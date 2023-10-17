بدعم من الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا الأميركية تضيف 2 4 تريليون دولار لقيمتها السوقية هذا العام

MENAFN - Al-Anbaa) عززت كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بما يشمل «آبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«إنفيديا» قيمتها السوقية بقيمة 2.4 تريليون دولار هذا العام بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك حسب تقرير أصدرته شركة رأس المال الاستثماري «أسيل» ACCel.وانضمت «إنفيديا» لنادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مع تشغيل رقائق الشركة للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

إذ شهد العام الحالي الكثير من الحديث عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «شات جي بي تي» الذي طورته «أوبن إيه آي»، و«بارد» من «غوغل».

وصرح «فيليب بوتيري» الشريك لدى «أسيل» لشبكة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تعريف البرمجيات حقا، وأن شركات البرمجيات تستفيد منه سواء كانت ناشئة أو جديدة أو قائمة.