أرباح بوبيان تقفز إلى 61 1 مليون دينار في 9 أشهر



عادل الماجد: نمو المؤشرات والأرقام يعكس نجاح إستراتيجية الأعمال وقوة مركزنا المالي

حققنا نمواً إيجابياً يعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية «Nomo Bank» واصل نمو قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية المميزة حتى نهاية سبتمبر 2023 محققا أرباحا صافية بلغت 61.1 مليون دينار بزيادة 26% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت أرباحها 48.6 مليون دينار، فيما بلغت ربحية السهم 13.9 فلسا.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد «قدم بنك بوبيان أداء ماليا قويا خلال الربع الثالث مسجلا نموا إيجابيا على كافة المؤشرات والأرقام لتعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية والمضي قدما تجاه تسريع عملية التطوير ورفع الأداء التشغيلي بشكل عام».

واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.3 مليارات دينار بنسبة نمو 8% فيما بلغت محفظة التمويل 6.1 مليارات دينار بنسبة نمو 5% وبلغت الإيرادات التشغيلية 163.2 مليون دينار بنسبة نمو 7% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي إلى نحو 11.6%.

وأضاف أن بوبيان حقق أرقاما مالية قوية منذ بداية 2023 بالرغم من التحديات والمخاوف الاقتصادية التي تواجه العالم وتوابعها من ارتفاع في مستوى معدلات التضخم وذلك لما يمتلكه من استراتيجية ورؤية داعمة لتحقيق نمو مستدام مبنى على أسس ومنهجية واضحة.

وتوجه الماجد بالشكر للإدارة التنفيذية، وكذلك جهود جميع العاملين في البنك والتي تتسم بالاحترافية العالية مقدرا ما يبذلونه في سبيل تحقيق أفضل النتائج لتحقيق مؤشرات إيجابية على كل الأصعدة ليكون العام الحالي مميزا في مسيرة بوبيان لاسيما مع المزيد من خطط التوسع.

وكان بوبيان قد تمكن وبخطوات ثابتة من أن يكون ضمن أولى المؤسسات المالية الإسلامية ليتوج مع نهاية الربع الثالث بالعديد من الجوائز والتصنيفات العالمية التي استطاع البنك الحصول عليها من مجموعة مميزة من المؤسسات المرموقة وفي مقدمتها مؤسسات يورومني وغلوبل فاينانس وسيرفس هيرو العالمية.

وحقق البنك أكثر من 10 جوائز وتصنيفات عالمية مختلفة في مختلف قطاعات الأعمال كالتحول الرقمي والخدمات المصرفية الشخصية وتمويل الشركات والمسؤولية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي ليثبت ريادته ومكانته كمؤسسة مالية إسلامية ورقمية رائدة.

وأكد الماجد أن الفترة الأخيرة شهدت نهجا متطورا لخطط موسعة قائمة على معايير تعزيز وإحداث الشمول المالي الرقمي تمهيدا لانطلاقة نمو وتطور سريعة سنشهدها على مدار السنوات المقبلة لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية الرقمية.

وأوضح أن «بوبيان» كان له السبق في وضع أساسيات التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية استطاعت ان تترك بصمتها وتحدث فارقا في القطاع المصرفي الإسلامي وبات لـ«بوبيان» تأثير مصرفي ورقمي واضح في صنع مستقبل واعد على مستوى الكويت والمنطقة ككل، لاسيما في ظل حدة التنافس بين قطاعات الأعمال.

وأعلن بوبيان مؤخرا عن منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة المتوافرة عبر تطبيقه للهواتف الذكية سواء للأفراد أو الشركات مثل إصدار بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع كأول بطاقة من نوعها على مستوى الكويت لتقديم حلول ائتمانية لعملائه وإتاحة الفرصة لهم بتجميع الأميال مقابل انفاقهم داخل الكويت وخارجها.

يأتي ذلك إلى جانب خدمة «تجوري التوفير» الجديدة التي تتيح للعملاء إنشاء تجوري لكل هدف يرغب العميل بالتوفير له وتحقيقه سواء للسفر أو لشراء منتج معين مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الهدف النهائي إلى جانب بطاقة بوبيان للعملات المتعددة والتي تتيح إمكانية إضافة 13 عملة لأهم الوجهات السياحية إلى البطاقة، كذلك يمكن للعملاء إضافة 5 محافظ بعملات مختلفة، والقيام بعملياتهم الشرائية أثناء السفر أو عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان.

وطرح خدمة «التعبئة التلقائية للبطاقة» الجديدة التي تسهل على العميل تعبئة بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والرقمية بشكل تلقائي عند الوصول إلى رصيد معين دون الحاجة الى تعبئتها يدويا، كذلك تقديم أفضل باقات حلول الدفع الرقمية المتطورة لعملائه بما يضمن خدمات دفع أكثر تميزا وشمولية مثل خدمة «Google Pay وApple Pay» بالنسبة للأفراد.

وأوضح الماجد أن «Nomo Bank» واصل نمو قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة لتوفير حلول تمويلية عقارية رقمية مميزة لعملائه في السوق البريطاني بمزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق العقاري للراغبين في شراء وحدات استثمارية أو سكنية خاصة ليكون «Nomo» أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.

وأشار إلى انه بالرغم من حداثة «Bank Nomo» إلا ان ما يشهده خلال الفترة الأخيرة من توالي إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إسهاما في تقديم تجربة مصرفية رقمية فريدة تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.

وأشار الماجد إلى أن أي تطوير أو استحداث لخدمة جديدة هو نتاج التفاعل مع مختلف شرائح العملاء والاستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم للوقوف على أساسيات ومنهجيات التطوير والتغيير لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات.

وواصل البنك تعزيز شبكة خدماته المصرفية من خلال التوسع في فروعه وأجهزة السحب الآلي وأجهزة للصراف الآلي التفاعلي لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 49 فرعا وذلك لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه على مدار الساعة لاسيما من خلال قنواته الرقمية لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.

لنكن على دراية

استمر البنك للعام الثالث على التوالي في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للتوعية بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية.

المواهب الوطنية

رعى بوبيان العديد من المعارض الوظيفية مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.

80 % عمالة وطنية

واصل البنك دعم موارده البشرية لاسيما الوطنية التي بلغت نسبتها أكثر من 80% مع تمكين المرأة في العديد من المناصب القيادية.