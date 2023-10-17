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الذهب يفقد بعض البريق مع ارتفاع الدولار

10/17/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أسعار الذهب أمس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1930 دولارا.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، ما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة في وقت لاحق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.53 دولارا للأوقية، والبلاتين 0.2% إلى 889.06 دولارا والبلاديوم 0.4% إلى 1138.92 دولارا.

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