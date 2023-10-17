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مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالميا

10/17/2023 11:02:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، وفق ما أفادت شركة «كاونتربوينت» للأبحاث.
وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعا. وقالت الشركة إن هذا التراجع «يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين»، إلا أن المبيعات خلال سبتمبر وإطلاق هاتف «آيفون 15» من «آبل» يؤشران إلى أن الربع النهائي قد يكسر وتيرة الانخفاض.
وتوقعت الشركة أن تشهد السوق تراجعا طوال العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التحول في أنماط استبدال الأجهزة تحديدا في الأسواق المتقدمة. وواصلت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية تصدر سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي في سبتمبر.
وجاءت «آبل» في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق، في وقت يحظى هاتفها «آيفون 15» باستحسان الجمهور.

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