة أحدث جوالاتها «آيفون 15»، تلتها بعد ذلك «شاومي» و«أوبو» و«فيفو».

بينما ارتفعت الحصة السوقية للصينية «هواوي» - التي لم تظهر ضمن أكبر خمس شركات على مستوى العالم - بدعم من إطلاق سلسلة جوالات «مايت 60» في الصين.

وتوقع التقرير تراجع المبيعات خلال العام الحالي بأكمله لتسجل أدنى مستوياتها هذا العقد، مع تحول أنماط استبدال الأجهزة وخاصة في الأسواق المتقدمة.